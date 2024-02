Instituições publicam resultado da lista de espera do Sisu

Concursos

Dos 2,65 milhões de inscritos em todo o país, 900 mil precisam pagar o Guia de Recolhimento da União até hoje (16).

Mato Grosso do Sul registrou 43.325 mil inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU). Segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foram mais de 2,65 milhões de inscritos em todo o país. Até o momento, 900 mil não acertaram o pagamento.

Os inscritos para o certame precisam pagar o Guia de Recolhimento da União (GRU) até hoje (16). As taxas são de R$90 para cargos de nível superior e de R$60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5 de maio.

Em Mato Grosso do Sul, quatro cidades foram aprovadas para a aplicação das provas. Elas são: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

Aos inscritos que gostariam de atuar em Mato Grosso do Sul, haverá vagas específicas para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - para funções como analista administrativo, analista em reforma e desenvolvimento agrário e engenheiro agrônomo; e vagas para órgãos como a FUNAI e IBGE.

O Concurso Nacional Público Unificado permite que o incrito dispute mais vagas, desde que seja dentro do bloco temático, com pagamento único da inscrição. Caso queira concorrer cargo a mais, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a sua prioridade, com base na nota alcançada.

Os resultados das provas objetivas e preliminares e também das discursivas e redações serão divulgados somente no dia 30 de julho. A etapa de convocação começa no dia 5 de agosto.



