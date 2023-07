Instituto Homem Pantaneiro capacita militares para promover desenvolvimento sustentável no Pantanal

Na manhã desta sexta-feira (7), 20 militares que atuam em Corumbá receberam certificados após participarem de capacitações do Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

A proposta é uma parceria do IHP com o Exército Brasileiro, que tem como finalidade capacitar militares para ampliar o número de profissionais aptos a realizar o plantio de mudas em processos de restauração ambiental, além de haver pessoal com conhecimento para a montagem de trilhas de longa distância.

Os participantes integram a 18º Brigada de Infantaria do Pantanal e o 17º Batalhão de Fronteira. Participaram da entrega dos certificados o General de Brigada Marcelo Zanon Harnish, comandante da 18º Brigada de Infantaria do Pantanal; Coronel Leandro Corrêa Pimentel, comandante do 17º Batalhão de Fronteira; o Capitão Jones Alves dos Santos, comandante da Companhia de Comando da 18º Brigada de Infantaria do Pantanal; além do presidente do IHP, Ângelo Rabelo.

“Essa parceria auxilia no lema do nosso Comando Militar do Oeste que é a defesa e a preservação da fronteira Oeste. Temos que defender nossas fronteiras e nosso país. Já a preservação, temos que mostrar para a população que além das áreas que nós administramos, que são patrimônio da União e extremamente bem conservadas e funcionam como ilhas de biodiversidade, temos que aprender a operar nessa área que é o Pantanal, e ele precisa estar preservado. Além disso, temos o lado social e essa parceria nos trouxe a possibilidade de formar o efetivo temporário de cabos e soldados para uma profissão no futuro”, pontua o General de Brigada Marcelo Zanon Harnish, comandante da 18º Brigada de Infantaria do Pantanal.

“A intenção dessa parceria é somar esforços para atuar na conservação de áreas do Pantanal que foram brutalmente afetadas pelo fogo em 2020 e temos um longo caminho pela frente para restaurar”, destaca o presidente do IHP, Ângelo Rabelo.

Foram 10 militares que realizaram o Curso de Capacitação em Recuperação de Áreas pós incêndios florestais no Pantanal, realizado no período de 10 a 18 de abril de 2023, na Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, na Serra do Amolar. Esse curso foi realizado pelo IHP, com apoio da empresa Restaura e a Brigada Alto Pantanal.

Os militares tiveram a oportunidade de acompanhar parte do processo de plantio de 25 mil mudas que foi realizado dentro do projeto Mitigação dos efeitos dos incêndios de 2020 e prevenção contra novos incêndios na Serra do Amolar, Pantanal, que é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) no âmbito do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre), que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO como agência executora.

Capacitação para Manutenção de Trilhas de Longa Distância, realizada na Serra do Amolar

Os outros 10 militares certificados participaram da Capacitação para Manutenção de Trilhas de Longa Distância, que ocorreu entre 29 de maio a 9 de junho de 2023 na Serra do Amolar, ao longo de 60 km de trilha chamada Travessia Guadakan. A Brigada Alto Pantanal deu apoio nessa ação.

A Travessia Guadakan está sendo montada com apoio da Wetlands International Brasil e se trata de um produto de econegócio para fomentar o desenvolvimento sustentável na região da Serra do Amolar por meio do turismo.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

Os programas que o Instituto atua são Rede Amolar, Cabeceiras do Pantanal, Amolar Experience, Felinos Pantaneiros, Memorial do Homem Pantaneiro, Brigada Alto Pantanal e Estratégias para Conservação da Natureza. Saiba mais em https://institutohomempantaneiro.org.br/. O IHP também integra o Observatório Pantanal.