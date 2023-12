FINALMENTE VEM AÍ

Escultor original da estátua localizada na avenida Afonso Pena foi contratado para realizar a restauração e revitalização da imagem do poeta em bronze

Inaugurada em homenagem aos 101 anos do poeta, estátua foi instalada embaixo de uma figueira localizada no canteiro da Av. Afonso Pena Marcelo Victor/ Correio do Estado

Victor Henrique Woitschach, popularmente conhecido como "Ique" e reconhecido como o "pai" da estátua do Poeta Manoel de Barros no centro de Campo Grande, receberá R$ 75,6 mil para o serviço de restauração e revitalização da imagem, vandalizada, que se encontra sem um dos pés há mais de dois anos.

Inaugurada em homenagem ao aniversário de 101 anos do poeta, a estátua foi instalada embaixo de uma figueira localizada no canteiro da Av. Afonso Pena, com a Rua Rui Barbosa, onde permanece até hoje, mesmo perdendo seu pé cerca de quatro anos após sua instalação.

Ique ao lado de sua obra em 08 de junho de 2021. Foto: Arquivo Pessoal

Vale lembrar que, ainda em 19 de abril de 2021, a estátua - que tem cerca de 400 kg de bronze, medindo 1,38 m de altura e 1,60 m de largura. - "amanheceu" sem o pé esquerdo do poeta.

Desde então, visitas e inspeções foram feitas na estátua, como a vistoria técnica realizada pelo próprio escultor, em 08 de junho daquele mesmo ano. Na ocasião, o olhar atento de Ique identificou não somente a perda do pé, como algumas outras avarias feitas em sua obra.

"Além do pé, seu rosto está castigado pelas marretadas, e seus óculos bem tortos, avariados, necessitando também de restauração", indicou Ique, que mesmo diante do problema, demostrava-se feliz em estar na Capital junto da Fundação e Secretaria de Cultura locais, para trazer novo vida à estátua.

Já na manhã desta terça-feira (05), foi publicado junto ao Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (página 207), o extrato da contratação de Ique.

Detalhes do serviço

Com o prazo total de seis meses, contabilizados a partir da assinatura e pagamento da primeira parcela, o artista Victor Henrique Woitschach receberá os R$ 75,6 mil.

Como detalha a publicação em Diário Oficial, essa revitalização acontece para reparar os vandalismos que arrancaram parte da estátua; deformaram diversas partes da imagem, além de recuperar o bronze que em alguns pontos já oxida, devido às intempéries climáticas.

Empacada há tempos

Ainda em junho de 2021, a Secretaria de Cidadania e Cultura e Fundação de Cultura indicavam que "em breve" Manoel estaria recuperado.

Foi só após o incidente e a perda do pé de Manoel que o sistema de monitoramento central, implantado na região desde 2015 e operado pela Guarda Civil Metropolitana, teve uma câmera apontada para permitir a fiscalização do monumento, já que as ações de vandalismo não foram captadas pela vigilância.

Quase um ano depois, a resposta permanecia a mesma, de que o projeto estava em andamento, dependendo, entre outros fatores, da agenda de Woitschach para planejamento das ações.

Já em abril deste ano, o então diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Max Freitas, sinalizou o prazo de três meses para restauração da estátua, o que não aconteceu.

Passados os 90 dias, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul informou ao Correio do Estado em agosto, que o atraso aconteceu graças à mudança na gestão do órgão, e que trabalhava em negociações para restaurar a obra.

Em setembro, Eduardo Mendes foi nomeado diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS, sendo ele quem assina o contrato com Ique, firmado ainda em 21 de novembro deste ano.

**(Colaborou Alanis Netto)

