Instituto Mirim abre inscrições de estágio para adolescentes

Jovens de 14 a 16 anos têm até o dia 26 de outubro para realizar a inscrição; saiba mais

Laura Brasil

21/10/2025 - 15h22
Adolescentes de 14 a 16 anos que procuram oportunidade de trabalho podem se inscrever no processo seletivo do Instituto Mirim de Campo Grande 2026. É uma oportunidade para iniciar o aprendizado no mercado de trabalho.

Os interessados devem realizar as inscrições por meio do site (https://ingresso.institutomirim.org.br/) e ficar atentos ao prazo, que encerra no dia 26 de outubro.

O programa é reconhecido por auxiliar os jovens na formação cidadã, oferecendo preparação para o mercado de trabalho por meio de atividades que promovem o desenvolvimento conforme o adolescente desempenha suas tarefas.

Saiba como se inscrever

Acesse o site: https://ingresso.institutomirim.org.br/

O adolescente deve ter em mãos os seguintes documentos:

  • CPF
  • NIS atualizado (últimos 24 meses)
  • Certidão de Nascimento
  • Boletim Escolar 2025 (último bimestre)

Documentos dos pais (responsável legal):

  • CPF
  • NIS atualizado (últimos 24 meses)
  • Comprovante de residência
  • Comprovante de renda
  • Termo de guarda (exceto para pai ou mãe)

Os arquivos devem estar legíveis e atualizados; cabe ressaltar que devem estar em formato PDF. Na ausência de algum documento, a inscrição será invalidada.

Quem pode participar?

  • Para participar, a família precisa possuir inscrição no CadÚnico, com dados atualizados do responsável familiar e dos moradores do domicílio;
  • Apresentar comprovante do NIS (responsável legal, adolescente e demais familiares) atualizado nos últimos 24 meses;
  • Ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo;
  • Ou renda superior a meio salário mínimo per capita, desde que a família esteja vinculada ou pleiteando programa social que utilize o CadÚnico como critério de concessão.

Sobre

O Instituto Mirim de Campo Grande é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, com mais de 42 anos de experiência, que atua e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Públicas de Assistência Social e de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e pelas Políticas do Trabalho e Emprego. Nosso objetivo é contribuir com a inclusão dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, integrando-os às tendências e exigências do mundo do trabalho, focando na qualificação socioprofissional. Realizamos um conjunto integrado de ações sociais, que viabilizam a construção de estratégias coletivas voltadas para a vivência, a moral, o respeito e a humanização das relações, no processo de formação dos adolescentes.

Estrutura

O Instituto Mirim tem capacidade de atendimento limitada e estrategicamente operacionaliza seus programas em cursos de qualificação e aprendizagem, que são divididos por turmas semestrais e anuais. Para realizar os atendimentos dos usuários, o Instituto Mirim conta com uma equipe de apoio administrativo e técnico, formada por profissionais de diversas áreas da assistência social, psicologia, sociologia, pedagogia, odontologia, administração entre outras.

Os usuários contam com uma estrutura equipada e preparada especialmente para garantir bem estar e conforto:

  • Salas para atendimento social e apoio psicológico;
  • Salas para realização das oficinas sociais e de qualificação profissional;
  • Laboratórios de informática;
  • Sala de Empreendedorismo Criativo;
  • Auditório;
  •  Ginásio poliesportivo;
  • Biblioteca;
  • Refeitório, cozinha e padaria;
  • Consultório Médico e Odontológico.

Fatalidade

Assessora da Procuradoria da República morre em acidente que bloqueou a BR-163

Identificada como Fernanda Barbosa Paimel, ela também trabalhou como professora na UEMS

21/10/2025 16h29

Reprodução Redes Sociais

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a vítima que não resistiu ao acidente que envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, municípios localizados a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Fernanda foi professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora, sem suspensão das atividades, conforme a Portaria PR/MS n° 157.

Confira a nota na íntegra

“Nota de pesar e decreto de luto oficial pelo falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel, ocorrido nesta terça-feira, 21 de outubro. A servidora ocupava o cargo de Assessora-Chefe Nível IV e estava lotada na Procuradoria da República no Município de Dourados.


O MPF/MS se solidariza com colegas, amigos e, em especial, com os familiares, rendendo homenagem à servidora Fernanda Barbosa Paimel pelos relevantes serviços prestados em prol da Instituição e da sociedade”.
 

Segundo a assessoria da Polícia Federal, a via, que precisou ser interditada por volta das 9h20 nos dois sentidos, somente foi liberada em torno das 13h30. Além disso, a condutora do Fiat Toro, de 30 anos, e os motoristas das carretas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Acidente

A vítima morreu, e outras pessoas sofreram ferimentos, sendo uma lesão grave, em um acidente que envolveu quatro veículos por conta da colisão de duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio.

Segundo a PRF, a assessora do MPF estava em um Gol. O ocupante de outro veículo, uma caminhonete Toro, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por agentes da concessionária e por bombeiros de Naviraí. Os dois ocupantes das carretas saíram ilesos.

Testemunhas relataram que uma carreta estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Desgovernada, outra carreta que seguia no mesmo sentido bateu nos dois carros. O Gol foi jogado para fora da pista, e a Toro parou embaixo da carreta da frente.

Fiat Toro foi parar parcialmente sob o caminão que estava parado à sua frente. Ocupante sofreu ferimentos graves (site ligadonanoticia)

Astronomia

Chuva de meteoros poderá ser vista em todo MS nesta madrugada

As condições meteorológicas no Estado são propícias para a observação completa do fenômeno e poderão ser vistos até 10 meteoros por hora

21/10/2025 16h00

Pico do fenômeno será nessa madrugada

Pico do fenômeno será nessa madrugada Divulgação

Mato Grosso do Sul poderá contemplar um espetáculo no céu na madrugada desta terça-feira (21) para quarta-feira (22). A chuva de meteoros Oriônidas, que passa anualmente pelo Brasil, deve atingir o seu pico de intensidade nesta noite, quando irão passar pelo céu cerca de 20 meteoros por hora. 

Neste ano, o fenômeno poderá ser visto em todo o território brasileiro. Visível a olho nu, a Oriônidas acontece quando a Terra cruza a trilha de detritos deixados pelo cometa Halley no espaço. Ao entrar na atmosfera terrestre, as partículas de poeira espacial e gelo queimam e produzem os rastros luminosos. 

De acordo com informações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), o período de atividade da chuva de meteoros vai até o dia 22 de novembro, mas a melhor noite para observação será a de hoje, 21 de outubro, entre a meia noite e 2 horas da manhã. 

Colaborando com o fenômeno, a noite será de Lua Nova, o que significa que o céu estará mais escuro e sem interferência luminosa, criando uma condição ideal para apreciar o evento em sua plenitude. 

As condições em Mato Grosso do Sul também devem colaborar com a visualização do fenômeno. Em Campo Grande, o céu deve permanecer limpo durante toda a noite, sem chances de chuva e com temperatura mínima de 18ºC. 

Na quarta-feira (22), as condições continuam boas, sem chance de chuva e ventos fracos de 24 km/h. A nebulosidade fica em 3% e também não há chance de chuvas. 

Oriônidas

O nome do fenômeno tem relação com a constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem "nascer" perto da estrela principal da constelação, a Betelgeuse. No entanto, os meteoros podem surgir de qualquer ponto do céu. 

Os rastros luminosos resultam da passagem da Terra por detritos deixados pelo cometa Halley em sua última passagem pela atmosfera terrestre, em 1986. Ao entrar na atmosfera, esses fragmentos queimam e criam os traços de luz. 

A chuva de meteoros Orionídeas é a segunda chuva de meteoros criada pelo Cometa Halley. A Eta Aquariids, no mês de maio, é outro fenômeno criado por detritos deixados pelo cometa. 

A próxima aparição do cometa Halley deve acontecer somente no dia 28 de julho de 2061. 

Dicas

Para observar a chuva de meteoros, não é necessário nenhum aparelho ou equipamento especial, já que elas podem ser vistas a olho nu. Para uma experiência completa, o indicado é estar em um local com baixa interferência luminosa. 

Assim, procure um lugar escuro, sem luzes artificiais, e tenha paciência, pois os meteoros podem surgir em intervalos irregulares.

É recomendado, também, se preparar por, pelo menos, 20 minutos antes do fenômeno começar, adaptando o olho a locais mais escuros para conseguir uma visualização melhor. 

Próximos eventos meteorológicos 

4-5 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Taurídeos do Sul. Poderá ser vista em todo o território brasileiro, na região da constelação de Touro.

5 de Novembro: Maior Superlua de 2025

11-12 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Taurídeos do Norte. Poderá ser vista em todo o território brasileiro, e é famosa por produzir muitas bolas de fogo brilhantes. 

17-18 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Leonídeos. Poderá ser vista de todos os lugares pela constelação Leão. O fenômeno ocorre dois dias antes da Lua Nova, então a luz da lua terá interferência mínima. 

13-14 de Dezembro: Pico da chuva de meteoros Geminídeos. Poderá ser vista de todos os lugares pela constelação de Gêmeos. A visualização também será favorável, pois a iluminação da lua estará em 27%. 

21 de Dezembro: Solstício de Dezembro, quando será o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul. 
 

