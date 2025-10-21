Instituto Mirim abre inscrições de estágio para adolescentes

Adolescentes de 14 a 16 anos que procuram oportunidade de trabalho podem se inscrever no processo seletivo do Instituto Mirim de Campo Grande 2026. É uma oportunidade para iniciar o aprendizado no mercado de trabalho.
Os interessados devem realizar as inscrições por meio do site (https://ingresso.institutomirim.org.br/) e ficar atentos ao prazo, que encerra no dia 26 de outubro.
O programa é reconhecido por auxiliar os jovens na formação cidadã, oferecendo preparação para o mercado de trabalho por meio de atividades que promovem o desenvolvimento conforme o adolescente desempenha suas tarefas.
Saiba como se inscrever
Acesse o site: https://ingresso.institutomirim.org.br/
O adolescente deve ter em mãos os seguintes documentos:
- CPF
- NIS atualizado (últimos 24 meses)
- Certidão de Nascimento
- Boletim Escolar 2025 (último bimestre)
Documentos dos pais (responsável legal):
- CPF
- NIS atualizado (últimos 24 meses)
- Comprovante de residência
- Comprovante de renda
- Termo de guarda (exceto para pai ou mãe)
Os arquivos devem estar legíveis e atualizados; cabe ressaltar que devem estar em formato PDF. Na ausência de algum documento, a inscrição será invalidada.
Quem pode participar?
- Para participar, a família precisa possuir inscrição no CadÚnico, com dados atualizados do responsável familiar e dos moradores do domicílio;
- Apresentar comprovante do NIS (responsável legal, adolescente e demais familiares) atualizado nos últimos 24 meses;
- Ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo;
- Ou renda superior a meio salário mínimo per capita, desde que a família esteja vinculada ou pleiteando programa social que utilize o CadÚnico como critério de concessão.
Sobre
O Instituto Mirim de Campo Grande é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, com mais de 42 anos de experiência, que atua e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Públicas de Assistência Social e de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e pelas Políticas do Trabalho e Emprego. Nosso objetivo é contribuir com a inclusão dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, integrando-os às tendências e exigências do mundo do trabalho, focando na qualificação socioprofissional. Realizamos um conjunto integrado de ações sociais, que viabilizam a construção de estratégias coletivas voltadas para a vivência, a moral, o respeito e a humanização das relações, no processo de formação dos adolescentes.
Estrutura
O Instituto Mirim tem capacidade de atendimento limitada e estrategicamente operacionaliza seus programas em cursos de qualificação e aprendizagem, que são divididos por turmas semestrais e anuais. Para realizar os atendimentos dos usuários, o Instituto Mirim conta com uma equipe de apoio administrativo e técnico, formada por profissionais de diversas áreas da assistência social, psicologia, sociologia, pedagogia, odontologia, administração entre outras.
Os usuários contam com uma estrutura equipada e preparada especialmente para garantir bem estar e conforto:
- Salas para atendimento social e apoio psicológico;
- Salas para realização das oficinas sociais e de qualificação profissional;
- Laboratórios de informática;
- Sala de Empreendedorismo Criativo;
- Auditório;
- Ginásio poliesportivo;
- Biblioteca;
- Refeitório, cozinha e padaria;
- Consultório Médico e Odontológico.