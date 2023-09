Instituto promove sessões de cinema para comunidade carente da Capital

Com poucos recursos e muita força de vontade, crianças carentes da comunidade Parque do Sol estão sendo contempladas com exibições de filmes. A ação faz parte do projeto Cine Misericordes. que tem entre seus objetivos tirar as crianças da rua e promover a cultura e aproximação da arte.

O projeto que contempla a população do Parque do Lageado não conta com equipamentos adequados e funciona de maneira improvisada. O Instituto Misericordiles levantou que das dez crianças que costumam vir assistir à exibição, apenas uma foi ao cinema.

Comunidade

Segundo dados levantados pela Pesquisa e Informação da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), no índice de qualidade de vida o Parque do Lageado ocupa as últimas posições. Situado perto do lixão os moradores têm que conviver com o mau cheiro, a região com aproximadamente 14.419 pessoas, sofre com ruas sem asfalto, não possuem acesso a saneamento básico e nenhum local de lazer como praças ou espaços culturais.



O Instituto, sensibilizado e movido pelo desejo de ofertar um momento de lazer, cultural e recreativo, viu na apresentação de filmes – semelhante ao cinema, uma possibilidade de mudança na rotina da comunidade. As exibições começaram em julho deste ano.

A professora Elisa Benicia de Oliveira Rodrigues, residente no Parque do Lageado, desde a primeira sessão abraçou o projeto como algo importante para a cultura, e tem contribuído com as doações de milho de pipoca e refrigerantes para distribuir durante as apresentações como forma de estimular nas crianças e adolescentes o apreço pela arte e cultura.

Outras pessoas se voluntariaram para fazer a pipoca e distribuir refrigerante durante as sessões. A estrutura conta com um projetor que projeta a imagem na parede do salão multiúso. São exibidos filmes nacionais e internacionais como Spirit: O Corcel Indomável (2002) dos Diretores: Kelly Asbury, Lorna Cook. Embora seja voltado para crianças, a iniciativa tem atraído público de diversas idades, inclusive idosos.

A experiência promovida pelo Cine Misericordes contribui para a interação dos moradores da comunidade. "Interagir com outras pessoas, acessar o mundo dos sonhos, sair por um momento de sua vulnerabilidade e conseguir viajar no paraíso encantando", explica Frei Jairo Silva de Souza o idelizador do projeto.



O projeto conseguiu envolver a comunidade e segue fomentando a cultura, devolvendo para os pequenos “o sonhar” por meio da sétima arte.

"Para a comunidade, a arte pública promove o crescimento econômico, cultural e social. Não há pretensão de parar e sim fortalecer! Hoje só temos a parceria supracitada, mas, quem sabe poderemos contar com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, e outras pessoas de boa vontade que queira contribuir conosco. 'Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias'¨.

Quer saber mais?

Contato: (67) 9618-8550 (Frei Jairo)