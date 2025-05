Líder do PCC preso na Bolívia, Tuta é entregue em MS e vai para presídio federal

Cidades

Entidades de Mato Grosso do Sul planejam ações, inclusive com caminhada na manhã de segunda-feira (19) em Corumbá

Em todo o território brasileioro o dia 18 de maio é marcado pelo Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, campanha essa que completa 25 anos em 2025, com Mato Grosso do Sul levantando a bandeira dessa causa em diversas ações.

Na Cidade Branca de Corumbá, por exemplo, está programada uma caminhada do maio laranja, com conscientização pelas ruas do bairro Dom Bosco pelos educandos do Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF).

Conforme a Cidade Dom Bosco, em nota, essa adesão ao movimento nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes traz uma programação de reflexão, informação e mobilização que busca envolver a comunidade corumbaense na causa classificada como "urgente e necessária".

Nessa ação com os educandos da PCAF, por exemplo, a caminhada será repleta de cartazes e mensagens de conscientização, encerrando com o plantio da flor laranja que representa a campanha, como símbolo da fragilidade e vulnerabilidade de crianças e adolescentes, relembra a coordenadora do Programa, Karen Simões.

“Queremos que cada passo dado nessa caminhada leve uma mensagem de alerta e de esperança. Nosso papel é formar cidadãos conscientes, e isso passa também por enfrentar realidades duras com coragem e empatia”, cita.

Já Fernando Melgar, coordenador da Cidade Dom Bosco, reforça a missão de não apenas acolher, mas proteger e preparar nossos educandos para a vida, como o exemplo da produção do de um documentário educativo, elaborado pelos integrantes do Programa Adolescente Aprendiz.

Nesse audiovisual, produzido em parceria com empresas privadas e instituições da rede de proteção, são abordados temas do Maio Laranja e da erradicação do trabalho infantil, com lançamento previsto para o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, no próximo dia 12 de junho.

"O Maio Laranja é mais uma forma de reafirmarmos esse compromisso com a formação integral de crianças e adolescentes, com foco na dignidade e na prevenção”, complementa Fernando.

Ações Maio Laranja

Para além do dia 18 de maio como data do Dia Nacional de Combate (instituído pela Lei Federal nº 9.970), o Maio Laranja nasceu, em nível estadual, da Lei nº 5.118/2017.

Quem também levanta a bandeira, contra o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que orienta sobre o tema em todas as comarcas do Estado.

Segundo o TJ, tais ações focam principalmente aqueles profissionais do setor Psicossocial, que poderão desenvolver ações educativas e iniciativas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

Em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, as entidades promovem a capacitação "Atuação no Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes" no próximo dia 26 de maio.

Na Cidade Branca a campanha de Maio Laranja pela Cidade Dom Bosco se estende até o próximo mês, com o próximo dia 26 marcando em Corumbá um workshop abordando assuntos da campanha e erradicação do trabalho infantil com os próprios pais e responsáveis.

Toda a mobilização para garantia dos direitos da infância surgiu em memória à menina Araceli Cabrera Crespo, de apenas 8 anos, sequestrada, estuprada e assassinada em 18 de maio.

Todos os casos suspeitos de violação aos direitos da criança e do adolescente podem ser denunciados, de forma gratuita e anônima, através do Disque 100.



