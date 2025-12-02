Integrantes do PCC foram presos enquanto planejavam execução de rival

Cidades

Durante a segunda etapa do programa Caminho da Escola, na tarde desta terça-feira (2), o Governo do Estado fez a entrega dos coletivos

O Programa Caminho da Escola aos Municípios, na tarde desta terça-feira (2), entregou coletivos que irão atender 36 cidades do interior do Estado, em evento realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O presidente da entidade, Thalles Tomazelli, disse ao Correio do Estado que a nova frota vem para fortalecer o transporte escolar, em uma ação que contou com alinhamento entre o Governo do Estado e os parlamentares.

“Uma parceria muito firme entre a Assomasul, o Governo do Estado e toda a bancada federal. Hoje pudemos atender trinta e seis municípios numa segunda remessa de entrega dos ônibus, já olhando para o calendário escolar de 2026”, explicou Thalles, que completou:

“Logo de imediato falamos com o secretário de Estado de Educação, Hélio, e com o governador Eduardo Riedel, para que a gente pudesse acelerar e otimizar. Eles foram perfeitamente compreensivos nesse processo, que é necessário.”

Durante a assinatura do termo de entrega, o secretário-adjunto de Estado de Educação, Sergio Luiz Gonçalves, destacou a importância dos veículo como garantia de qualidade no transporte dos estudantes.

“Estamos fortalecendo o acesso dos nossos estudantes à escola, garantindo mais segurança e qualidade no transporte escolar. Este é um investimento que chega na ponta e transforma a educação em nosso Estado.”

Cada município recebeu dois ônibus, sendo veículos com capacidade para 44 e 59 estudantes, respectivamente, dentro da frota total de 70 ônibus escolares destinados aos municípios.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Entrega

O município de Santa Rita do Pardo recebeu um modelo de 44 lugares, que, conforme destacou o prefeito Lúcio Costa, é equipado com ar-condicionado e Wi-Fi.

“É importante porque somos o décimo primeiro maior município em extensão territorial. Temos quase 3 mil quilômetros de estrada municipal, e com esse ônibus vamos buscar a criançada com maior carinho e segurança. Hoje veio um ônibus e, no começo do ano, receberemos outro”, afirmou Lúcio.

No início deste ano, os municípios já haviam recebido coletivos após processo de licitação e destinação de emenda da bancada para aquisição, sendo esta a segunda etapa.

No município de Angélica, o prefeito Edinho Cassuci informou que um dos ônibus permanecerá na sede enquanto o outro atenderá a população do distrito de Ipezal. Segundo ele, os veículos chegam em momento oportuno, devido à necessidade de renovar a frota.

“Olha, os ônibus a gente cuida, faz reposição, manutenção, mas são usados todos os dias, nos 200 dias letivos do ano. Então, a vinda de um ônibus novo para nós vem ao encontro da necessidade de atender melhor os alunos, evitar que o ônibus fique quebrado. Com isso, ganha a educação, tanto do município quanto do Estado”, pontuou Edinho.

Em Inocência, o vice-prefeito, Henrique César Líria Alves, relatou que o município, que possui 16 ônibus adquiridos com recursos próprios, vive um momento de crescimento. Com o aumento populacional, a demanda por transporte escolar também cresceu, e o reforço chega em boa hora.

“Esse ônibus vem para somar à frota nova, para atender nossas crianças com muito carinho e atenção, oferecendo mais conforto e segurança.”

