Cidades

Cidades

Integrantes do PCC foram presos enquanto planejavam execução de rival

Fafcionados responderão por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas qualificado

Mariana Piell

Mariana Piell

02/12/2025 - 15h00
Dois integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), de 21 e 25 anos, foram presos pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) na última segunda-feira (1).

Conforme o levantamento do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, os criminosos estariam mobilizados para executar um rival, motivados por conflitos relacionados à disputa de território do tráfico de drogas.

No momento da prisão, eles estavam em posse de uma motocicleta furtada e armados para realizar a execução do rival.

Após varredura no imóvel utilizado pelo PCC no bairro Jardim Campo Nobre, foram encontrados 1 pistola calibre 9 mm, marca Taurus; 17 munições calibre 9 mm; 2 munições calibre .40; 10 papelotes de cocaína, totalizando 4,2g e a motocicleta Yamaha/FZ25.

Presos em flagrante, eles responderão por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas qualificado.

 

Cidades

Prefeitos recebem ônibus escolares para reforçar a frota em MS

Durante a segunda etapa do programa Caminho da Escola, na tarde desta terça-feira (2), o Governo do Estado fez a entrega dos coletivos

02/12/2025 16h14

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Programa Caminho da Escola aos Municípios, na tarde desta terça-feira (2), entregou coletivos que irão atender 36 cidades do interior do Estado, em evento realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O presidente da entidade, Thalles Tomazelli, disse ao Correio do Estado que a nova frota vem para fortalecer o transporte escolar, em uma ação que contou com alinhamento entre o Governo do Estado e os parlamentares.

“Uma parceria muito firme entre a Assomasul, o Governo do Estado e toda a bancada federal. Hoje pudemos atender trinta e seis municípios numa segunda remessa de entrega dos ônibus, já olhando para o calendário escolar de 2026”, explicou Thalles, que completou:

“Logo de imediato falamos com o secretário de Estado de Educação, Hélio, e com o governador Eduardo Riedel, para que a gente pudesse acelerar e otimizar. Eles foram perfeitamente compreensivos nesse processo, que é necessário.”

Durante a assinatura do termo de entrega, o secretário-adjunto de Estado de Educação, Sergio Luiz Gonçalves, destacou a importância dos veículo como garantia de qualidade no transporte dos estudantes.

“Estamos fortalecendo o acesso dos nossos estudantes à escola, garantindo mais segurança e qualidade no transporte escolar. Este é um investimento que chega na ponta e transforma a educação em nosso Estado.”

Cada município recebeu dois ônibus, sendo veículos com capacidade para 44 e 59 estudantes, respectivamente, dentro da frota total de 70 ônibus escolares destinados aos municípios.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Entrega

O município de Santa Rita do Pardo recebeu um modelo de 44 lugares, que, conforme destacou o prefeito Lúcio Costa, é equipado com ar-condicionado e Wi-Fi.

“É importante porque somos o décimo primeiro maior município em extensão territorial. Temos quase 3 mil quilômetros de estrada municipal, e com esse ônibus vamos buscar a criançada com maior carinho e segurança. Hoje veio um ônibus e, no começo do ano, receberemos outro”, afirmou Lúcio.

No início deste ano, os municípios já haviam recebido coletivos após processo de licitação e destinação de emenda da bancada para aquisição, sendo esta a segunda etapa.

No município de Angélica, o prefeito Edinho Cassuci informou que um dos ônibus permanecerá na sede enquanto o outro atenderá a população do distrito de Ipezal. Segundo ele, os veículos chegam em momento oportuno, devido à necessidade de renovar a frota.

“Olha, os ônibus a gente cuida, faz reposição, manutenção, mas são usados todos os dias, nos 200 dias letivos do ano. Então, a vinda de um ônibus novo para nós vem ao encontro da necessidade de atender melhor os alunos, evitar que o ônibus fique quebrado. Com isso, ganha a educação, tanto do município quanto do Estado”, pontuou Edinho.

Em Inocência, o vice-prefeito, Henrique César Líria Alves, relatou que o município, que possui 16 ônibus adquiridos com recursos próprios, vive um momento de crescimento. Com o aumento populacional, a demanda por transporte escolar também cresceu, e o reforço chega em boa hora.

“Esse ônibus vem para somar à frota nova, para atender nossas crianças com muito carinho e atenção, oferecendo mais conforto e segurança.”

campo grande

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

Valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base e pagamento será feito de forma escalonada

02/12/2025 16h00

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação Foto: Izaias Medeiros

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (2), projeto de lei complementar que prevê o reajuste no salário dos profissionais de saúde da Capital. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade.

Conforme o texto, valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base. A incorporação será feita de forma escalonada até 2028.

O pagamento será:

  • R$ 150 em novembro deste ano
  • R$ 200 em novembro de 2026
  • R$ 200 em novembro de 2027
  • R$ 200 em abril de 2028

Na proposta, a prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) e foi aprovada pela categoria.

O Executivo também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas de pessoal, vem como foi balizado na avaliação da capacidade financeira de absorver os impactos aplicados pela proposta.

Para a implementação, haverá redução do auxílio-alimentação nos valores após a efetivação dos acréscimos ao salário.

Márcio Luiz de Souza Godoy, representante dos servidores, acompanhou a votação na Câmara e afirmou que a incorporação destes valores ao salário-base representa uma segurança aos servidores em relação ao pagamento.

A categoria que terá este acréscimo trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são: 

  1. Assistente Social;
  2. Farmacêutico;
  3. Farmacêutico-Bioquímico;
  4. Fisioterapeuta;
  5. Fonoaudiólogo;
  6. Nutricionista;
  7. Profissional de Educação Física;
  8. Psicólogo;
  9. Terapeuta Ocupacional.

