Interdição em Campo Grande começa 30h antes da procissão de Corpus Christi

Interno, identificado como Jacson Diego Cavalcante, pulou o muro da unidade penal e, segundo informações iniciais, uma moto estaria o aguardando do lado de fora

Um detento, identificado como Jacson Diego Cavalcante, fugiu da Unidade Penal Ricardo Brandão, localizada em Ponta Porã, na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o rapaz realizou a fuga pelo muro do complexo prisional, por volta das 09h. Um disparo de alerta foi efetuado pelo policial penal de plantão na torre de vigilância, mas sem sucesso, já que informações iniciais apontaram que teria uma motocicleta o aguardando nas proximidades, auxiliando na fuga.

Através de sua corregedoria, a Agepen instaurou sindicância, "procedimento administrativo investigativo utilizado para apurar irregularidades ou fatos que possam configurar infrações disciplinares". Ainda, as buscas pelo detento, que responde pelos crimes de homicídio e tentativa de feminicídio, estão sendo realizadas de forma integrada e intensiva pelas forças policiais.

A agência penitenciária reforça que um novo muro de proteção será construído no presídio de Ponta Porã, obra que está sob responsabilidade da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e com abertura de licitação prevista para o início de julho.

Além disso, um novo complexo prisional masculino, com capacidade para 408 detentos, está sendo idealizado no município fronteiriço, visando a substituição da atual estrutura. Este projeto está inserido no Programa de Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal Estadual, que prevê a construção de novas quatro unidades penais em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a própria Agepen, o investimento previsto nas quatro unidades penais é de R$ 60 milhões, gerando cerca de 1.600 novas vagas ao sistema prisional estadual, que passa por superlotação há anos. O repasse será feito com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida estadual.

