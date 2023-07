Interdição nas Moreninhas acaba, mas obras estão longe do fim

transporte público

Consórcio Guaicurus receberá, ao longo de 2023, pelo menos R$ 22 milhões em subsídio do poder público: R$ 10 milhões do Estado e mais R$ 12 milhões da prefeitura

Nesta quinta-feira (13), o Governo do Estado divulgou o extrato de transferência voluntária, no valor de R$ 10 milhões, para custear o passe do estudante de alunos matriculados na Rede Estadual de Educação, em Campo Grande.

O extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), firmando a parceria entre estado e município, assinado pelo secretário de Educação em exercício, Édio Resende de Castro, e a prefeita Adriane Lopes (PP).

Os R$ 10 milhões serão liberados em 6 parcelas, como incentivo para evitar o aumento das passagens de ônibus na Capital.

Hoje, é cobrada a tarifa R$ 4,65 para os usuários, enquanto a tarifa técnica fica a R$ 5,80, valor que foi fixado em fevereiro deste ano.

Promessa cumprida

Em fevereiro deste ano, em encontro com a prefeita Adriane Lopes, o governador Eduardo Riedel (PSDB) anunciou que realizaria o repasse de R$ 10 milhões ao longo do ano, como forma de subsídio do transporte coletivo de Campo Grande.

A justificativa para o subsídio é arcar com os custos dos alunos da Rede Estadual de Ensino.

Com a confirmação do subsídio pelo governo, o caixa do Consórcio Guaicurus receberá, ao longo de 2023, pelo menos R$ 22 milhões em subsídio do poder público: R$ 10 milhões do Estado e mais R$ 12 milhões da prefeitura.

Renovação

O apoio do Governo nas gratuidades de alunos da rede estadual foi iniciado ainda no ano passado, quando o transporte coletivo da cidade enfrentou uma crise e a prefeitura pediu ajuda para o Estado.

Anteriormente, foi firmado convênio em 29 de junho, com duração até 31 de dezembro, no valor de R$ 7,2 milhões.