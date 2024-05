Dia das Mães: confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana

CAMPO GRANDE

Diretor-executivo diz que, se for do entendimento de que mais água será necessária, a concessionária tem capacidade de produzir mais "50, 100 mil copos sem problemas"

Adriane cita parcerias que que tem colaborado com a logística de apoio ao Estado sulista, como da Aena e CTGs da Capital Marcelo Victor/Correio do Estado

Na manhã desta sexta-feira (10), aproximadamente 200 mil copos d'água começam a ser enviadas de Campo Grande, por meio de parceria entre a Prefeitura e a concessionária Águas Guariroba, em mais uma frente de apoio e auxílio às vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

Diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim comentou durante a concentração realizada no aeroporto internacional de Campo Grande na manhã de hoje (10), que ainda no último domingo (05) a prefeita da Capital buscou a concessionária perguntando que tipo de ajuda poderiam fornecer.

"A gente mais que prontamente pensou o que a gente tem de insumo, que a gente pode fornecer: a água. São os copinhos que geralmente a gente fornece para eventos pela cidade", cita Buim.

Mobilizando a equipe que trabalha na concessionária, Gabriel explica que os copos começaram a ser envasados em larga escala, com cerca de 24 mil deles enviados ontem (09) para o Rio Grande do Sul.

"Hoje está indo mais 13 mil e nós já temos prontos aproximadamente mais 30, então a medida que o município vai organizando a logística, disponibilizando caminhões ou aviões, a concessionária vai fazendo as entregas nos pontos específicos para que isso chegue adequadamente na população do Rio Grande do Sul", comenta ele.

Também, o diretor-executivo aponta que se for do entendimento de que mais água será necessária, a concessionária tem capacidade de produzir mais "50, 100 mil copos sem problemas", tendo em vista a possibilidade de um próximo período chuvoso na região afetada.

"A gente precisa entender a cada dia como vai se comportando a reconstrução para a gente fazer esse envio. A gente está entregando nos pontos. Entregamos uma parte no CTG; outra aqui direto no aeroporto, e dependendo de onde o time de logística do município falar a gente leva", completa o representante da Águas no evento.

Capital solidária

Chefe do Executivo Municipal, Adriane Lopes se disse feliz com o resultado, indicando que, desde o domingo (05), dez carretas carregadas com donativos saíram do Centro de Tradições Gaúchas da Capital.

Ela destaca parcerias, como a com a administradora do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Aena, e os próprios Centros de Tradições Gaúchas da Capital, que tem colaborado com a logística de apoio ao Estado sulista.

"Os CTGs de Campo Grande tem sido grandes parceiros. Todas as doações que chegam para a Prefeitura, nós estamos levando até esses pontos, que está fazendo essa distribuição, encaminhando para o Rio Grande do Sul. Em parceria com a AENA, nós vamos seguir com esse trabalho, trazendo para os nossos irmãos gaúchos esse atendimento nesse tempo tão difícil que eles estão vivenciando no Estado deles", diz Adriane.

Quem não puder levar doações ao Aeroporto, a prefeita lista os seguintes pontos:

Prefeitura,

Centros de Referência e Assistência Social,

Secretarias Municipais,

Fundo de Apoio à Comunidade, e

os CTGs de Campo Grande,

Adriane faz questão de pontuar que, durante os próximos 10 dias, as ações em apoio ao Rio Grande do Sul serão intensificadas, porém, que a campanha do agasalho para as famílias da Capital também já terá a devida atenção.

"A gente tem entendido o quanto é importante essa ajuda nesse tempo. Vamos seguir atendendo com alimentação, água, e aquilo que os gestores das cidades e os bombeiros estão capitaneando ali. Conforme a necessidade, nós vamos buscar em Campo Grande atender dentro daquilo que é possível, mas os maiores pedidos são de água e alimentação", finaliza Adriane.

