Investigador da Infância e Juventude é afastado no MS

Investigador de Polícia Judiciária, lotado na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij), João Vitor do Nascimento está sendo afastado de suas funções, conforme publicado na manhã desta quinta-feira (04) em Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul.
Conforme o texto da portaria n°28, o afastamento compulsório das funções por 180 dias, cerca de um semestre, passa a contar a partir da data de cumprimento de um mandado do qual João Vitor do Nascimento foi alvo no último dia 02 de dezembro.
O afastamento compulsório leva em conta que o endereço do servidor foi alvo de mandado, em conformidade com o estabelecido na chamada lei orgânica da Polícia Civil de MS, conforme estabelecido no artigo 177.
Pelo texto dessa lei, fica claro que o policial civil será afastado compulsoriamente em casos de:
- - prisão provisória, nos termos da legislação vigente;
- - condenação por crime em regime fechado, transitada em julgado.
Assinado pelo delegado corregedor-geral da Polícia Civil, Clever José Fante Esteves, o afastamento compulsório que considera o resultado das investigações decorrentes dos autos epigrafados, além de suspender as senhas e login de acesso de João aos bancos de dados da instituição policial, Sigo e Infoseg, prevê ainda a suspensão de férias e determina o recolhimento:
- Da arma,
- Munições,
- Coletes balísticos,
- Carteira funcional e
- Demais pertences do patrimônio público
Documentos oficiais mostram que o investigador de polícia judiciária João Vitor foi designado para o símbolo DAPC-7 em 11 de fevereiro de 2021, ou seja, tinha cargo de confiança de chefe de seção, na Delegacia Geral da Polícia Civil/MS.
A Corregedoria-Geral da Polícia Civil foi procurada, para detalhar exatamente as razões que levaram ao afastamento de João Vitor do Nascimento de suas funções como Investigador de Polícia Judiciária da Deaij, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno.
Infância e Juventude
Sem qualquer ligação comprovada com o afastamento do investigador da Deaij, até o momento, por parte da Corregedoria, dos mandados cumpridos em 02 de dezembro vale destacar a segunda fase da Operação Infância Segura.
Essa segunda fase foi cumprida pela Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em Campo Grande, na última terça-feira (02), seguindo os parâmetros descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente conhecido como ECA.
A ação terminou na prisão de um investigado, alvo de procedimento que apura o crime de armazenamento de material de abuso sexual infantil, classificado pela sigla em inglês (Child Sexual Abuse Material - CSAM).
Conforme o ECA, é crime a conduta de: "possuir ou manter, por qualquer meio, registros com cenas de sexo explícito ou de cunho pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes".
Durante essa ação, foram colhidas evidências digitais que seguiram para análise, o que deverá delimitar tanto a extensão das condutas, o período de armazenamento e até mesmo o eventual vínculo com outros investigados ou vítimas.
Já na primeira fase da "Infância Segura", deflagrada em 13 de novembro deste ano, houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Campo Grande, após informações técnicas indicarem uma casa onde onde possívelmente haveriam aparelhos dispositivos eletrônicos usados para armazenar material de abuso sexual infantil.
Nessa primeira ocasião do mês passado, foram apreendidos diversos dispositivos digitais, como celular, computadores, HDs, material coletado no cumprimento da ordem judicial submetido à análise técnica.
Como bem orienta o MPMS, populares não deve compartilhar imagens ou vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil, mesmo que seja sob o argumento de denúncia informal. Qualquer conhecimento sobre fatos desse teor e natureza precisam ser imediatamente comunicados às autoridades competentes.