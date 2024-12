Investimentos em rodovias de MS alcançam os R$ 249 mi em 2024

CAMPO GRANDE

Problemas estruturais atrasam melhorias previstas em escolas da Capital, incluindo climatização e ampliação de unidades

Previstas para serem feitas ainda este ano, as melhorias nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), como a instalação de ares-condicionados e energia solar, atrasaram e agora só deverão ser concluídas em 2025.

Dentro dos investimentos anunciados no pacote de ações para a Educação no fim de 2023, a implementação de ares-condicionados do tipo split inverter em todas as salas de aula das escolas da Reme segue apenas como promessa. Enquanto isso, a instalação de placas solares nas escolas municipais foi parcialmente realizada, com previsão de continuidade do processo de implantação do sistema fotovoltaico no próximo ano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), 58 escolas receberam, neste ano, placas solares. A implementação desse sistema sustentável de energia já gerou uma economia de mais de R$ 1 milhão para o município.

“A Secretaria Municipal de Educação informa que todas as metas estabelecidas para a Educação estão sendo cumpridas. Em relação à energia fotovoltaica, as 58 escolas foram escolhidas por terem a infraestrutura adequada para a implantação desse sistema sustentável”, declarou a Semed, em nota.

Com relação à instalação dos condicionadores de ar, a Semed informou à reportagem que o planejamento para a implementação dos equipamentos nas escolas está avançado. No entanto, nem todas as escolas da Reme têm a estrutura elétrica adequada para receber os aparelhos.

“Os equipamentos serão instalados, começando pelas escolas que já têm condições elétricas adequadas. Para as demais unidades, intervenções técnicas estão previstas, e os recursos necessários já foram garantidos no orçamento”, informou a secretaria de Educação.

Procurada pela reportagem em maio, a Semed reiterou que, dentro do pacote de melhorias na infraestrutura das escolas deste ano, o uso dos aparelhos de climatização dependeria também da instalação e do funcionamento do sistema de energia fotovoltaica.

De acordo com informações divulgadas no anúncio do pacote de investimentos na Educação feito pela prefeitura, os 4 mil ares-condicionados que estão sendo adquiridos terão o custo total de R$ 2,6 milhões.

“A Prefeitura de Campo Grande segue comprometida em concluir as ações anunciadas e em continuar avançando para proporcionar um ambiente educacional cada vez mais moderno e eficiente para as crianças e os jovens”, finalizou a Semed, em nota.

CALOR NAS ESCOLAS

Neste ano, alunos sofreram com o clima quente e seco que predominou em Campo Grande, tanto fora quanto dentro das salas de aula.

Mesmo com o calor afetando as atividades escolares, o que é recorrente nas escolas, segundo o presidente do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Gilvano Bronzoni, as Secretarias de Educação, tanto do Estado quanto do município, nunca tiveram uma política de climatização das unidades.

“Não existe política do Estado nem do Município de Campo Grande sobre a climatização das escolas. As escolas que têm ares-condicionados na Reme os adquiriram por meio do trabalho da comunidade escolar”, afirmou Bronzoni.

De acordo com o presidente da ACP, a partir do momento em que a prefeitura efetuar a entrega dos ares-condicionados para a Reme, será a primeira vez que Campo Grande “desenvolverá uma política de climatização do ambiente escolar”.

Durante este ano, segundo a Semed, foi solicitado que os professores orientassem os alunos sobre a importância da hidratação constante no período de temperaturas elevadas. Além disso, o cardápio da merenda foi modificado para priorizar sucos, frutas, saladas e alimentos refrescantes.

ENTREGAS EM 2024

Cumprindo parcialmente o prazo de entregas, a Prefeitura de Campo Grande, conforme informado pela Semed, construiu 166 novas salas de aula para a comunidade escolar.

Outra medida anunciada que avançou foi a contratação de professores. Embora o plano inicial da prefeitura fosse chamar 340 novos docentes para reforçar a Reme, em função da criação de novas salas de aula e da demanda crescente, foram convocados mais de 810 professores.

Outras intervenções também foram realizadas nas escolas, como a substituição de mais de 46 mil itens antigos, incluindo conjuntos de mesas e cadeiras, armários e bebedouros.

Dentro do planejamento do pacote para a Educação, foram adquiridos, no início de deste ano, novos parquinhos para as crianças, incluindo: 107 túneis, 750 gangorras individuais, 190 playgrounds, 150 casinhas de boneca, 205 traves de gol, 205 jogos de vôlei, 205 jogos de basquete e 205 escorregadores.

Saiba

Para 2025, de acordo com a prefeitura, também está prevista a entrega de novas unidades escolares, como as escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) São Conrado e Oliveira III.

