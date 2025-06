Invisibilidade e dependência química marcam história de quem vive nas ruas de Campo Grande

PREVISÃO

A partir de domingo, temperaturas sofrem queda e há possibilidade de tempestades em algumas regiões

A última frente fria mal se afastou de Mato Grosso do Sul e uma nova já deve avançar e derrubar as temperaturas neste fim de semana, especificamente a partir de domingo (29).

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no sábado (28), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade.

As temperaturas máximas estarão altas, com máxima podendo chegar 33°C, enquanto a mínima prevista é de R$ 16°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas de até 30°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Os índices de umidade relativa do ar estarão baixos, entre 25°C e 45°C.

Já no domingo, o avanço de uma nova frente fria, aliado ao transporte de calor, deve aumentar a nebulosidade. Além disso, o deslocamento de cavados favorece a formação de instabilidades no Estado.

Há probabilidade para chuvas, tempestades isoladas e queda acentuada nas temperaturas, com mínima de 8°C, principalmente nos sul do estado.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 14-19°C e as máximas entre 22-31°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-18°C e máximas entre 29-32°C.

Em Campo Grande são previstas mínima de 19°C e máxima de até 30°C.

Na segunda-feira (30), haverá declínio nas temperaturas, com mínimas também de 8°C, mas com máximas que ficam na casa dos 20°C.

Inverno

Apesar da chegada de nova frente fria no Estado, temperaturas abaixo da média não são esperadas no período de inverno em Mato Grosso do Sul. A estação começou no dia 20 de junho e segue até 22 de setembro.

Conforme reportagem do Correio do Estado, dos 94 dias de inverno, as massas polares devem ocorrer apenas nos primeiros 30 dias da estação. Nos dois meses restantes (agosto e setembro), o predomínio será de umidade baixa, temperaturas elevadas, estiagens e seca.

Em Mato Grosso do Sul, grande parte do inverno deverá ser marcada pela extensão do tempo ensolarado, ocasionado pela atuação de bloqueios atmosféricos.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrahão Filho, esses bloqueios podem se estender por várias semanas, mantendo as condições do tempo estáveis, com dias ensolarados, sem chuva, com baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta concentração de poluentes.

As probabilidades de chuvas na estação indicam precipitação abaixo da média histórica no sul de Mato Grosso do Sul em junho e julho.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, os volumes de chuva em julho e agosto variam entre 50 mm e 200 mm. No extremo-norte do Estado, as chuvas variam entre 25 mm e 50 mm e, no extremo-sul, entre 200 mm e 300 mm.

Em agosto e no início de setembro poderão ocorrer estiagem, calor intenso, umidade baixa e chuvas fracas ocasionais.

As precipitações durante a estação deverão ocorrer no fim da tarde, de forma irregular, mal distribuídas e com baixo volume, mantendo-se próximas às médias históricas.