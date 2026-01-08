Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

IPVA 2026: desconto de 15% acaba hoje para quem paga à vista em MS

Parcela única com abatimento venceria na segunda (5), mas foi prorrogada após instabilidade no sistema

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/01/2026 - 09h30
Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos: termina nesta quinta-feira (8) o prazo para pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 com 15% de desconto.

Inicialmente, o vencimento da cota única estava previsto para a última segunda-feira (5), porém, o Governo do Estado decidiu prorrogar o prazo por três dias após uma instabilidade no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) dificultar a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAEMS) para parte dos contribuintes.

Segundo a Sefaz, a medida foi adotada para evitar prejuízos a quem não conseguiu gerar o boleto dentro do prazo original.

Mesmo com a possibilidade de pagamento à vista com desconto, o contribuinte também pode optar pelo parcelamento em até cinco vezes mensais e iguais, sem desconto. O valor mínimo das parcelas permanece em R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos.

Base de cálculo e reduções

A base de cálculo do IPVA foi mantida para 2026. Continuam válidas as reduções de alíquotas que diminuem a carga tributária conforme o tipo de veículo:

  • Redução de 50% (alíquota equivalente a 1,5%) para:

caminhões;

ônibus e micro-ônibus de transporte coletivo;

casas motorizadas (motor-home).

  • Redução de 40% (alíquota equivalente a 3%) para automóveis, camionetas, utilitários e veículos de uso misto.
  • Redução de 25% (alíquota equivalente a 4,5%) para veículos de passeio movidos a diesel com capacidade para até oito passageiros, excluído o condutor.

Os boletos de pagamento, tanto para a cota única quanto para a primeira parcela, começaram a ser enviados pelos Correios a partir de 4 de dezembro de 2025. Os documentos também estão disponíveis no portal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) , onde o contribuinte pode emitir a guia e realizar o pagamento de forma digital.

O imposto poderá ser quitado nas instituições financeiras credenciadas ou por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAEMS 19), disponível no portal da Sefaz. Também é possível pagar utilizando a Guia Única de Arrecadação do Detran-MS, quando emitida pelo órgão.

O não pagamento dentro do prazo resultará na cobrança de juros e multa, conforme previsto na Lei nº 1.810, de 1997. O desconto e o parcelamento não se aplicam aos casos de primeira tributação de veículos novos, cujos prazos de recolhimento seguem regras específicas.

Nenhum veículo poderá ser licenciado, transferido ou registrado sem a comprovação do pagamento do imposto, nem sem prova de isenção ou imunidade tributária.

Em caso de discordância quanto aos valores da Tabela IPVA MS 2026, o contribuinte poderá apresentar impugnação eletrônica, no prazo de 20 dias após a notificação do lançamento, pelo portal e-Fazenda, na opção “IPVA - impugnação do lançamento”.

OPORTUNIDADE

Sebrae promove mutirão para regularizar MEIs em MS

Ação gratuita ocorre até 30 de janeiro em 85 pontos de atendimento e orienta empreendedores sobre débitos, Simples Nacional e obrigações fiscais

08/01/2026 08h45

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas Marcelo Victor / Correio do Estado

Com 168 mil microempreendedores individuais ativos, Mato Grosso do Sul inicia 2026 com uma força econômica que sustenta milhares de famílias e movimenta bairros inteiros. Para evitar que pendências fiscais comprometam esse motor da economia, o Sebrae/MS promove, entre os dias 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI, uma grande mobilização que reúne 85 pontos de atendimento em 59 municípios do Estado.

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas. Os postos funcionam em unidades do Sebrae e em locais parceiros, como Salas do Empreendedor e associações comerciais, espalhados por todas as regiões.

De acordo com a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o início do ano concentra prazos e decisões que impactam diretamente a saúde financeira do microempreendedor.

“Janeiro concentra datas importantes e regras que impactam diretamente o MEI. Por isso, o Sebrae está novamente ao lado do empreendedor, oferecendo atendimento gratuito em serviços essenciais para que os empresários possam começar o ano com as contas em dia e, assim, direcionar sua energia para o crescimento da empresa e novas oportunidades”, destaca.

Mês concentra prazos 

Entre as principais obrigações que exigem atenção neste período estão o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que vence todo dia 20, o envio da Declaração Anual (DASN-SIMEI) e a análise da permanência no Simples Nacional, especialmente para quem ultrapassou o limite de faturamento.

O não cumprimento dessas exigências pode gerar multas, bloqueio do CNPJ e até o desenquadramento da categoria, o que aumenta significativamente os impostos e as burocracias.

Atendimento 

Em Campo Grande, os atendimentos ocorrem das 8h às 17h, em três unidades: na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1.661), no Sebrae Parati/Aero Rancho (Rua da Divisão, 545) e no Pátio – o Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1.380.

No interior, os serviços são prestados nas unidades de Bonito, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Além do atendimento presencial, os empreendedores também podem buscar orientação pela Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

MEI

A categoria de Microempreendedor Individual permite faturamento anual de até R$ 81 mil e oferece vantagens como CNPJ, emissão de nota fiscal e acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

A lista completa dos pontos de atendimento está disponível no portal do Sebrae/MS.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Bonito decreta contenção de gastos com limite de 25% das despesas

Áreas da saúde, educação, assistência social e o pagamento da folha salarial são prioridade e não serão afetadas pelas medidas

08/01/2026 08h45

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, assinando o decreto de contingenciamento de gastos

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, assinando o decreto de contingenciamento de gastos DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, decretou, nesta quarta-feira (7), medidas de contenção e controle de gastos, com validade de 90 dias, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

A medida prevê limite de até 25% das despesas correntes discricionárias, ou seja, aquelas que podem ser racionalizadas ou adiadas.

O decreto nº 01/2026, que estabelece o limite de despesas, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (Assomassul).

O objetivo é garantir o equilíbrio financeiro das contas públicas, tendo em vista as incertezas quanto à arrecadação do município.

Serviços essenciais e emergenciais, despesas obrigatórias por lei e gastos com pessoal ativo ficaram de fora e permanecem normalmente.

Áreas da saúde, educação, assistência social e o pagamento da folha salarial são prioridade e não serão afetadas pelas medidas.

Confira quais são as medidas de contenção de gastos adotadas pela prefeitura:

  • Revisão e renegociação de contratos, convênios e despesas correntes não essenciais
  • Suspensão da abertura de novos processos de compras e licitações, salvo em casos de comprovada urgência
  • Controle rigoroso do consumo de energia elétrica, água, combustível e materiais administrativos
  • Restrição de gastos com manutenção de veículos, limitando-se ao indispensável para os serviços prioritários
  • Suspensão de novas concessões de gratificações, horas extras e plantões, exceto em situações excepcionais ligadas aos serviços essenciais
  • Restrição de diárias, passagens e deslocamentos, priorizando alternativas virtuais para reuniões e capacitações
  • Congelamento de novas contratações temporárias e de cargos comissionados, com exceções mediante autorização expressa
  • Suspensão ou o adiamento de eventos, programas e projetos que não estejam diretamente relacionados à prestação de serviços públicos essenciais

Segundo o prefeito, o contingenciamento de gastos não afetarão o atendimento de serviços essenciais à população.

“Estamos adotando ações planejadas, com responsabilidade e transparência, para garantir a saúde financeira do município e manter a qualidade dos serviços essenciais oferecidos à população de Bonito. Nosso compromisso é agir com responsabilidade, proteger o interesse público e garantir que Bonito continue avançando com equilíbrio e planejamento”, afirmou Josmail Rodrigues.

De acordo com o poder executivo, Secretaria Municipal de Administração e Finanças será responsável pela coordenação, supervisão e fiscalização da execução das medidas. Todas as despesas correntes deverão passar por análise prévia do setor antes de serem empenhadas.

As secretarias e órgãos municipais terão o prazo de até 15 dias para apresentar um plano de reprogramação das despesas de custeio, indicando possíveis reduções, impactos e ajustes necessários.

