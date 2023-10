As duas crianças resgatadas de cárcere privado em um condomínio no Jardim Canguru, na última sexta-feira (2), ainda estão acolhidas no Conselho Tutelar. De acordo com informações dadas por um parente próximo às vítimas, os dois meninos, que são irmãos, e têm oito e quatro anos,irão ficar mais alguns dias sob a guarda do Estado para que o caso seja apurado.

Ao Correio do Estado, uma moradora de 35 anos, que não quis se identificar, a mãe e o pai das crianças já estão em casa, mas, diferente do dia da ocorrência, o apartamento onde moram está todo fechado e não é possível ouvir qualquer barulho vindo lá de dentro.

Esta vizinha ainda conta que a polícia foi acionada depois que as crianças começaram a gritar, pedindo para saírem do quarto onde ficavam trancadas. De acordo com ela, os pedidos para que abrissem a porta já aconteciam há dias, sempre por volta das 8h00, mas, na sexta-feira, começaram às 6h00, o que a deixou preocupada com a situação.

No grupo de WhatsApp do bloco onde mora, os moradores começaram a pedir que alguém ligasse para a polícia para que o resgate das crianças fosse feito. Segundo ela, todos no bloco estão assustados com a situação, já que não imaginavam que as crianças fossem tratadas desta forma e nem que eles viviam em situação insalubre, dividindo espaço com lixos, louças sujas e muita bagunça.

“Eles iam à escola de manhã e à tarde eram levados para a babá. Sempre apareciam limpos, bem vestidos e, por isso, ninguém desconfiava do que acontecia da porta pra dentro”, afirmou.

Ainda de acordo com a mulher, os vizinhos agora estão preocupados com os dois cachorros que permanecem no apartamento porque um deles está com leishmaniose e dificilmente será levado para tratamento. A doença pode espalhar e atingir o outro cachorro, que também não parece saudável.

No momento em que a Guarda Civil Metropolitana estava apurando a situação dentro do apartamento, foi revelado que as crianças, por não serem alimentadas, chegaram a comer a ração dos cachorros e, de acordo com a mulher que conversou com a reportagem, isso aconteceu inclusive quando o cão já estava doente.

Ainda conforme o relato, a avó materna ia com frequência ao condomínio, mas nunca chegou a entrar, apenas esperava a mãe junto com as crianças dentro do carro, sendo que não passava nem na portaria.

Já o parente que informou que os dois ainda estão sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, disse à vizinhos que não sabia das condições em que a família vivia e, que tudo é ainda pior do que o retratado nas fotos feitas pelos guardas e pela conselheira tutelar que esteve no apartamento do dia do resgate.

“O menino de oito anos estava muito feliz porque ganhou uma medalha de melhor aluno da sala, sempre falava do pai com orgulho por ele ter uma moto, o menino ficava muito feliz com isso e, pelo que sabemos, ele não falava para outras pessoas o que acontecia dentro do apartamento”, concluiu.

CÁRCERE PRIVADO

Como mostrado pelo Correio do Estado, as duas crianças viviam numa espécie de cárcere privado e eram trancadas dentro de um quarto pela noite e ficavam lá sem ter como sair até que os pais autorizassem a saída quando acordassem. Muitas vezes, a liberação acontecia só no final da manhã.

Na sexta-feira (28), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para verificar o que estava acontecendo no apartamento onde as crianças viviam com os pais, já que estavam gritando pedindo para que fossem liberados do quarto onde estavam presos.

Ao ser questionada pelos guardas sobre onde estavam as crianças e porquê elas imploraram para sair no quarto, a mãe apenas disse que a porta estava encostada apenas por precaução.

Além das crianças, foram encontrados no local muito lixo, restos de comida e louça acumulada na pia, roupas espalhadas, fezes dos cachorros e muita bagunça. Dos dois cães, um está doente e os meninos tinham livre acesso ao animal.

Assine o Correio do Estado