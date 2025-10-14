Irregular, chuva atinge apenas uma parte de Campo Grande

Conforme previa a meteorologia, a chuva chegou com força em Campo Grande. Mas, o que ninguém esperava, é que ela só cairia em apenas uma região da cidade.
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 12 milímetros foram registrados na região norte – abrangida pelos bairros Nova Lima, Anache, Tarsila do Amaral, Mata do Segredo, Jardim Presidente e Vida Nova.
A avenida Coronel Antonino ficou alagada e um “rio” se formou em pouco tempo no Terminal Nova Bahia. O cemitério São Sebastião ficou totalmente alagado.
Carandá Bosque (6,8 mm) foi um dois pouquíssimos bairros que também registrou acumulados de chuva. Nas demais regiões, o céu ficou extremamente cinza, nublado e fechado. Porém, apenas garoou e não choveu.
Portanto, a chuva, que estava prevista que caísse em toda a cidade, caiu apenas em uma parte. O céu ainda permanece nublado na manhã desta terça-feira (14) na Capital.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas de chuvas para o Estado:
- Chuvas intensas – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas
- Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos
As condições são provenientes da formação de um ciclone extratropical neste domingo (12), vindo da Argentina e Uruguai.
O avanço do fenômeno deve trazer vendaval, chuvas intensas e queda de temperatura em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.
"Estamos com muita nebulosidade espalhada, principalmente, entre o centro norte, o leste e o oeste de Mato Grosso do Sul. Aliás, não só essas nebulosidades que estão no estado, como toda a parte norte do país, avançando aí pelo Centro-Oeste, chegando até o Pará, o Amazonas, e essa nebulosidade, ela está avançando em função da alta umidade na atmosfera", explicou Abrahão.
Assim como na Capital, também choveu nas demais regiões de Mato Grosso do Sul. Confira os acumulados de chuva, desta segunda-feira (13), em outros municípios de MS:
|
MUNICÍPIO
|
ACUMULADO
|
Sete Quedas
|
9,3 mm
|
Mundo Novo
|
2,4 mm
|
Iguatemi
|
8,6 mm
|
Naviraí
|
32,4 mm
|
Aral Moreira
|
7,4 mm
|
Caarapó
|
25,2 mm
|
Laguna Carapã
|
21,4 mm
|
Dourados
|
8,8 mm
|
Itaquiraí
|
11,6 mm
|
Jardim
|
4,8 mm
|
Bonito
|
2,2 mm
|
Anaurilândia
|
22,0 mm
|
Fátima do Sul
|
13,6 mm
|
Ivinhema
|
28,8 mm
|
Angélica
|
16 mm
|
Bataguassu
|
13 mm
|
Rio Brilhante
|
23,6 mm
|
Nova Alvorada do Sul
|
13,6 mm
|
Maracaju
|
14,8 mm
|
Sidrolândia
|
1 mm
|
Nioaque
|
5,6 mm
|
Paranaíba
|
1,6 mm
|
Campo Grande
|
12,4 mm
|
Três Lagoas
|
39,4 mm
|
Inocência
|
6,6 mm
|
Costa Rica
|
0,2 mm
|
Bandeirantes
|
39,6 mm
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.