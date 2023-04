Jamilzinho, líder de milícia armada, será julgado até junho por assassinato de estudante de Direito

Adiado por três vezes - outubro do ano passado, fevereiro e maio deste ano - o julgamento de Jamil Name Filho, o conhecido Jamilzinho, líder de uma milícia armada, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, deve ocorrer até junho, período de dois meses.

O réu, acusado de mandar matar um estudante de Direito, em Campo Grande, três anos atrás, está encarcerado em presídio federal de Mossoró (RN), desde de dezembro de 2019. Por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Jamilzinho será trazido para Campo Grande para o julgamento.

Não há data definida para o julgamento, contudo, a audiência deve ser marcada para o fim de maio ou início de junho que vem, segundo disseram ao Correio do Estado, autoridades do fórum que tratam da questão.

De acordo com a denúncia do MP-MS, Jamilzinho havia mandado matar o então capitão da Polícia Militar Paulo Roberto Xavier, um ex-aliado de crime, segundo investigação do MP.

Contudo, os pistoleiros supostamente contratados por Jamilzinho, mataram em lugar do pai, o filho, Matheus Coutinho Xavier, que cursava Direirto, de 19 anos de idade, em abril de 2019.

Enquanto manobrava o carro do pai, em frente à casa, no Jardim Bela Vista, em Campo Grande, os criminosos dispararam contra ele tiros de fuzil AK-47. Não se sabe ao certo se Jamilzinho, para se vingar do militar mandou matar o filho do desafeto. Pela investigação, o réu teria mandado matar o pai do rapaz.

Depois de adiado duas vezes o julgamento de Jamilzinho, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira dos Santos, recorreu, em fevereiro deste ano, até ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

A intenção do magistrado era a de promover a audiência por videoconferência, mas a defesa do réu apelou contra por entender que o julgamento poderia ser prejudicado. Agora, com a decisão definitiva do STJ, Jamilzinho será transferido e o julgamento assegurado. O Correio do Estado tentou conversar com o magistrado, mas foi informado que ele retorna de férias na semana que vem.

Além de Jamilzinho, também foram incluídos como réus pela morte do universitário, Marcelo Rios e Valdenilson Daniel Olmedo, também presos em Mossoró

EXTERMÍNIO

Jamilzinho foi capturado na Omertà, operação do MP-MS, que desarticulou o que chamou de organização criminosa, de extermínio. Jamil pai e Jamil Filho seriam os chefes da facção. Os dois foram levados para Mossoró.

O pai morreu vítima de complicações da Covid, em junho de 2021, aos 82 anos de idade. Ele estava preso havia dois anos.

PROTESTOS

A pressa do juiz em julgar Jamilzinho tem também a ver com as faixas com apelo pela punição de pessoas supostamente ligadas a milícia armada, que agia como se fosse um poder paralelo, em MS, vistas pela primeira vez, a partir de novembro de 2019, quatro anos atrás, que voltaram à cena, principalmente em vias de Campo Grande.

Tal bando foi fragmentado no âmbito da Omertà, operação cuja primeira fase foi posta em prática em setembro de 2019 por uma força-tarefa do Ministério Público de MS. De lá para cá, mais seis fases da investida policial foram deflagradas e ao menos 80 pessoas encarceradas, uma delas Jamilzinho.

Os implicados nos casos, sustentam as denúncias propostas pelo MP, praticaram crimes de pistolagem e ainda eram metidos em lavagem de dinheiro, agiotagem, exploração de jogos de azar e por formação de milícia armada.