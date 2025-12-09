Jiboia é resgatada em roda de carro no Parque dos Poderes; veja o vídeo

VESTIBULAR UFMS

Prova realizada no último domingo teve mais de 17 mil candidatos por todo o estado de Mato Grosso do Sul, e universidade divulgou gabarito preliminar nesta terça-feira (09)

Sede da UFMS em Campo Grande Marcelo Victor / Correio do Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta terça-feira (09), o gabarito preliminar do vestibular realizado no último domingo (07). A prova contou com 60 questões, além da redação.

As perguntas foram divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciência da natureza e Ciências Exatas, assim como da Universidade Estadual.

Dentre as questões de Humanas, foram 15 questões para Linguagens, sendo 10 divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, e as outras 5 direcionadas para Espanhol ou Inglês, conforme a escolha do candidato no dia de inscrição para a prova.

As demais disciplinas de Humanas: Geografia, Filosofia, História e Sociologia, tiveram 15 questões divididas entre si.

Em Ciências da Natureza foram 5 perguntas para cada disciplina: Biologia, Física e Química. Já para Exatas, foram 15 questões apenas de matemática divididas em várias áreas da disciplina.

Além das 60 questões, a prova contou com a redação, que neste ano abordou reflexões sobre a superexposição às tecnologias digitais e os efeitos desse fenômeno nas habilidades sociais, com o tema: “Os impactos da conectividade na convivência social”.

Conforme divulgado pela Fapec, responsável pela avaliação, bem como as correções das questões objetivas e redação, 17,5 mil candidatos compareceram ao exame presencialmente em 11 municípios de Mato Grosso do Sul que possuem unidades da universidade entre eles: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A prova aconteceu no período matutino, com início às 8h e término às 13h, de acordo com o horário de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a Fundação, no dia foram 2.801 candidatos ausentes, o que representa 18,29% da quantidade total de inscritos.

Segundo o edital de divulgação do gabarito preliminar, quem discordar e desejar contestar o resultado preliminar, ou algum erro em determinada questão que pode ter interferido na alternativa escolhida, poderá apresentar recurso individual por questão a partir das 8h do dia 11 de dezembro (quinta-feira), até 23h59min do dia 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), no horário oficial do estado.

Ainda de acordo com a publicação, o candidato só poderá protocolar uma única vez o recurso para cada questão desejada, de forma que não é possível inserir novas informações depois de protocolizada.

O recurso deve ser enviado à Fapec, pela área do candidato, por meio do site: https://concurso.fapec.org, no campo “RECURSOS”. Após análise, se houver anulação de questões da prova a pontuação será atribuída a todos os candidatos.

Prova Online

O vestibular da UFMS ainda contou com a modalidade de prova on-line, devido à isso, as questões objetivas foram exibidas de forma aleatória, exclusiva e individual para cada candidato. Assim, o caderno de prova que o candidato visualizou no dia será disponibilizado no ambiente ‘Prova Digital’, que é possível acessar pelo site: https://link.ufms.br/prova.

Para esses candidatos, os pedidos de recurso também seguem o mesmo padrão já descrito anteriormente pela reportagem.

Além disso, se houver modificação no gabarito devido aos recursos, as provas serão corrigidas a partir do gabarito definitivo, em que todos os ajustes conforme recursos já estarão feitos. Confira o gabarito preliminar abaixo das provas presencial e online.

O gabarito preliminar da prova online disponibilizado pela Fapec segue o modelo da "Prova Objetiva Base" disponibilizado no Anexo III do edital, que é possível acessar aqui.

Prova Presencial

Espanhol:

01. E

02. B

03. C

04. C

05. E

Inglês:

01. E

02. B

03. A

04. D

05. C

Língua Portuguesa e Literatura:

06. B

07. A

08. E

09. D

10. A

11. C

12. B

13. E

14. D

15. A

Matemática:

16. A

17. D

18. C

19. D

20. A

21. E

22. A

23. C

24. B

25. E

26. E

27. A

28. E

29. B

30. E

Biologia:

31. D

32. A

33. D

34. C

35. E

Física:

36. C

37. E

38. B

39. B

40. C

Química:

41. C

42. A

43. B

44. A

45. A

Geografia, Filosofia, História e Sociologia

46. E

47. E

48. B

49. A

50. B

51. B

52. C

53. B

54. C

55. A

56. B

57. C

58. E

59. B

60. A

Prova Online

Espanhol:

01. D

02. B

03. A

04. D

05. E

Inglês:

01. E

02. C

03. B

04. B

05. D

Língua Portuguesa e Literatura:

06. C

07. B

08. D

09. A

10. C

11. E

12. E

13. A

14. D

15. A

Matemática:

16. D

17. D

18. B

19. C

20. C

21. A

22. B

23. C

24. A

25. E

26. C

27. B

28. A

29. B

30. A

Biologia:

31. E

32. C

33. C

34. B

35. B

Física:

36. A

37. B

38. C

39. D

40. A

Química:

41. E

42. E

43. C

44. B

45. C

Geografia, Filosofia, História e Sociologia

46. B

47. A

48. C

49. E

50. C

51. C

52. E

53. C

54. B

55. C

56. A

57. E

58. B

59. D

60. B

Vestibular UFMS

Os candidatos concorrem a 127 cursos de graduação, incluindo três novas ofertas da UFMS: Relações Internacionais, da Escola de Administração e Negócios; Inteligência Artificial, da Faculdade de Computação; e Licenciatura em Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Humanas.