Cidades

ESTRAGOS

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná

Rio Bonito do Iguaçu está praticamente destruída, diz prefeito

Agência Brasil

08/11/2025 - 21h00
O governo do Paraná informou que, até o início da tarde deste sábado (8), 750 pessoas foram atendidas em unidades de Saúde do estado em decorrência da passagem de um tornado por cidades paranaenses. O fenômeno provocou a morte de seis pessoas.

O município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu, que fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Dados da Defesa Civil paranaense estimam que até 90% da área urbana da cidade foram atingidos.

Segundo as informações oficiais, a maior parte dos feridos foi atendida em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul.

Casos mais graves estão sendo encaminhados para o Hospital Universitário de Cascavel e para o Hospital Regional de Guarapuava. Quatro pessoas precisaram passar por cirurgia.

Em Rio Bonito do Iguaçu, “as estruturas de saúde estão todas colapsadas”, disse o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Segundo o gestor, apenas um centro de saúde da cidade está aberto. “Um grande movimento das prefeituras do entorno somou uma força tarefa para manter funcionando”, acrescentou o secretário.

Tornado

O fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná na noite de sexta-feira e foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos de até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O governador do Paraná, Ratinho Jr., foi para a cidade de manhã cedo. Além dos esforços para o atendimento de desabrigados e feridos, ele anunciou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) para agilizar o levantamento dos estragos e antecipar os esforços de reconstrução, principalmente, de casas.

O número total de desabrigados ainda não foi calculado pelas autoridades. Até o início da manhã, entretanto, a Defesa Civil estimava 10 mil pessoas impactadas pelos ventos, com 28 desabrigados e 1 mil desalojados.

“Agora vamos realizar esse levantamento para que possamos ajudá-las de alguma forma, seja com linhas de crédito, seja com apoio para reconstrução ou para cobrir prejuízos em diversos setores. A cidade está praticamente destruída, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado neste momento”, disse o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o envio imediato de equipes da Defesa Civil Nacional especializadas no trabalho de acolhimento das vítimas e de reconstrução. A comitiva federal é liderada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que irá acompanhar os trabalhos no local. 

O Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do SUS ao município paranaense. A equipe é composta por cinco profissionais especializados, entre eles, um especialista em saúde mental em desastres, um médico sanitarista, um enfermeiro, um analista de recursos logísticos e um analista de incidentes e reconstrução assistencial. 

Os profissionais irão atuar na reativação dos serviços de saúde, no apoio à gestão local e na resposta assistencial e psicossocial imediata, garantindo a retomada segura e rápida do atendimento integral à população afetada.

A expectativa para os próximos dias é que uma massa de ar frio derrube as temperaturas no Paraná e em Santa Catarina. Em Rio Bonito do Iguaçu, epicentro do tornado, a temperatura deve oscilar entre 13 e 22 graus Celsius (°C) neste sábado (8), mas a medição mínima pode chegar a 11°C no domingo (9). 

NUNCA É TARDE

Enem 2025: 159 idosos vão prestar a prova em Mato Grosso do Sul

Ao todo, Estado registrou 57.941 inscrições confirmadas, segundo dados do Ministério da Educação

08/11/2025 18h15

Primeiro dia do Enem é amanhã, domingo (9)

Primeiro dia do Enem é amanhã, domingo (9) Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Amanhã, domingo (9), é o primeiro dia da aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano, uma das etapas mais importantes para aqueles que querem ingressar no ensino superior. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 159 idosos (60 anos ou mais) em Mato Grosso do Sul fazem parte daquele grupo que acredita que “nunca é tarde para começar” e irão prestar a prova nos próximos dois finais de semana.

Conforme números disponíveis no Painel do Enem, 57.941 sul-mato-grossenses confirmaram inscrição no exame, sendo que 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens. Até por uma questão lógica, a faixa etária dos 17 anos é a que mais concentra inscritos no Estado, com 15.240.

Em relação ao panorama nacional, 17.192 idosos irão realizar o Enem deste ano. Confira abaixo a tabela de inscritos por faixa etária em Mato Grosso do Sul:

Idade Quantidade
Menor ou igual a 16 anos 10.288
17 anos 15.240
18 anos 10.399
19 anos 4.518
20 anos 2.669
Entre 21 e 30 anos 8.905
Entre 31 e 59 anos 5.763
60 anos ou mais 159

Em comparação com ano passado, o Estado obteve uma alta de 13,17% no número de candidatos em comparação com o ano passado, quando 51.199 sul-mato-grossenses participaram da prova.

No primeiro dia, ou seja, amanhã, será aplicada a redação, de tema que só será descoberto na hora, e 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira) e ciências humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). No outro domingo (16), é a vez de 90 questões de Matemática e ciências da natureza (Física, Química e Biologia)

Preparação

Em conversa com o professor Ale Jamil, na segunda-feira (3), ele afirmou que é essencial manter o corpo e a mente sãos, diminuindo o ritmo de estudos de forma gradual até domingo, o que vale para ambos os dias de prova.

“É um equilíbrio. Obviamente, descansar, mas o descanso para os dias finais, sexta e sábado, diminuir o ritmo para que domingo ele [aluno] consiga plenitude e que a carga de energia esteja renovada. Mas, durante a semana, fazer muitos exercícios e não assimilar conteúdos novos, porque o que ele já aprendeu, já aprendeu, o conteúdo novo agora não vai aprender, ele vai reforçar aquilo que já sabe”, disse.

Por exemplo, Ana Ana Júlia Mascarenhas, de 18 anos, sonha em fazer Medicina em faculdade pública, com preferência pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para atingir seu objetivo, ela vai ao cursinho todos os dias, e disse que sua preparação está equilibrada, assim como indicou o professor Jamil.

“Eu me preparei o ano todo, então essa semana eu estou revisando mais e refazendo várias questões, vendo que é o ponto mais importante. Mas tentando sempre manter o equilíbrio, para não estar muito sobrecarregada no dia. Eu estou bem tranquila, mantendo o ritmo, não aumentando nem diminuindo”, destaca.

Aos alunos que não estudaram nos últimos 11 meses e querem revisar todos os conteúdos “de última hora”, o professor diz que esses terão grande problema na prova. Ele afirma que conhecer as edições anteriores e revisar os tipos de questões, já que o Enem é baseado em habilidades e competências, pode ajudar.

Saiba

As notas do Enem são divulgadas somente no ano seguinte da realização das provas, neste caso, em 2026. A pontuação pode ser usada em diversas universidades públicas do País, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

ALTO ÍNDICE

Campo Grande acumula 85 vítimas de feminicídio nos últimos 10 anos

Última vítima na Capital foi Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, morta a facadas por um foragido do Mato Grosso que tinha mandado por crime parecido

08/11/2025 17h15

Sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) Arquivo/Correio do Estado

Espancadas, esfaqueadas, atacadas e violentadas pelo fato de serem mulheres. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), Campo Grande somou 85 vítimas de feminicídio nos últimos 10 anos, sem demonstrar sinais de queda com o passar dos anos.

Este ano, tudo começou em 13 de fevereiro, com a morte da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, após ser esfaqueada por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

Menos de um mês depois, no dia 1º de março, foi a vez de Giseli Cristina Oliskowiski, de 40 anos, ser assassinada. Ela foi encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, após ter sido tapeada pelo marido por causa de uma discussão, que ainda lhe jogou uma pedra na cabeça.

Depois de quase três meses de hiato nos casos, a Capital registrou um duplo feminicídio, cometido por João Augusto Borges, de 21 anos, que estrangulou e carbonizou a esposa Vanessa Eugenia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de 10 meses, na região do Indubrasil.

No dia 2 de outubro, Gisele da Silva Saochine foi esfaqueada e morta pelo marido no quintal de casa. Em seguida, ele a arrastou para o quarto e a incendiou. Depois, foi para o carro que estava na garagem e colocou fogo em si mesmo, morrendo carbonizado. Ambos tinham uma filha de 16 anos.

Por último, o caso mais recente, ocorrido no dia 28 de outubro. Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, foi morta a facadas no bairro Colúmbia, em Campo Grande, por Gilson Castelan de Souza, que havia cometido um crime muito parecido em Várzea Grande (MT), em 2022, e era foragido da Justiça desde então.

Mesmo que os relatos e números impressionem, este não é o pior ano de Campo Grande no quesito. Em 2022 e 2020, a Capital registrou 13 e 12 vítimas de feminicídio, respectivamente, configurando-se os dois piores anos da cidade em quantidade de assassinadas.

Para efeito de comparação, Campo Grande é responsável por 23,48% dos feminicídios em Mato Grosso do Sul do período de 2015 até agora. Em termos de números absolutos, a Capital registrou 85 vítimas nestes 10 anos, enquanto as outras 78 cidades do Estado somadas catalogaram 277 mortas.

Espelho

Até por ser Capital, Campo Grande é reflexo do que acontece em todo o Estado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, no ano passado, Mato Grosso do Sul foi o segundo estado do País com a maior taxa de assassinatos de mulheres pelos seus companheiros, com taxa de 2,4 por 100 mil habitantes, atrás apenas de Mato Grosso.

“Os números mostram uma situação grave, e o que eles não mostram compõe um cenário mais amplo que é ainda mais cruel e duro do que dizem os registros oficiais. Isso porque, quando falamos de violência de gênero, falamos de um fenômeno que continua sendo marcado por subnotificação, silêncio e naturalização social”, informa trecho do Anuário Brasileiro da Violência.

“Enquanto sociedade, por mais que estejamos gradualmente rompendo com a normalização dessas violências, ainda enfrentamos uma cultura que muitas vezes trata a violência contra a mulher como natural [...]. Como algo que decorre da ordem regular das coisas”, completou.

Até para servir de exemplo, esta semana Mato Grosso do Sul registrou duas vítimas de feminicídios em menos de um dia em duas cidades do interior: Aline Silva, de 26 anos, foi morta a facadas em Jardim; e Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves, de 43 anos, em Aparecida do Taboado.

Lei do feminicídio

Datada de 09 de outubro de 2024, a nova "lei do feminicídio" eleva para 40 anos o crime de assassinato de mulheres, no contexto de violência doméstica ou de gênero. 

Como esclarece material da Agência Senado à época, a legislação anterior definia o feminicídio como um crime dentro do âmbito do homicídio qualificado, sendo pela nova lei considerado autônomo. 

Com alterações no Código Penal, Lei das Contravenções Penais, de Execução Penal, de Crimes Hediondos e Maria da Penha, entre outras medidas importantes, houve um aumento da pena, de 12 a 30 anos para reclusão de 20 a 40 anos. 

Entretanto, é importante explicar que, não cabe aplicação retroativa aos crimes que aconteceram antes da vigência da nova Lei do Feminicídio, graças ao chamado "princípio da não retroatividade in pejus", o que impede penas mais graves nesses casos. 

