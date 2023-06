Jovem de 17 anos morre ao colidir com placa na Avenida Julio de Castilho; veja o vídeo

CORPUS CHRISTI

Na madrugada desta segunda-feira, um ônibus tombou em São Gabriel do Oestes, deixando uma pessoa morta e seis com ferimentos graves

Na tarde de domingo, um casal morreu vítima de acidente que envolveu duas carretas e uma caminhonete no sul do Estado

Pelo menos oito pessoas morreram vítimas de acidentes nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul durante o feriadão de Corpus Christi, entre quinta-feira da semana passada e a madrugada desta segunda-feira. O acidente mais recente ocorreu em São Gabriel do Oeste, na madrugada desta segunda-feira (12). Um ônibus com cerca de 30 pessoas a bordo tombou e uma mulher acabou morrendo. Seis pessoas sofreram ferimentos considerados graves e foram atendidas no hospital de São Gabriel.

O ônibus, da empresa Andorinha, fazia a linha Cuiabá a Campo Grande e tombou por volta das 03:20 da madruga. A Polícia Rodoviária Federal ainda apura as circunstâncias do acidente, mas admite a possibilidade de a neblina ter atrapalhado a visibilidade do condutor, já que o veículo saiu da pista ao fazer uma rotatória próximo da área urbana da cidade.

Também durante a noite de domingo, duas pessoas morreram em acidentes na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Bataguassu, e na BR-060, entre Campo Grande e Sirolândia. No primeiro, um Uno capotou e o condutor, de 41 anos, morreu após ser arremessado de dentro do carro. Na outra ocorrência, além da morte do condutor, de 36 anos, três outras pessoas sofreram ferimentos.

Na tarde de domingo, na BR-163, entre Mundo Novo e Eldorado, um casal que estava num Fiat Toro morreu depois de se envolver numa colisão com duas carretas, que trasportavam grãos e farelo de soja. As vítimas ficaram presas às ferragens e o tráfego na região ficou lento durante até o começo da noite. Os dois caminhoneiros saíram ilesos.

E na noite de sábado, (10), dois motoristas morreram ao colidirem de frente na BR-267, próximo a Maracaju. Com 43 e 46 anos, os dois condutores morreram no local do acidente. Uma mulher, de 40 anos, foi socorrida com ferimentos considerados graves e levada ao hospital de Maracaju.

A oitava morte desde feriadão trágico nas rodovias federais ocorreu na BR-359, próximo a Alcinópolis. Um homem de 63 anos morreu vítima de um capotamento que aconteceu na madrugada de domingo (11).

Na operação Corpus Christi realizada em 2022, apenas uma pessoa morreu nos pouco mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais do Estado.