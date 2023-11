José Armando Correia da Silva, de 18 anos, morreu afogado em um lago no centro de Rio Brilhante, município localizado a 165 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz saiu de casa para tomar tereré e nadar com os amigos, na tarde deste domingo (26). José entrou no lago e começou a nadar, mas, em certo momento, se afogou.

Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegarem no local, entraram no rio com uma máscara de mergulho para localizar a vítima.

Uma bolha foi observada a 10 metros e rapidamente os militares foram até o ponto e localizaram o jovem em uma profundidade de dois metros e a cerca de três metros da beira.

A vítima foi retirada do lago com a temperatura do corpo normal, mas sem pulso, sem respiração, espuma e água saindo pela boca, pupilas isocóricas e sem reação a luz.

De imediato, os militares iniciaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) e encaminharam a vítima para o Hospital de Rio Brilhante. A vítima não resistiu e faleceu na unidade hospitalar.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as principais causas de afogamento são falta de habilidade na natação, falta de conhecimento a respeito do local em que se nada, cansaço do nadador, traumatismo por mergulho em águas rasas ou com pedras, cãibras, uso de álcool e problemas de saúde como infartos e crises convulsivas.

RECOMENDAÇÃO

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em afogamentos. Veja: