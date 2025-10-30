Jovem de 21 anos que morreu em acidente na BR-262 é identificado - Divulgação PRF / Reprodução Redes Sociais

Foi identificado como André Lucas Costa da Silva, de 21 anos, o jovem que morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (30), em Anastácio, município localizado a 137 quilômetros de Campo Grande.

Conforme acompanhou o Correio do Estado, o jovem conduzia o veículo e morreu no local. O amigo que seguia viagem com ele sofreu escoriações e um ferimento na cabeça; foi socorrido.

Segundo informou o site A Princesinha News, André conduzia uma caminhonete Chevrolet S10 quando perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e capotando.

André foi encontrado sem vida sob o veículo, enquanto o passageiro recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi levado para o Hospital de Aquidauana.

Após receber atendimento, o passageiro, de 32 anos, teve alta por não apresentar ferimentos graves.

Ainda segundo informações levantadas pelo site local, as vítimas passaram o dia trabalhando em Corumbá e estavam voltando. A suspeita é de que o motorista tenha adormecido ao volante.

Na pista, não foram encontrados sinais de colisão nem de presença de animais. Estiveram no local a Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica, que irão determinar as causas do acidente.

