Cidades

Juiz Djailson de Souza é promovido a desembargador do TJMS por aclamação

Ele assume a cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, aposentado neste mês

Alison Silva

Alison Silva

01/10/2025 - 17h30
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promoveu, por aclamação, o juiz Djailson de Souza ao cargo de desembargador.

A decisão foi tomada na sessão do Tribunal Pleno realizada nesta quarta-feira, 1º de outubro, e marca um novo capítulo na trajetória do magistrado. 

A promoção foi realizada pelo critério de antiguidade. Emocionado, o novo desembargador destacou que sua jornada na magistratura é marcada por mais de cinco décadas de trabalho e superação.

“Eu nunca me candidatei para vir para cá, as coisas aconteceram pela minha dedicação. Comecei de baixo e hoje estou aqui. Me sinto realizado. O trabalho só vale a pena se for digno, sempre penso nas consequências de cada ato meu”, declarou.

Djailson de Souza assume a cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, aposentado no último dia 17 de setembro.

Tragetória 

Natural de Bataguassu, onde nasceu em 17 de agosto de 1959, Djailson de Souza é filho de lavradores baianos.

Desde a infância, conciliou os estudos com o trabalho na pequena propriedade da família, ajudando na lida com plantações e gado leiteiro. Foi incentivado por professores a aprender datilografia, o que lhe abriu portas para o ambiente forense. Aos 13 anos, mudou-se para a cidade e começou a trabalhar no Cartório do 2º Ofício, onde teve seu primeiro contato direto com a rotina do Judiciário.

Na juventude, passou por cartórios em Dourados e Caarapó. Sempre motivado por magistrados que identificavam sua vocação, em 1981 conquistou o primeiro lugar em concurso para cartório extrajudicial. Em 1983, formou-se em Direito e passou a advogar nas cidades de Dourados e Maracaju.

Também lecionou estágio supervisionado em processo civil e penal na então Socigran, ampliando seu relacionamento com professores e juízes, o que reforçou sua decisão de ingressar na magistratura.

Aprovado em segundo lugar no concurso para juiz do Estado em 1990, tomou posse como juiz substituto em Campo Grande. No ano seguinte, foi promovido por merecimento à comarca de Sete Quedas, onde atuou até 1995, com destaque para sua atuação na área da infância e juventude.

Em seguida, foi promovido para Corumbá, onde assumiu a 1ª Vara Cível, também por merecimento, cargo que ocupou até 2001. No final daquele ano, retornou à capital para atuar na 7ª Vara do Juizado Especial, com foco em relações de consumo. Nesse período, trabalhou de forma articulada com o Ministério Público, Defensoria Pública, Procon e Polícia, buscando soluções rápidas e eficazes para a sociedade.

Desde 2014, esteve à frente da Vara do Juizado Especial de Trânsito, cargo que ocupava até sua promoção ao Tribunal Pleno. Com mais de três décadas de magistratura, Djailson de Souza construiu uma carreira pautada pela ética, eficiência e compromisso com a justiça.

Cidades

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

Com investimento de R$ 67 milhões, empreendimento reunirá Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em um único espaço, com previsão de entrega em 2027

01/10/2025 17h00

Após revitalização, prédio reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF)

Após revitalização, prédio reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF) Reprodução

Um dos prédios mais icônicos do Centro de Campo Grande, que já foi sede do Banco Itaú na Rua Barão do Rio Branco, nº 1266, passará por uma grande transformação. O edifício da década de 1970, que estava sem uso, será revitalizado para se tornar a Casa do Comércio, novo ambiente de negócios do Mato Grosso do Sul.

O empreendimento reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF), fortalecendo a atuação conjunta das entidades do Sistema Comércio.

Estrutura moderna e multifuncional

O prédio terá nove pavimentos, além do térreo com mezanino, totalizando 11.584,56 m² de área construída. O projeto prevê ambientes modernos e funcionais:

  • auditório para grandes eventos;
  • salas de reunião e treinamentos;
  • espaço de coworking;
  • restaurante;
  • áreas administrativas;
  • praça elevada de convivência no primeiro pavimento;
  • espaço multiuso para atividades culturais e corporativas;
  • recepção integrada para atendimento ao público.

Cada andar terá identidade visual própria, inspirada nos biomas de Mato Grosso do Sul. As cores, texturas e vegetações utilizadas remetem ao Pantanal, Cerrado e outros ambientes naturais do Estado.

Retrofit e sustentabilidade

A intervenção será feita no modelo de retrofit, que moderniza edificações antigas sem perder suas características arquitetônicas originais. Elementos como esquadrias e aberturas serão preservados, respeitando a história do prédio, mas adaptados para as novas funções.

A sustentabilidade será um dos pilares da obra. Estão previstas soluções de eficiência energética, como aproveitamento da iluminação natural, climatização inteligente e uso de materiais que garantem menor impacto ambiental.

A acessibilidade também é prioridade. O edifício contará com banheiros adaptados, rampas, sinalização tátil, placas em braile e eliminação de desníveis, garantindo que pessoas com deficiência tenham autonomia e conforto.

Investimento e cronograma

O projeto da Casa do Comércio terá um investimento de R$ 67 milhões. As obras têm prazo de 18 meses e a previsão de entrega é fevereiro de 2027.

Durante esse período, a expectativa é de geração de empregos diretos na construção civil e, após a inauguração, a movimentação econômica deve se refletir em toda a região central, aquecendo o comércio e os serviços do entorno.

Revitalização do Centro Histórico

A Casa do Comércio integra uma série de iniciativas de revitalização do Centro de Campo Grande, promovidas pela Prefeitura em parceria com entidades privadas. A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou, durante o lançamento evento do "Centro em Ação", ocorrido na noite de ontem (30), que o projeto é parte de um conjunto de ações que inclui obras na Morada dos Baís, Escola de Governo, Maria Fumaça e Vila dos Idosos.

Importância para a economia

O setor de comércio representa cerca de dois terços do PIB de Mato Grosso do Sul. Ao concentrar em um único espaço a atuação de Fecomércio, Sesc, Senac e IPF, a Casa do Comércio pretende otimizar atendimentos, reduzir custos operacionais e oferecer serviços mais ágeis e integrados para empresários e trabalhadores.

Para o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, a unificação é estratégica. “Reunir todas as entidades do Sistema Comércio em um único espaço vai potencializar o atendimento, unificar e agilizar ainda mais nossas ações em prol do empresário, além de aproximar os serviços dos trabalhadores do setor”, afirmou.

Cidades

Desaparecido na mata em Bonito por quatro dias, homem se alimentou com frutas

Desaparecido há quatro dias, Edison Oviedo, de 50 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira (1º) e disse que se alimentou de mangas verdes e castanhas

01/10/2025 16h55

Divulgação Corpo de Bombeiros de Bonito

Continue Lendo...

O trabalhador rural Edison Oviedo, de 50 anos, que ficou quatro dias desaparecido na região da Fazenda Bahia da Serra, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Bonito, município localizado a 259 quilômetros de Campo Grande.

Edison desapareceu próximo ao campo dos índios, no dia 27 de setembro, mobilizando equipes dos bombeiros, que realizaram a técnica de pente fino (buscas a pé), com uso de drones, porém sem sucesso.

Durante a chuva, na manhã desta quarta-feira (1º), ele se abrigou em um casebre e foi encontrado por populares. O irmão de Edison foi informado e acionou os bombeiros, que realizaram o resgate devido à fragilidade em que se encontrava.

Ele relatou não saber o motivo de ter saído de casa, apresentava quadro de desorientação, sem se lembrar do que ocorreu, e disse que passou os quatro dias no alto de um morro, comendo castanhas e manga verde.

A hidratação era feita em um córrego próximo ao local em que estava.

Os bombeiros levaram Edison até o Hospital Darci João Bigaton, no município, já que apresentava sinais de desidratação e reclamava de fome.

