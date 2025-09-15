Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque

Decisão aponta omissão do poder público e insinua que construtoras tentam "jeitinho" para avançar com empreendimentos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

15/09/2025 - 05h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Flávio Renato Almeida Reyes, indica, em sua decisão que suspendeu a eficácia de mais de uma dezena de guias de diretrizes urbanísticas (GDUs) que autorizavam construções no entorno do Parque Estadual do Prosa, que o Sindicato da Habitação (Secovi) de Campo Grande tentou induzi-lo a erro ao afirmar que existe um Plano de Manejo da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Prosa.

“O Plano de Manejo da zona de amortecimento [do Parque Estadual do Prosa (PEP)], que, segundo alegação da Secovi, já constaria em Portaria do Imasul desde o ano de 2011, não existe”, demonstra o magistrado em sua decisão.

Segundo ele, o documento que o Sindicato da Habitação indica nos autos faz referência ao entorno do parque estadual, mas está longe de ser uma regulamentação e, muito menos, um plano de manejo.

“Percebe-se que há apenas uma recomendação, uma exortação, e talvez o que seria pior: uma autoexortação, quase um apelo do poder público para que ele mesmo adote as medidas de cuidado com a região do entorno do parque”, alega o juiz, que ainda indica que as tais recomendações são “todas abstratas”.

Mas não é só isso: o magistrado também aponta mais uma tentativa das incorporadoras de driblar o arcabouço existente no sentido de convencê-lo de que não há omissão da legislação indicada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) na ação civil pública.

“Já na revisão do Plano de Manejo do PEP (2021/2022) tem-se uma nova ‘confissão’ da omissão quanto ao tema”, afirma o juiz, ao citar que, em determinado trecho do documento, há a seguinte frase: “buscar junto ao Poder Competente a Regulamentação da Zona de Amortecimento do PEP em instrumento específico”.

“Dessa forma, não é convincente o argumento de que a zona de amortecimento já possui regulamentação específica”, completou.

Este projeto, nas imediações do Parque do Prosa, ainda nem começou, mas já está suspenso

A decisão do magistrado coloca não apenas as incorporadoras, mas também o poder público Estadual e Municipal em uma situação complicada, pois, ao suspender as guias para a construção de pelo menos 18 empreendimentos – que ainda não saíram do chão, mas têm projeto, tapumes nos terrenos e sinais de que a construção começará em breve –, o juiz atende boa parte da tese do MPMS, de que é necessária a regulamentação de uma zona de amortecimento do PEP para liberar a construção de novos empreendimentos de impacto significativo, sobretudo os verticais.

Apesar de ainda não julgar o mérito da ação civil pública, o magistrado já citou em sua liminar princípios do Direito Ambiental, como o do “Poluidor-Pagador”, para sustentar que quem gera o impacto em uma área deve arcar com os danos.

“Então, do ponto de vista do dever de proteção que incumbe aos poderes públicos, e sem me antecipar ao juízo de valor que será feito em sede de cognição exauriente, é patente que recai ao Estado de Mato Grosso do Sul a obrigação de normatizar as relações jurídico-ambientais-urbanísticas do entorno do Parque Estadual do Prosa”, afirma Flávio Renato Almeida Reyes.

A AÇÃO

No dia 6 de junho, os três promotores do Meio Ambiente de Campo Grande – Luiz Antônio Freitas de Almeida, Luz Marina Borges Maciel Pinheiro e Andreia Cristina Peres da Silva – ingressaram com ação civil pública pedindo que a Justiça obrigue a Prefeitura de Campo Grande e o governo de Mato Grosso do Sul a regulamentarem a zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa.

A argumentação é que a omissão legislativa pode causar impactos na região e não atende à legislação nacional que regula a ocupação do entorno dos parques.

O município, por sua vez, alega que cumpre todos os requisitos legais e que a emissão das GDUs atende à legislação prevista no Plano Diretor.

Além das partes como Ministério Público, Prefeitura Municipal de Campo Grande e governo do Estado, também pediram para ingressar como amicus curiae (amigos da Corte) na ação instituições como o Secovi, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), o deputado federal Vander Loubet (PT) e também construtoras.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Homem se irrita com poeira e atira contra garis em MS

Os trabalhadores procuraram a polícia e relataram que o suspeito ficou irritado após o caminhão da coleta passar por uma rua que não possui asfalto

14/09/2025 17h23

Compartilhar

Reprodução Internet

Continue Lendo...

A polícia está investigando o caso em que três funcionários de uma empresa de coleta de resíduos urbanos teriam sido alvos de tiros devido à poeira levantada pelo caminhão, que teria irritado um homem, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

Os garis procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município na noite de sábado (13) e relataram que estavam recolhendo o lixo normalmente quando, ao passar por uma rua não asfaltada, um homem teria se irritado com a poeira levantada pelo caminhão.

Segundo o boletim de ocorrência, eles estavam coletando os resíduos entre as ruas Francisco Moreira e Manoel de Oliveira Gomes, quando o homem, que estava em frente a uma residência, começou a destratar os trabalhadores.

Em uma tentativa de apaziguar a situação, eles relataram que disseram apenas estar cumprindo o trabalho, foi quando o homem puxou a arma de fogo e atirou para cima e na direção do caminhão.
 

Após efetuar os disparos, o suspeito deixou o local em um Honda Civic. Nenhum dos garis ficou ferido com a ação.

Durante o registro, os trabalhadores não conseguiram dar detalhes sobre o homem, assim como não souberam informar se o caminhão chegou a ser atingido pelos disparos.

O caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo.

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

CPI vetou indiciamentos de ex-prefeitos mesmo com sugestão de vereador

No relatório final, foram sugeridos os indiciamentos de dois ex-diretores da Agetran e dois ex-diretores da Agereg, além de ex-chefes do Consórcio Guaicurus

14/09/2025 16h00

Compartilhar
Vereadora Ana Portela apresentou o relatório final da CPI do Ônibus

Vereadora Ana Portela apresentou o relatório final da CPI do Ônibus Reprodução/SecomPMCG/Alicia Miyashiro

Continue Lendo...

No relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo de Campo Grande, além de apontar melhorias do transporte público coletivo e sugestões de indiciamentos de ex-diretores de agências municipais e do Consórcio Guaicurus, chegou a ser cogitado o indiciamento de todos os ex-prefeitos que comandaram Campo Grande desde 2012, quando o contrato de concessão foi assinado.

Ao Correio do Estado, o vereador Doutor Lívio (União Brasil), presidente da CPI, revelou que o parlamentar Maicon Nogueira (PP), que também integrava o corpo de investigação, propôs indiciar os ex-prefeitos Nelson Trad Filho, Alcides Bernal, Gilmar Olarte e Marquinhos Trad, mas a sugestão foi recusada pelo restante do grupo.

“A gente achou por bem não colocar porque nós não temos algo concreto, evidência concreta sobre a responsabilidade direta do prefeito. É claro que ele gere a concessão, mas assim, o indiciamento foi dos diretores, que eram quem tinham realmente o poder de fazer naquele momento. Nós não tínhamos evidências”, explica o vereador, que complementou afirmando que Maicon Nogueira deverá fazer esses apontamentos individuais em breve.

Também, Doutor Lívio explicou como foi feito o relatório final, mesmo com pontos de vistas divergentes entre os vereadores. Ele fala que muitas opiniões foram acatadas e outras não pela relatora, a vereadora Ana Portela (PL). 

“Nós fizemos três reuniões anteriores para colocarmos os pontos de vista. Cada um de nós teve pontos que foram acolhidos no relatório e outros pontos que foram derrotados por maioria, isso faz parte do consenso. A relatora poderia fazer um relatório exclusivamente dela, mas  ela abriu mão para que ela pudesse acolher os nossos apontamentos. Então, o relatório foi feito dessa forma, com consenso da maioria”, detalha à reportagem.

O parlamentar progressista citou dois apontamentos específicos de Maicon Nogueira - além do indiciamento dos ex-prefeitos - e um da Luiza Ribeiro (PT) que foram negados pela maioria. 

Primeiro, ele queria indiciar especificamente o ex-diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende, mas foi decidido indiciar não somente ele, mas, sim, todos que já ocuparam o cargo. Além disso, ele queria que a concessão do transporte público coletivo fosse passado para a Prefeitura, o que também foi recusado. 

Acerca do apontamento feito pela vereadora petista, ela pediu uma solicitação especial com os moradores do bairro Anhanduizinho. Para isso, foram solicitados dados para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que não deram uma devolutiva a tempo. Com isso, foi decidido não incluir essa questão no relatório final.

RELATÓRIO

O texto do relatório conta com cerca de 200 páginas, com constatações, apontamentos e indiciamentos, do qual cada vereador tirou suas conclusões e encaminhou as sugestões individuais para o documento final. 

Ana Portela (PL) disse que o relatório foi aprovado por todos os integrantes, sendo assim, unânime. Além dos três já citados nesta reportagem, integra a CPI o vereadores Junior Coringa (MDB).

Entre os apontamentos feitos por eles, a comissão pediu para que o Consórcio Guaicurus esclareça a venda de um imóvel da Viação Cidade Morena, justifique a movimentação financeira de R$ 32 milhões entre a Viação Cidade dos Ipês – que não integra o consórcio – e explique as despesas de manutenção com percentual de 84% e das despesas não operacionais, que saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021.

Além desses três tópicos, a CPI também solicitou o encaminhamento dos dados financeiros, contábeis e operacionais para fiscalização. Também, foi sugerida a substituição imediata de 197 ônibus que já estariam com idade útil de cinco anos vencida e a realização de uma revisão tarifária “justa e favorável à população”, diante da ausência de uma retificação ordinária de 2019, prevista para acontecer a cada sete anos. 

Isso posto, foi constatado, de acordo com o relatório, que o município de Campo Grande tem negligenciado a fiscalização do transporte público, “deixando de investir em infraestrutura, modernizar a legislação e realizar concursos para reforçar as equipes da Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos] e Agetran [Agência Municipal de Transporte e Trânsito]”, as principais envolvidas no caso do Consórcio Guaicurus.

O documento também sugere o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinícius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agereg, de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agetran, e de diretores do Consórcio Guaicurus.

INTERVENÇÃO

Entre os apontamentos para o Município sobre o serviço, o relatório da CPI traz a possível intervenção municipal no serviço, hoje feito pelo Consórcio Guaicurus.

“Na hipótese de insucesso desse procedimento, devem ser adotadas medidas mais severas, como a intervenção na concessão ou, em última instância, a declaração de caducidade do contrato, com o objetivo de restabelecer a legalidade contratual, assegurar a continuidade e a qualidade do serviço de transporte coletivo e resguardar os direitos fundamentais da coletividade campo-grandense, em conformidade com as penalidades previstas no contrato de concessão”, diz trecho do relatório que será entregue ao Ministério Público.

SAIBA

Como reportado pelo Correio do Estado, o MPMS terá de cinco a dez dias para analisar o relatório final, que pode decidir pelo arquivamento, requisitar diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital
COLISÃO

/ 16 horas

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital

2

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 2 dias

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

3

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio

4

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação
Política

/ 14 horas

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

5

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 15 horas

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?