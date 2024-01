Julgamentos voltam a ser realizados a partir de segunda no Tribunal de Justiça

Oportunidade

As inscrições já começam a partir desta segunda-feira pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) vai ofertar nesta segunda-feira (22), 289 vagas para 16 cursos de graduação na unidade de Dourados. Aos interessados, devem se inscrever até a próxima quinta-feira (25), diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com a universidade, as vagas foram destinadas para os cursos bacharelados da Ciência da Computação (20 vagas); direito (24 vagas); enfermagem (24 vagas); Sistemas de Informação (20 vagas), Engenharia Ambiental e Sanitária (20 vagas); Engenharia Física (14 vagas); Ciências Biológicas (11 vagas); Química Industrial (11 vagas); em Turismo (20 vagas).



Outras vagas foram destinadas para os cursos de ciências biológicas (11 vagas); física (20 vagas); letras – português/espanhol (20 vagas); letras – português/inglês (20 vagas); matemática (20 vagas); pedagogia (20 vagas); química (14 vagas).



Segundo a Uems, elas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação dos candidatos, conforme as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) destinará 1.243 vagas em 38 cursos. Os cursos da unidade, todos possuem Reserva de Vagas para candidatos/as Negros/as (pretos/as e pardos/as), Indígenas, Residentes em Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).