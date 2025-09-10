Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DESDOBRAMENTOS

Justiça aceita denúncia contra contratos de 'Patrola' com a prefeitura de Campo Grande

Empresas terão a oportunidade de se defender das acusações e decisão notificou a Cidade Morena para que, se desejar, integre o processo

DA REDAÇÃO

10/09/2025 - 12h40
Por meio da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra contratos de André Luís "Patrola" dos Santos com o Executivo da Cidade Morena. 

Como bem esclarece o departamento de comunicação (Decom) do MPMS, a denúncia mira duas empresas "sob acusação de fraude à licitação e corrupção em um contrato para manutenção de vias em Campo Grande", cita. 

Conforme apresentado à Justiça, estima-se que os prejuízos causados pelo suposto esquema criminoso atinjam a casa de R$ 2,7 milhões no rombo aos cofres públicos.

Fruto da Operação Cascalhos de Areia - deflagrada em uma manhã fria de 15 de junho de 2023, como acompanhou o Correio do Estado à época -, as investigações apontam para uma ação coordenada para pagamento de propina para servidores públicos, envolvendo funcionários e sócios de um grupo seleto de empresas. 

Há pouco mais de dois anos, foram cumpridos um total de 19 mandados de busca e apreensão, que coletaram provas que apontam para a falsificação de medições e relatórios que os faziam alcançar e receber os valores indevidos. 

Entenda

Ainda conforme o Ministério Público, a ação detalha um prejuízo total que ainda não compreende o montante de R$ 1.302.630,83 pago por serviços não comprovados e outros R$ 1.410.237,36 por pagamentos indevidos por aumento injustificado nas distâncias de transporte.

Os investigados foram transformados em réus, em 20 de agosto, após o juiz responsável receber a acusação e escrever que "a ação cumpria todos os requisitos legais necessários", portanto o processo seguirá para a fase de contestação, onde as empresas terão a oportunidade de se defender das acusações.   

Diante disso há o prazo de 15 dias úteis, contados a partir de quando foram oficialmente notificados sobre a decisão judicial, que também notificou o município de Campo Grande para que, se desejar, integre o processo.

Além disso, o documento detalha que tal ação busca "responsabilizar as empresas por atos de corrupção e fraude em um processo licitatório para a manutenção de vias em Campo Grande/MS", citando especificamente ainda o contrato nº 217/2018.

De acordo com a denúncia do MPMS, as empreiteiras contratadas pela prefeitura, embora tenha recebido milhões pelo serviço de “manutenção de vias não pavimentadas”, não teria feito o serviço em diversos bairros da cidade.

Há casos, inclusive, segundo a apuração, que empreiteiras teriam “cascalhado” trechos da avenidas que tinham sido asfaltadas há década, como é o caso da Avenida prefeito Lúdio Coelho. 

Na "Cascalhos de Areia" foram apontados desvios da ordem de R$ 46 milhões em contratos superiores a R$ 30 milhões entre a prefeitura de Campo Grande, com empresas que fazem a manutenção de ruas sem asfalto e no aluguel de máquinas e caminhões. 

Entre os principais alvos  controladores das empresas AL dos Santos, Engenex e MS Brasil aparecem: 

  1. André Luiz dos Santos, “André Patrola”, e 
  2. Edcarlos Jesus Silva

Oficialmente,  as empresas Engenex e MS Brasil pertencem a Edcarlos Jesus, mas os investigadores do MPE suspeitam que o verdadeiro proprietário seja André Patrola.

Em setembro do ano passado, a Justiça aceitou denúncia e todos viraram réus por fraude em licitações, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. 

 

EXPULSO DO PARAGUAI

Estudante de medicina é preso por estupro de vulnerável em Pedro Juan Caballero

Além do crime cometido em 2019, homem ainda deve mais de 30 mil reais de pensão alimentícia

10/09/2025 10h35

Homem de 36 anos é preso por estupro de adolescente no Paraguai

Homem de 36 anos é preso por estupro de adolescente no Paraguai Foto/ Divulgação

Um estudante de medicina foi preso na última terça-feira pelos crimes de estupro de vulnerável cometido em 2019 e por não pagar pensão alimentícia de mais de R$30 mil. A prisão aconteceu em Pedro Juan Caballero, onde o homem cursava medicina.

Identificado como H.A.S, o estudante estava com dois mandados de prisão ativos. Um ativo desde outubro de 2024 e o outro expedido em junho desse ano, mas pelo crime cometido em 2019.

No estado de Mato Grosso, o homem foi apontado como suspeito de estupro de vulnerável. Na época, com 30 anos, ele conheceu no Facebook uma adolescente de 13 anos. Ao manter contato com a garota não só virtualmente, mas com 'encontros' frequentes na casa dele, a mãe da vítima procurou a polícia local naquele ano e denunciou o caso.

Após investigar, a Polícia Civil de Mato Grosso, constou que o homem cometeu o crime de estupro. Condenado a 10 anos de pena, ele ainda tentou recurso em 2024, mas foi negado. Depois de 6 anos do crime, na última terça-feira foi localizado no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, onde começou o curso de medicina.

A ação foi comandada pela Delegacia Regional e a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte/MT, com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido.

Ao repassar as informações e levantamentos para a Polícia de Ponta Porã, a ação prosseguiu. A prisão foi realizada e o homem foi expulso do território do país paraguaio.

O homem ainda não havia cumprido nenhuma punição sobre ambos os crimes, de estupro de vulnerável e abandono material.

DOURADOS

Após retomada de voos, Aeroporto de Dourados receberá mais R$ 38 milhões em obras

A afirmação foi feita pelo vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado por quatro anos

10/09/2025 10h30

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos FOTO: Ana Paula Amaral / Governo MS

Na última segunda-feira (8), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que o Governo do Estado investirá mais de R$ 38 milhões na construção de um novo terminal de passageiros mais moderno e funcional no aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

A afirmação foi feita durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado para voos comerciais nos últimos quatro anos. Na ocasião, uma aeronave Airbus A319, da Latam Brasil abriu a retomada dos serviços do aeroporto, que na opinião de Barbosinha era necessária.

"Dourados é polo para aproximadamente 1 milhão de habitantes e 32 municípios que compõem a macrorregião, então essa retomada era mais do que necessária não só para a cidade mas para todo o Estado", afirmou.

Para Barbosinha, a esperança é que em breve novas companhias passem a operar na cidade, ampliando a quantidade e variedade na oferta de voos. "Esperamos que brevemente possamos ter voos diários e o aeroporto crescendo cada vez mais. O governador Eduardo Riedel já havia anunciado que em setembro teríamos a retomada dos voos, e hoje vemos o cumprimento desse compromisso", acrescentou.

Na ocasião, o prefeito de Dourados, Marçal Filho, falou sobre o trabalho para a retomada oficial do aeroporto e destacou a complexidade do transporte aéreo. "Tivemos uma série de providências na área de infraestrutura, além de toda a burocracia, especialmente de segurança. Aviação é muito complexa: não é fácil trazer um avião desse porte, como está acontecendo hoje aqui no nosso Estado", garantiu, ao falar sobre os benefícios para todo cidadão douradense.

Para ele, a retomada dos voos tem um papel muito importante. "Faz com que Dourados volte a ter conexão com o resto do mundo. Ter os voos de Dourados para Guarulhos significa que estaremos em contato com o maior aeroporto da América Latina e isso quer dizer desenvolvimento para a nossa cidade, atraindo empreendedores e novos investidores", completou.

MAIS OBRAS

Nos próximos dias, o governador Eduardo Riedel deverá assinar a ordem de serviço para a construção de novo terminal de passageiros. Com investimento superior a R$ 38 milhões, o projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

O contrato com a empresa já foi assinado e o canteiro de obras está em fase de implantação para o início dos trabalhos. “Construiremos um novo terminal de passageiros, mais moderno e funcional. A expectativa é que em 18 meses o novo receptivo já esteja funcionando”, garantiu o vice-governador.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

