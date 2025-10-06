Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Justiça Federal começa a julgar processos de 2ª instância em MS

Tribunal Regional Federal da 3ª Região instalou Turma Recursal em Mato Grosso do Sul; saiba como irá funcionar

Alison Silva

Alison Silva

06/10/2025 - 18h45
Parte dos recursos de processos que têm origem na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, que integram boa parte dos processos de 2º grau de jurisdição, passarão a ser julgados dentro do próprio Estado.

A iniciativa se deve à criação da Turma Regional de Mato Grosso do Sul, lançada oficialmente nesta segunda-feira (6) pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Carlos Muta.

A Turma Regional de MS começa a funcionar oficialmente nesta terça-feira (7), com o primeiro julgamento marcado para as 14h, na sede da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, localizada no Parque dos Poderes.

A expectativa é que cerca de 300 processos sejam analisados já nas primeiras sessões da Turma Regional, que ainda não possui sede fixa definida.

A nova estrutura, o TRF3 busca reduzir o tempo de tramitação dos processos e fortalecer a presença da Justiça Federal no Estado. 

O primeiro julgamento contará com os desembargadores Bruno Cezar da Cunha Teixeira
Ney Gustavo Paes de Andrade e Dinamene Nascimento Nunes. 

Neste primeiro momento, os desembargadores e juízes convocados irão analisar processos de natureza previdenciária, mas a expectativa é de que, gradualmente, outras áreas sejam incluídas, seja civil, tributária, ambiental e agrária.

Gradativamente, processos de outras matérias serão julgados pelo grupo de desembargadores e juízes convocados.

Segundo o presidente do TRF3, Carlos Muta, apenas os processos criminais e os de improbidade administrativa, continuarão a ser distribuídos na sede do TRF3, em São Paulo (SP).

Fortalecimento

A criação da Turma Recursal de MS integra o processo de expansão da Justiça Federal de MS. No mês passado o Conselho da Justiça Federal aprovou a criação de seis novas varas federais no Estado, ampliando as circunscrições de Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Dourados e Corumbá, e ainda criando um fórum em Bonito.

O evento de lançamento da Turma Regional de MS foi realizado no Bioparque Pantanal e dele participaram várias autoridades, como presidentes de órgãos do Poder Judiciário, o governador Eduardo Riedel, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em MS (OAB-MS), Bitto Pereira, dentre outros.

Segundo o presidente do TRF3, Carlos Muta, a descentralização representa um avanço importante no acesso à Justiça e na celeridade processual.

“Desde 2004, a Constituição permite o funcionamento descentralizado dos Tribunais Regionais Federais. A criação da Turma Regional em Mato Grosso do Sul assegura que os processos não mais fiquem aguardando julgamento em meio ao grande volume de ações em São Paulo”, afirmou. 

Muta lembrou que o TRF3, criado em 1989, passou de 18 para 55 desembargadores ao longo das décadas, e que o Mato Grosso do Sul é agora o terceiro estado da federação a contar com uma turma regional do tribunal.

“Esta instalação contempla a competência material funcional, previdenciária, tributária, civil e ambiental, e representa uma presença efetiva da Justiça Federal da 3ª Região em solo sul-mato-grossense”, completou.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel ressaltou a importância da medida para aproximar o Judiciário das realidades e demandas locais. “Havia uma percepção de distância e falta de compreensão das particularidades do Mato Grosso do Sul por parte do TRF da 3ª Região. Essa mudança responde a uma necessidade de aproximação e reconhecimento das especificidades do nosso Estado”, disse.

Riedel lembrou que o Estado vive um momento de rápido crescimento social e econômico, com PIB anual entre 4% e 6% e redução da pobreza extrema para 1,7%, o menor índice do país.

“A Justiça Federal vem para dar suporte a esse processo de desenvolvimento, inclusão e resolução de conflitos que surgem com a complexidade do crescimento”, completou o governador, que disse que a mudança será boa para as particularidade de Mato Grosso do Sul, como o bioma pantaneiro e questões das etnias indígenas. 

*Colaborou Eduardo Miranda

OPERAÇÃO METANOL

Famosa casa noturna da Capital nega ter comercializado bebidas adulteradas ou falsificadas

Alvo de vistoria na noite de sábado (4), a Valley emitiu uma nota negando que tenham sido encontradas bebidas irregulares entre os 25.721 itens do estoque

06/10/2025 17h30

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado Divulgação: Polícia Civil

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), realizou neste final de semana a Operação Metanol, para fiscalizar casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande. A Valley Pub, localizada na Avenida Afonso Pena, foi alvo de vistoria e nega que tenham sido encontradas bebidas adulteradas ou falsificadas em seu estoque de 25.721 itens. 

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas dezenas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal foram energéticos com validade expirada na quinta-feira (2) passada. 

Em relação as bebidas estrangeiras sem procedência, foram apreendidas oito garrafas de vinho e sete garrafas de tequila. De acordo com a Valley, os vinhos pertencem a clientes e as tequilas possuem nota fiscal arquivada, e não estão disponível para venda.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. Já as bebidas estrangeiras sem procedência configuram, em tese, crimes contra as relações de consumo e no artigo 334 do Código Penal como descaminho, que preveem penas de dois a cinco anos de detenção, ou multa, e de um a quatro anos de reclusão, respectivamente.

Além da Valley, outros três locais foram fiscalizados. São eles: Smoke Lounge, localizado na Avenida Júlio de Castilho; Vip Beer Lounge, na Rua General Bertoldo Klinger; e o lounge Royal, habitado na Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A ação tem como objetivo coibir a venda de bebidas irregulares e proteger consumidores contra intoxicação por metanol. A Operação Metanol contou com apoio de diversos órgãos de segurança e fiscalização: Polícia Civil (Decon), Delegacia de Ordem Política e Social (Deops), Garras, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon-MS, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Guarda Municipal.

Cidades

Metanol: Entidades têm 10 dias para apresentar ações de prevenção

Entidades do setor de bares e restaurantes devem apresentar ao MPMS medidas de segurança contra bebidas adulteradas

06/10/2025 17h23

Devido ao aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação

Devido ao aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação Crédito: Freepik

Após reunião com representantes de supermercados e restaurantes, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) enviou uma recomendação às entidades que representam os setores, estabelecendo o prazo de 10 dias para apresentar um planejamento de segurança.

O documento foi designado à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), com o objetivo de prevenir a venda de bebidas adulteradas com metanol.

Segundo a recomendação da 43ª Promotoria de Justiça, publicada nesta segunda-feira (6), os associados das entidades precisam adotar medidas rigorosas no controle da compra, da procedência e da comercialização de bebidas alcoólicas.

Em razão do aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação.

Recomendações

Durante a reunião, uma das exigências é que as bebidas sejam adquiridas exclusivamente de fornecedores com documentação regular e CNPJ ativo.

Outro cuidado é a verificação da autenticidade da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), que deve ser arquivada pelo prazo legal.

Também foi orientado evitar a compra de vendedores informais ou sem documentação fiscal, com atenção especial para aqueles que oferecem preços abaixo do mercado.

Controle

Ao receber um lote de bebida, o proprietário deve realizar uma checagem minuciosa. A orientação é abrir as caixas na presença de duas pessoas, registrar os rótulos e números dos lotes, conferindo se correspondem às informações da nota fiscal.

Para garantir a segurança do consumidor e facilitar a fiscalização, o comerciante deve arquivar os comprovantes de compra e venda, assim como imagens de câmeras de segurança e planilhas de controle, garantindo eventual cooperação com as autoridades.

