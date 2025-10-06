Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

caso vanessa ricarte

Justiça inclui novos crimes em denúncia contra músico que matou jornalista

Caio Pereira se tornou réu por feminicídio em março deste ano, mas por falta de provas, não foi condenado por cárcere privado e violência psicológica

Alison Silva

Alison Silva

06/10/2025 - 16h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Justiça ampliou a denúncia contra o músico Caio César Nascimento Pereira, acusado de matar a jornalista Vanessa Ricarte, em Campo Grande. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (6) no Diário da Justiça, tornando oficiais os novos crimes incluídos no processo após a análise de relatórios complementares da Polícia Civil.

O aditamento, protocolado em 23 de setembro, incorpora novas acusações que reforçam a gravidade do caso. Caio já havia sido denunciado por feminicídio qualificado por motivo fútil, além de cárcere privado e violência psicológica.

A promotora Lívia Carla Guadanhim Bariani, da 19ª Promotoria de Justiça, descreveu a conduta do réu como “repugnante e torpe” e pediu indenização mínima de R$ 10 mil à família da vítima.

Em 19 de março, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida aceitou a denúncia, tornando Caio réu. Na ocasião, ele manteve o feminicídio, mas afastou as acusações de cárcere privado e violência psicológica por falta de provas - agora reincluídas após novas análises.

O ciclo de violência

Investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) revelaram que Vanessa viveu semanas de terror entre 23 de janeiro e 12 de fevereiro, sob constante vigilância e ameaças do noivo. O relatório mostra que Caio mantinha um controle total da vida da vítima, acessando suas contas e rastreando sua localização via iPhone, Apple Watch e iCloud.

O comportamento abusivo seguia o chamado “ciclo da violência”, alternando fases de tensão, agressão e pedidos de perdão.

Mensagens obtidas no WhatsApp mostram o músico oscilando entre elogios e cobranças obsessivas, exigindo que Vanessa voltasse para casa e explicasse cada passo.

No dia 12 de fevereiro, a jornalista - que trabalhava como assessora de imprensa do Ministério Público do Trabalho - voltou à casa do agressor para buscar pertences e foi morta com várias facadas no peito. Ela havia sido orientada a procurar ajuda policial, mas não teve a escolta que esperava.

O caso segue em andamento e, com a nova decisão judicial, as acusações de violência psicológica e cárcere privado passam oficialmente a integrar o processo.

Previsão

Chuvas intensas e frio repentino deixam MS em alerta de perigo nesta semana

As temperaturas devem cair a partir desta terça-feira, especialmente na região sul do Estado, com risco de chuva e rajadas de vento

06/10/2025 15h30

Compartilhar
Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhã

Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhã Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

A próxima semana será marcada por condições meteorológicas críticas em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (CEMTEC), as projeções apontam para o tempo predominantemente seco e baixos índices de umidade em grande parte do Estado. 

No entanto, o avanço da frente fria, aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica em interação com o transporte de ar quente e úmido deve trazer quedas bruscas de temperatura acompanhada de pancadas de chuva especialmente nas regiões sudoeste e sul. 

De forma pontual, pode ocorrer o aumento da nebulosidade e tempestades acompanhadas de rajadas de vento. 

Ao longo desta segunda-feira, as temperaturas devem permanecer altas em todo o Estado, com mínimas de 18ºC nas regiões sul e grande Dourados, até máximas de 40ºC nas regiões norte e leste. Em Campo Grande, as temperaturas podem chegar a 35ºC. 

O calor extremo colocou três cidades sul-mato-grossenses entre as quatro mais quentes do País até às 15 horas de hoje. Água Clara liderou o ranking, atingindo 41,7ºC, seguida por Três Lagoas, que chegou a 41,3ºC. Dracena, em São Paulo, ficou em terceiro lugar, com 40,8ºC e Bataguassu fechou a lista, atingindo 40,7ºC nesta segunda-feira. 

No entanto, na terça-feira (7) as temperaturas caem na região sul e sudoeste, podendo chegar a 14ºC e máximas de 24ºC. No restante do Estado, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de até 37ºC. Na capital, os termômetros devem marcar máximas de até 29ºC, uma queda grande com relação ao dia anterior. 

Em razão disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o declínio de temperatura em todo o Estado, que é o grau de perigo para todos os municípios, iniciando às 6 horas desta terça até o final do dia. 

Essa condição de grande amplitude térmica costuma ocorrer na transição entre o fim da estiagem e o início gradual de maiores períodos de instabilidades, condição normal e esperada nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Além disso, 66 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta amarelo (perigo potencial) para chuvas intensas com início às 18 horas desta segunda-feira até o final da manhã de terça (7), com risco de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h), podendo ocorrer queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, e chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. 

Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhãTemperaturas devem mudar a partir de terça-feira em todo o Estado / Fonte: CEMTEC

A partir de quarta-feira (8), a previsão indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado, devido a um sistema de alta pressão atmosférica. 

No entanto, com destaque na região sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas continuam caindo, podendo atingir 11ºC. Não são descartadas pancadas de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nas regiões norte, bolsão e sul do Estado. 

Entre quarta e quinta-feira, estão previstas mínimas entre 11ºC e 15ºC e máximas entre 22ºC e 29ºC para as regiões de Ponta Porã, Iguatemi e Dourados. 

Anaurilândia, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim devem concentrar mínimas entre 19ºC e 23ºC e máximas entre 25ºC e 35ºC. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas podem atingir 16ºC e as máximas podem chegar a 32ºC. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 16ºC e 18ºC e máximas de até 31ºC. 

Riscos à saúde

A combinação do calor intenso durante o dia, baixa umidade e noites frias pode gerar um ciclo bastante agressivo ao organismo humano. A alternância brusca entre calor e frio exige ajuste fisiológico rápido do organismo. 

Nas noites frias, as vias aéreas ficam mais suscetíveis a reações de irritação e a rápida troca de temperaturas pode desencadear crises em pessoas vulneráveis, como idosos, crianças e portadores de doenças respiratórias ou cardíacas. 

Por isso, o Correio do Estado reuniu alguma recomendações para minimizar os riscos causados pelas variações de temperaturas no Estado. 

  • Mantenha-se hidratado constantemente;
  • Utilize umidificadores em ambientes internos, como bacias com águas ou toalhas molhadas para elevar a umidade relativa do ar;
  • Em razão do tempo seco, podem acontecer queimadas. Evite se expor à fumaça nestes casos, evitando atividades físicas ao ar livre nesses momentos;
  • Proteja as vias respiratórias usando soro fisiológico, soluções salinas para irrgação leve e hidratação das mucosas;
  • Evite se expor às trocas bruscas de temperaturas, agasalhando-se adequadamente quando sair à noite, evitando ambientes frios após exposição ao calor intenso;
  • Atente para os grupos vulneráveis, como gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas;
  • Fique alerta a sintomas como tosse persistente, falta de ar, dor no peito ou sangramento nasal. Em casos agudos, procure um médico com urgência. 


Assine o Correio do Estado

Sem vestígio

Onça-pintada na Vila Nasser vira disseminação de fake news

A Polícia Militar Ambiental alertou a população para não compartilhar conteúdos falsos após identificar imagens desconexas e de animais de outras espécies

06/10/2025 13h22

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) segue monitorando a área rural onde a onça-pintada teria sido avistada. Diante da falta de sinais do animal e do aumento de fake news, a corporação alertou a população para ficar atenta e não compartilhar informações falsas.

No dia 2 de outubro, a PMA foi acionada para atender a ocorrência de um possível avistamento do maior felino da América Latina na zona rural do bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

A equipe esteve no local com representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), conversou com populares e iniciou o monitoramento.

O Subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Capitão Rocha, informou nesta segunda-feira (6) que as equipes vistoriaram residências desabitadas e áreas de mata próximas a cursos d’água na região, mas não encontraram qualquer vestígio, como marcas de patas ou carcaças de animais mortos que poderiam ter sido predados.

 

 

 

Fake News

Conforme levantamento do Correio do Estado, a equipe tomou conhecimento de imagens do animal circulando na cidade. Como não houve qualquer indício da presença da onça na região, foi lançado um alerta à população sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), capazes de gerar imagens e vídeos falsos.

“A PMA faz um alerta máximo sobre o risco de desinformação e pânico desnecessário. A facilidade em criar e compartilhar imagens falsas de animais pode desviar o foco e os recursos essenciais das equipes que estão, de fato, em campo buscando vestígios reais”, diz a nota.

Para garantir a segurança da população e proteger o trabalho dos agentes a campo, a recomendação é seguir o protocolo de combate à desinformação:

  • Verifique a fonte: Antes de repassar qualquer imagem ou vídeo, questione sua origem e veracidade. Confie apenas em fontes oficiais: (PMA, Ibama e demais órgãos governamentais).
  • Não compartilhe em redes: Se receber um registro que possa ser verdadeiro, não o espalhe em grupos ou redes sociais.

Registro de avistamento: Caso alguém aviste o animal, registre fotos ou vídeos e encaminhe diretamente aos órgãos ambientais competentes para avaliação técnica imediata.

Enquanto a PMA realiza o monitoramento, a recomendação de segurança para moradores da região é:

  • Evitar circular sozinho em áreas rurais ou periféricas durante a noite;
  • Manter crianças sempre acompanhadas;
  • Recolher animais domésticos;
  • Não deixar restos de alimentos expostos.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você