Justiça manda INSS conceder benefício assistencial a indígena com paralisia cerebral em MS

HISTÓRIA E REFERÊNCIA

Ipems celebra mais de três décadas de trabalho, "cravando" resultados em seu histórico

Estruturado para atender seus clientes em pesquisas eleitorais nos 79 municípios do Estado, o Ipems mantém sede na Capital de Mato Grosso do Sul Reprodução/Divulgação

Neste mês de junho o já tradicional Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) celebra 34 anos desde sua fundação, sendo criado em 21 de junho de 1991 por iniciativa do economista Lauredi Borges Sandim, hoje uma das principais referências em pesquisas quantitativas.

Ao Correio do Estado, o economista Lauredi destacou o que, na sua opinião , considera as peças chaves para um caminho de mais de três décadas mantendo o lema "confiança e credibilidade".

"O segredo para se manter no mercado por longo tempo é da isenção política sem torcida e não manipulando resultados", expõe Lauredi Borges Sandim.

Com atuação principalmente durante os períodos eleitorais, o Instituto atua não somente com a coleta mas também a análise de dados relevantes para o repasse de informações precisas e imparciais à população.

Justamente esse tipo de informação contribui, cotidianamente, com a evolução do debate público e tomada de decisão dos eleitores sul-mato-grossenses.

Estruturado para atender seus clientes em pesquisas eleitorais nos 79 municípios do Estado, o Ipems mantém sede na Capital de Mato Grosso do Sul, na rua Clodoaldo Huguenei Sobrinho, número 389, no bairro São Francisco em Campo Grande.

No local, uma equipe especializada em tecnologia avançada realiza toda a sorte de pesquisas, desde as presenciais e até mesmo online com o passar do tempo e modernização ao longo dos 34 anos de história do Ipems.

No último sábado o Instituto celebrou mais um ano de história, com a presença de familiares, amigos e muita música, como dos sanfoneiros Maciel Corrêa e Jakeline Sanfoneira.

Cravador de resultados

Questionado sobre os momentos históricos de Mato Grosso do Sul, que marcaram a trajetória do Instituto, o economista criador do Ipems é categórico em citar alguns dos resultados que tiveram o sucesso de "cravar" em pesquisa.

Antes de Eduardo Riedel, por exemplo, o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul cravou por exemplo a vitória do então candidato tucano sobre o então petista, Delcídio.

"O grande acerto do Ipems foi no segundo turno em 2014, acertando em cheio o resultado entre Reinaldo Azambuja X Delcídio do Amaral", expõe.

Lauredi Borges Sandim também faz questão de puxar na memória um resultado de quase 20 anos atrás, comprovando a excelência do Instituto no serviço que se propõe a fazer.

"Delcídio do Amaral; também, em 2006, cravou a difícil vitória ao senado de Waldemir Moka", conclui.



