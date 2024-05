Justiça mantém presos suspeitos de executarem adolescentes por engano

ATRAÇÃO

O personagem de 13 metros ficará até dia 19 de maio na esplanada do Bioparque Pantanal

Visitantes do Bioparque Pantanal e fãs da Turma da Mônica agora contam com um novo atrativo na Capital, o Sansão gigante com mais de 13 metros instalado na esplanada do aquário.

O boneco faz parte da ação “Coelhadas Gigantes” em parceria com o Sicredi que visa celebrar os 60 anos da personagem Mônica e o início da Semana Nacional da Educação Financeira.

A atração foi inaugurada nesta terça-feira (7) pelo filho de Maurício de Souza - criador da Turma da Mônica, Marcelo de Souza - que também é o personagem Marcelinho nos gibis, destacou a força da personagem Mônica e a relação do coelho nas capitais.

“A Mônica é embaixadora do turismo no Brasil, é como se ela estivesse arremessando seu animal de pelúcia em cada capital", disse.

Já em relação ao Pantanal Sul-mato-grossense, Marcelo revelou estar feliz com a escolha e ressaltou o importante trabalho com o bioma, inserido nas histórias do personagem Chico Bento.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel também esteve presente para contemplar a nova atração, “é uma oportunidade ímpar e um presente para a cidade”. Mônica ainda comentou que seu nome de batismo tem relação com a principal personagem da série de revista em quadrinhos. “Pra mim é uma honra, faz parte não só da minha história, mas da história de muitos brasileiros”.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, enfatiza que a presença do Sansão enriquecerá ainda mais a experiência dos visitantes no local.

“A presença do Sansão gigante no maior aquário de água doce do mundo vai reforçar os laços dos personagens com a cultura sul-mato-grossense. O Bioparque Pantanal e a Mônica despertam sentimentos únicos e este será um momento mágico para nossos visitantes”.

O boneco inflável ficará até dia 19 de maio no Bioparque Pantanal. Durante este tempo, a esplanada ficará aberta ao público até às 20h.