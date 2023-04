Justiça nega liberdade e acusado de matar Sophia Ocampo irá permanecer preso até o julgamento

A Justiça de Mato Grosso do Sul negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Christian Leitheim, de 25 anos, acusado de abusar sexualmente e matar Sophia Ocampo, de dois anos, de quem era padrasto.

O pedido foi feito durante a primeira audiência do caso, quando foram ouvidas cinco testemunhas de acusação. Nesse dia falaram na frente do juiz, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, o pai de Sophia, Jean Carlos Ocampo, os pais de Stephanie de Jesus da Silva, mãe da vítima, que também é acusada pelo crime, além da ex-esposa de Christian e o investigador de polícia, que atendeu o caso no dia da morte da menina.

De acordo com o advogado do acusado, Renato Cavalcante Franco, o pedido foi feito porque o homem estava correndo risco ao ficar no presídio. Contudo, ele está preso no interior de MS e permanece em cela separada dos demais presidiários.

No dia da audiência, ele esteve presente no Fórum, mas optou por acompanhar os depoimentos do lado de fora do plenário, sendo que apenas Stephanie acompanhou a audiência de forma presencial.

Conforme o apontado pelo Ministério Público, que teve parecer contrário ao pedido e foi acompanhado pelo juiz, ao ficar em liberdade o réu apresenta risco para as testemunhas e outras pessoas envolvidas no caso.

Ainda segundo a decisão, a qual o Correio do Estado teve acesso, também ficou evidente os indícios de que Christian é um dos autores do crime. Além disso, apesar da defesa afirmar que o acusado é réu primário, pesa contra Christian um processo de violência doméstica, que foi reaberto logo após a morte de Sophia.

A Justiça também levou em conta que neste processo que foi desarquivado, Christian foi procurado em diversos endereços, mas não foi achado. Assim, além de ameaçar a vida de envolvidos, o acusado também poderá sair da cidade, dificultando o andamento da ação judicial.

“Do mesmo modo, o fundamento da conveniência da instrução criminal se mostra adequado, a fim de impedir que o requerente, se posto em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação”, afirma a decisão.

O juiz também afirmou que Christian não comprovou trabalho lícito e residência fixa, o que também poderia prejudicar o andamento do processo. Da mesma forma, a liberdade provisória de Stephanie também foi negada pelos mesmos motivos.

Ambos estão presos desde janeiro, após levarem Sophia Ocampo, de dois anos, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Coronel Antonino, já sem vida. O laudo necroscópico apontou que a criança estava morta há pelo menos sete hora antes de chegar à unidade de saúde. Christian também é acusado de abusar sexualmente da menina.