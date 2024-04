Justiça nega liminar e mantém cobrança da taxa de serviço do iFood

PRESOS EM OPERAÇÃO

Investigadores faziam o transporte da droga de Ponta Porã a Campo Grande e foram presos na semana passada, em operação do Gaeco

Os dois policiais civis que integravam quadrilha envolvida com o tráfico de cocaína foram afastados de suas funções. Os investigadores Anderson César dos Santos Gomes e Hugo César Benites estavam lotados na 1ª Delegacia de Ponta Porã e foram presos no dia 26 de março, em operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

A portaria com o afastamento foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (1º).

Dentro do esquema, os investigadores eram responsáveis pelo transporte da cocaína de Ponta Porã até Campo Grande. O transporte era feito em viatura oficial caracterizada.

Conforme a publicação, o resultado das investigações do Gaeco também serão objeto de ação disciplinar contra os policiais na Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Considerando a decisão judicial que decretou a prisão preventiva de ambos, a corregedoria resolveu afastar compulsoriamente os investigadores, pelo prazo que perdurar a medida imposta pela justiça.

Foi determinado o recolhimento das armas, carteiras funcionais e demais pertences do patrimônio público destinados aos investigadores, além da suspensão de suas senhas e logins de acesso aos bancos de dados da instituição policial, e suspensão de férias, caso tais medidas ainda não tenham sido adotadas.

Anderson César dos Santos Gomes já havia sido preso anteriormente e também afastado temporariamente das funções, mas voltou a exerce-las, sendo novamente preso e afastado.

Operação Snow

No dia 26 de março, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Snow, com o objetivo de atingir a quadrilha que atuava no tráfico.

Conforme informou o Ministério Público Estadual (MPMS), os policiais faziam o chamado “frete seguro”, neste caso os agentes públicos transportavam a cocaína em viatura oficial caracterizada, já que os carros oficiais não costumam ser parados em fiscalizações nas rodovias por outras unidades de segurança.

Em setembro do ano passado, os policiais civis Alexandre Novaes Medeiros e Anderson Cesar dos Santos foram flagrados com 538 quilos de cocaína em Dourados, o Gaeco não confirmou se a operação de ontem tem vínculos com o flagrante do ano passado, porém, há indícios de relação.

Além deles outros agentes foram alvos.

No caso dos policiais presos no ano passado, a investigação apontou que aquela seria a sexta viagem que faziam para a mesma quadrilha.

Eles buscavam a droga na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai e atravessavam a fronteira. Na época o Gaeco também participou dessas prisões.

Além dos policiais, o grupo também fazia o transporte de cocaína em meio a cargas lícitas, o que, de acordo com o Gaeco, dificultava a localização do entorpecente, principalmente quando a droga estava em meio a cargas refrigeradas, que são lacrados.

“A organização criminosa, altamente estruturada, com uma rede sofisticada de distribuição, com vários integrantes, inclusive policiais cooptados, fazia o escoamento da droga, como regra cocaína, por meio de empresas de transporte, as quais eram utilizadas também para a lavagem de capitais, ocultando a real origem e destinação dos valores obtidos com o narcotráfico”, diz trecho de nota do Gaeco.