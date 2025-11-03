Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Justiça nega pedido do Consórcio Guaicurus para suspender cobrança de multas aplicadas pela Agetran

Processo, foi protocolado em setembro deste ano e questiona penalidades aplicadas entre 2020 e 2022

Alison Silva

Alison Silva

03/11/2025 - 16h00
A Justiça de Mato Grosso do Sul negou o pedido de liminar apresentado pelo Consórcio Guaicurus para suspender a cobrança de 41 multas aplicadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e pelo Município de Campo Grande. A decisão foi proferida em ação movida pelo consórcio, que alegava ilegalidades nas autuações administrativas referentes a supostos descumprimentos de horários e omissões de viagens no transporte coletivo da Capital.

O processo foi protocolado em setembro deste ano e questiona penalidades aplicadas entre 2020 e 2022, com valores que, segundo o próprio consórcio, somam mais de R$ 20 mil.

Na petição, o Consórcio Guaicurus sustentou que as multas foram impostas de forma automática e irregular, com base apenas em tabelas de valores da Lei Municipal nº 4.584/2007, sem a devida fundamentação individualizada.

O grupo argumentou que a Agetran não observou o artigo 87 da legislação municipal, que exige que as penalidades considerem os princípios da “missão do transporte público”, como regularidade, eficiência, modicidade tarifária e continuidade do serviço.

O consórcio também alegou que as infrações deveriam ser imputadas individualmente às empresas que compõem o grupo e não ao consórcio como um todo. Segundo a defesa, a aplicação solidária das penalidades violaria o princípio da pessoalidade da pena, previsto na Constituição Federal.

Além disso, a ação apontou falhas formais nos autos de infração, como a ausência do número de processo e do valor das multas, a lavratura tardia de alguns documentos e a inexistência de um sistema eletrônico que permitisse a apresentação de justificativas por atrasos.

Apesar dos argumentos, o juiz responsável pelo caso entendeu que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, mantendo a exigibilidade das multas até o julgamento do mérito.

Na decisão, o magistrado destacou que as penalidades questionadas decorrem do exercício do poder de polícia administrativa e que a suspensão imediata das cobranças poderia comprometer a atuação fiscalizatória do município.

O juiz também observou que a análise das supostas irregularidades demanda exame mais aprofundado de provas e documentos, o que deve ocorrer apenas durante a instrução processual.

Com a negativa, o Consórcio Guaicurus continua obrigado a quitar ou discutir administrativamente as multas aplicadas pela Agetran, até que haja decisão definitiva no processo.

O consórcio afirma que as autuações e o sistema de penalidades adotado pela prefeitura agravam o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, já que as multas impactariam diretamente o custo operacional do transporte coletivo.

O Município e a Agetran ainda deverão ser intimados para apresentar defesa. O processo segue tramitando na 3ª Vara da Fazenda Pública de Campo Grande.

PREVISÃO

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

Durante a semana, a previsão é de sol entre nuvens, mas com chuvas isoladas e chance de tempestade ao longo dos dias

03/11/2025 17h00

Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado

Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado Foto: Paulo Ribas / Arquivo

A semana que começou nesta segunda-feira (3) será de muito calor e tempo instável até o domingo (9), quando uma frente fria traz virada no tempo e queda nas temperaturas, com mínimas podendo chegar a 11°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), durante a semana (4), a previsão indica tempo com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, podendo ocorrer tempestades, com rajadas de vento e eventual queda de granizo à noite.

"Essas condições são típicas do período da primavera, quando a presença de ar quente e úmido favorece a formação de instabilidades atmosféricas", diz o órgão.

O cenário está associado ao intenso transporte de calor e umidade e à passagem de cavados em diferentes níveis da atmosfera, que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

As chuvas devem se intensificar a partir de quarta-feira (5), com a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão.

O Cemtec estimam acumulados expressivos de precipitação, superiores a 40 mm/24h, especialmente na quarta-feira.

As temperaturas devem ficar entre 20°C e 35°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C, com máxima de 32°C.

Mudança no tempo

A condição de tempo mais instável deve persistir até sábado (08), devido ao avanço de uma frente fria mais significativa que vai trazer mudanças.

Ainda no sábado, as condições atmosféricas serão favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No domingo (09), com o avanço e posterior passagem da frente fria, é esperada uma acentuada queda nas
temperaturas, com mínimas entre 11°C e 14°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C.

Trimestre

O próximo trimestre, de novembro a janeiro, deve ser de calor acima da média e chuvas irregulares em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o prognóstico do Cemtec. 

Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias variam entre 24°C a 26°C. Por outro lado, nas regiões noroeste e nordeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre novembro-dezembro-janeiro. 

A previsão climática indica temperaturas do ar ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, o trimestre terá condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Com relação às chuvas, a tendência climática indica um cenário de incerteza na distribuição das chuvas, com previsão de precipitação irregular, podendo ocorrer volumes ligeiramente abaixo ou acima da média histórica, a depender da região do estado. 

CAMPO GRANDE

Pedestre atropelado por motociclista na Brilhante morre na Santa Casa

Acidente aconteceu na manhã de domingo e motociclista morreu na hora, enquanto o pedestre estava internado

03/11/2025 16h45

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O pedestre, identificado como Aroldo Aparecido da Silva, atropelado por uma motocicleta no domingo (2), morreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa de Campo Grande. O motociclista, Jallison Rodrigues Mota, morreu no local do acidente, na Rua Brilhante.

Conforme noticiou o Correio do Estado, Mota pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou Aroldo, que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido). O hospital confirmou a morte do pedestre nesta segunda-feira.

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

