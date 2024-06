Justiça solta motociclista que matou namorada durante fuga da PM

ALERTA

Na última semana foram registrados 533 casos e nenhum óbito

Na última semana, Mato Grosso do Sul registrou 533 novos casos de dengue e alcançou a marca de 10 mil casos confirmados em 2024. Os dados são do último boletim epidemiológico, divulgados ontem (25), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Segundo o boletim, em todo o Estado, foram registrados até então 20,389 casos prováveis de Dengue, sendo já 12.730 confirmados. Apesar da grande taxa de incidência, a quantidade de óbitos não aumentou e permanece com 26 casos confirmados e 13 em investigação.

Geralmente, o aumento dos casos de dengue é comum durante o verão, com o período de chuvas que favorece a proliferação do mosquito. No entanto, em meio ao inverno e a seca, dos 79 municípios, o Estado registrou nos últimos 14 dias, 48 municípios em alta.

O município de Itaquiraí lidera o ranking de alta incidência da doença, com aproximadamente 40 casos confirmados nas últimas semanas. Enquanto isso, Ponta Porã concentra a maior quantidade de óbitos, com 5 casos confirmados até então.

Vacinação

No começo do mês, o Ministério da Saúde determinou a ampliação do público-alvo da vacinação contra a dengue para evitar a perda de estoque de vacinas que estavam próximas ao vencimento. Atualmente, das 138.351 doses recebidas, apenas 51.557 foram aplicadas na população-alvo para a vacinação.

Por enquanto, Novo Horizonte do Sul (74,13%), Vicentina (60,95%), Dois Irmãos do Buriti (59,07%) são os municípios com a maior cobertura vacinal do Estado. De outro modo, a capital campo-grandense segue com baixa adesão à vacinação, com apenas 12.983 doses aplicadas das 43.038 recebidas.

A imunização contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, público com maior incidência dos casos. Para se vacinar, pais e responsáveis devem procurar o posto de saúde mais próximo e checar a disponibilidade do imunizante. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

Chikungunya

Até o momento, o Estado registrou 4.280 casos prováveis de Chikungunya, com 814 casos confirmados e nenhum óbito. Entre as semanas epidemiológicas 24 e 25, os municípios de Iguatemi, Itaquiraí, Antônio João, Caarapó e Vicentina apresentaram uma incidência média da doença.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Se houver sintomas de dengue ou Chikungunya, é recomendado buscar atendimento em uma unidade de saúde do município.



Você pode conferir o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde clicando aqui.