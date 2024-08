Justiça suspende inauguração de templo satânico no RS

ÁGUA CLARA

Homem de 68 anos foi encontrado com calças abaixadas e as nádegas expostas; suspeito nega envolvimento no crime, mesmo sendo o único no local do crime quando as autoridades chegaram

Um idoso de 68 anos, de nome ainda não identificado, foi estuprado e morto asfixiado em Água Clara. O principal suspeito é um homem de 38 anos, identificado como N.L.A, que, além de ter encontrado o corpo, mantinha relações com a vítima, o que ele negou para a Polícia.

Conforme dito pelas autoridades, eles chegaram ao local após terem recebido uma notificação que o corpo de um homem foi encontrado de bruços, no Jardim Nova Água Clara. Além do detalhe das calças arriadas e o as nádegas expostas, o idoso também estava com sinais de asfixia e o nariz quebrado.

A denúncia foi feita por outro homem de 38 anos, mas ao ser entrevistado para apurar mais detalhes acerca do crime, ele se contradisse diversas vezes e levantou suspeita da Polícia Civil. Com isso, foi levado à Delegacia para maiores esclarecimentos e, a princípio, negou estar junto a vítima.

Enquanto isso, no local do crime foi feito uma perícia no corpo para saber se haviam sinais de abuso sexual e violência física, e foi constatado que sim. Ainda, exames posteriores também foram contra a versão inicial do suspeito. Após insistir no interrogatório, o homem confirmou que estava em casa no horário próximo da morte do idoso e que permaneceu ali por quase duas horas.

Também foi apurado que ambos tinham um relacionamento, que ainda deverá ser mais esclarecido para saber o nível de intimidade entre os dois. À Polícia, o suspeito disse que não mantinha relações sexuais e, inclusive, tê-lo matado. Após ter acesso à essas informações, o homem foi preso em flagrante por possível homicídio qualificado por motivo fútil e por meio cruel. As investigações seguem para mais detalhes acerca do crime.

Pena

Para casos da prática do ato sexual sem conssentimento do próximo seguido de morte da vítima, a reclusão deve variar de 12 a 30 anos, segundo garante o artigo 213, Decreto-Lei nº 2.848, do Código Penal. Não há diferenciação em situações de estupro praticado em uma pessoa acima de 60 anos, como o caso citado acima, somente quando é feito em menores de 14 anos e adoslescente de 14 a 18 anos.

