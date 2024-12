'Justiceiros' matam a pauladas homem que batia na mulher com pedaço de pau em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Longe cerca de 425 quilômetros da Capital sul-mato-grossense, uma sequência de crimes registrados tem ocupado a polícia local após "justiceiros" matarem a pauladas um homem que agredia a própria esposa com pedaço de pau.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada até o bairro Boa Esperança, localizado no município de Ladário, que fica distante aproximadamente sete quilômetros do centro da Cidade Branca de Corumbá.

Ao chegarem no local, a equipe policial se deparou com o corpo de Antônio Brito da Silva, de 33 anos, lançado ao chão e com vários indicativos de ferimentos graves, como um afundamento na região frontal da cabeça, além de uma hemorragia intensa.

Acionado, o Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local apenas para constatar o óbito, sendo o local isolado até a chegada de agentes da perícia e Polícia Civil, para a tomada das devidas providências.

Em busca de apurar o que poderia ter acontecido com Antônio, os agentes do Estado começaram a se deparar com uma série de violências que se desdobraram até a morte do homem.

"Justiceiros"

Ao questionar os moradores da vizinhança, os populares relataram a série de acontecidos que teriam começado após a mulher de Antônio, cerca de dez anos mais velha que seu esposo, chegar da formatura da filha.

Conforme os vizinhos, o homem foi agredido por "terceiros", que também usaram pauladas para "punir" o agressor.

Como a mulher havia dado entrada junto ao Pronto-Socorro do município de Corumbá, os policiais foram até a unidade de saúde questionar a esposa de Antônio.

Sob cuidados médicos, ela, por sua vez, detalhou que tinha presenciado a formatura na escolha de sua filha e posteriormente voltado para casa, momento esse que encontrou Antônio embriago em sua residência.

Conforme relato da vítima, que apresentava profundo corte localizado na lateral esquerda da cabeça, Antônio usou um pedaço de pau para fazer as agressões.

Correndo em busca de socorro, a mulher fugiu para o meio da rua e pediu ajuda para alguns "meninos", segundo ela, que estavam próximos do local, indivíduos esses que ela não soube qualificar aos policiais quem seriam.

Além disso, ainda que os vizinhos confirmem que Antônio foi morto por "terceiros", ninguém soube apontar quem seriam os agressores, já que esses disseram que não viram o ocorrido e apenas avistaram o homem já desfalecido.

Com o caso qualificado como homicídio simples; violência doméstica e tentativa de homicídio, a Polícia Civil ainda busca pelos envolvidos na morte de Antônio.

Feminicídios em MS

Mato Grosso do Sul já ultrapassou o índice de feminicídios registrados em 2023, quando ainda faltavam dois dias para o fim de novembro deste ano e Vanderli Gonçalves dos Santos foi morta com um tiro na cabeça, tornando-se a a 31.ª mulher morta no Estado em 2024.

Desde a instituição da "Lei do Feminicídio" (n.º 13.104/2015), os números desse crime em Mato Grosso do Sul apresentam perfil oscilante, com o primeiro ano dessa legislação à época encerrando com 18 mulheres mortas.

De lá para cá, o índice teve altos e baixos, com o pico de feminicídios observado em 2022, quando 44 mulheres vítimas em território sul-mato-grossense.

Atrás, o segundo pior índice foi anotado em 2022 (41 feminicídios), seguido pelos anos:

2016 : 37 feminicídios

: 37 feminicídios 2018 : 36 feminicídios

: 36 feminicídios 2021 : 36 feminicídios

: 36 feminicídios 2017: 33 feminicídios.

Assine o Correio do Estado