Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

3ª edição

Kit para a Corrida dos Poderes será entregue nesta semana; fique atento aos horários

Os atletas dos percursos de 5km e 10km devem retirar os kits nesta terça e quarta-feira, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A corrida acontece no próximo sábado, 25

Karina Varjão

Karina Varjão

19/10/2025 - 14h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os corredores inscritos na 3ª edição da Corrida dos Poderes podem retirar os kits de corrida nesta terça-feira (21), das 10h às 20h e quarta-feira (22), das 9h às 20h. Os kits são para os corredores das provas de 5km e 10km. 

O local de retirada será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Para receber o kit, o atleta deve fazer a doação de um brinquedo, que será destinado a crianças em situação de vulnerabilidade social através da campanha Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes.

O kit é composto pelo número de peito de uso obrigatório e intransferível, uma camiseta em tecido tecnológico, o chip de cronometragem de uso obrigatório para os percursos de 5km e 10km, uma sacola da prova e o seguro atleta.

A organização do evento lembra que é possível a retirada do kit por terceiros, desde que seja apresentado o documento de identificação original do terceiro, uma cópia do documento do atleta inscrito e a autorização preenchida e assinada por ele.

Os kits infantis deverão ser retirados por um responsável legal, mediante apresentação do documento original da criança.

Recorde de inscrições

A Corrida dos Poderes bateu recorde de inscritos na sua 3ª edição, que será realizada no próximo sábado, dia 25 de outubro em Campo Grande. A prova celebra o Dia do Servidor Público e faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. 

O primeiro lote da corrida foi aberto no dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã, somente para servidores estaduais. A procura foi intensa e registrou 8 mil acessos simultâneos.

De acordo com os dados do governo do Estado, em apenas 23 minutos, as 2 mil vagas foram preenchidas. 

Já o segundo lote, aberto no dia 23 de setembro, com apenas 500 vagas para o público geral, esgotou em apenas 3 minutos. 

A procura pela corrida kids também foi intensa, como  preenchimento das 200 vagas destinadas aos pequenos em apenas 4 minutos. 

A modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas ocupadas em 1 hora e 7 minutos. 

Ao todo, serão 4,2 mil pessoas participando da competição, que se consolida como uma das mais aguardadas do Estado. 

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, afirma que a Corrida dos Poderes é uma tradição no calendário do servidor público e representa um momento especial para o esporte e para as corridas de rua do Estado. 

“Estamos muito animados para mais uma edição da Corrida dos Poderes. É um momento de encontro, especialmente por marcar o Dia do Servidor. É uma oportunidade para todos nós reforçarmos a importância do esporte, da saúde e também da integração”.

Horários

A largada está marcada para às 17h10, em frente à Assembleia Legislativa, situada na Av. Des. José Nunes da Cunha s/n, no Parque dos Poderes. Nesta edição, uma nova categoria foi incluída, a 60+, em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). 

O cronograma de largada será da seguinte forma: 

  • 15h00 - Abertura da Arena
  • 16h00 - Corrida Kids
  • 17h10 - Largada Pernas Solidária
  • 17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km
  • 17h20 - Largada Caminhada
  • 18h50 - Premiação
  • 19h15 - Show Chicão Castro e Banda

A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro. 

A Corrida dos Poderes é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

METANOL

Outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol são descartados em MS

O Estado segue investigando outras duas possíveis intoxicações pela substância

19/10/2025 12h30

Compartilhar
Contaminação de bebidas com metanol é um risco

Contaminação de bebidas com metanol é um risco Foto / Sandro Araújo/Agencia Saúde DF

Continue Lendo...

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (17), outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Mato Grosso do Sul foram descartados.

Com o descarte desses casos, o Estado segue investigando outras duas possíveis intoxicações pela substância. 

No total, até agora, Mato Grosso do Sul registrou 11 casos suspeitos, e com a nova atualização, nove foram descartados.

Cabe ressaltar que, os dois pacientes ainda sob investigação são de Campo Grande, enquanto os casos descartados estavam localizados em Caarapó, Dourados, Ladário, Rio Brilhante e Sidrolândia.

Antídoto pode evitar morte

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), recebeu 60 ampôlas do antidoto de etanol farmacêutico, que pode ser utilizado para combater os efeitos no metanol no organismo. 

De acordo com a coordenadora estadual de Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga, elas são destinadas inicialmente a um paciente com suspeita de intoxicação, caso que foi posteriormente descartado após nova avaliação clínica. As doses permanecem armazenadas como retaguarda estratégica, com validade até março de 2026.

O protocolo de atendimento segue um fluxo específico por paciente. A partir da notificação de um caso suspeito pelo hospital ao Ciatox, o centro aciona a Assistência Farmacêutica Estadual, que formaliza a solicitação do antídoto junto ao Ministério da Saúde.

A entrega é feita diretamente ao hospital solicitante, de acordo com o peso e a condição clínica do paciente, sendo que, em média, 30 ampolas são utilizadas por paciente adulto.

O Ministério da Saúde mantém estrutura logística nacional para envio emergencial do medicamento, com prazo máximo de 12 horas para entrega aos estados, via transporte aéreo.

Assine o Correio do Estado.

EDUCAÇÃO

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19)

Cerca de 16 mil candidatos foram distribuídos em diversos locais para a aplicação das provas

19/10/2025 11h30

Compartilhar
Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19)

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19) Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

De acordo com o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública - (ACP/MS), aproximadamente 16 mil professores se inscreveram para a seleção de professores temporários da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A prova será aplicada neste domingo (19), em Campo Grande.

Ainda conforme o sindicato, inicialmente, a expectativa é preencher duas mil vagas puras, que são para preenchimento e atuação imediata. Depois, ao decorrer do ano, vão surgindo outras vagas para como as para substituição em caso de licença médica e afastamento dos professores titulares.

O tempo para a convocação dos candidatos aprovados dependerá da pontuação de cada um deles.

Os contratos irão cumprir uma carga horária de até 20 horas semanais por período superior a 15 dias consecutivos.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir de 2 de janeiro de 2026, mas há possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. A classificação definitiva dos professores está prevista para o dia 9 de dezembro.

Conforme o edital, a seleção tem o objetivo de formar um banco de cadastro de professores temporários para atender a demandas emergenciais da rede municipal.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha e/ou corretivo durante a realização das provas. Além disso, estão permitidas garrafas de água em material transparente.

Os portões fecharão pontualmente às 13h, horário local em todos os locais de prova. Diante disso, a Semed orienta que candidatos cheguem com meia hora de antecedência.

Assine o Correio do Estado.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

2

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 1 dia

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

3

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 7 horas

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 7 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

STJ manda tribunal de MS revisar desmate de 20,5 mil hectares no Pantanal
Meio ambiente

/ 1 dia

STJ manda tribunal de MS revisar desmate de 20,5 mil hectares no Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?