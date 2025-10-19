Kit para a Corrida dos Poderes será entregue nesta semana; fique atento aos horários

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os corredores inscritos na 3ª edição da Corrida dos Poderes podem retirar os kits de corrida nesta terça-feira (21), das 10h às 20h e quarta-feira (22), das 9h às 20h. Os kits são para os corredores das provas de 5km e 10km.

O local de retirada será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Para receber o kit, o atleta deve fazer a doação de um brinquedo, que será destinado a crianças em situação de vulnerabilidade social através da campanha Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes.

O kit é composto pelo número de peito de uso obrigatório e intransferível, uma camiseta em tecido tecnológico, o chip de cronometragem de uso obrigatório para os percursos de 5km e 10km, uma sacola da prova e o seguro atleta.

A organização do evento lembra que é possível a retirada do kit por terceiros, desde que seja apresentado o documento de identificação original do terceiro, uma cópia do documento do atleta inscrito e a autorização preenchida e assinada por ele.

Os kits infantis deverão ser retirados por um responsável legal, mediante apresentação do documento original da criança.

Recorde de inscrições

A Corrida dos Poderes bateu recorde de inscritos na sua 3ª edição, que será realizada no próximo sábado, dia 25 de outubro em Campo Grande. A prova celebra o Dia do Servidor Público e faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul.

O primeiro lote da corrida foi aberto no dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã, somente para servidores estaduais. A procura foi intensa e registrou 8 mil acessos simultâneos.

De acordo com os dados do governo do Estado, em apenas 23 minutos, as 2 mil vagas foram preenchidas.

Já o segundo lote, aberto no dia 23 de setembro, com apenas 500 vagas para o público geral, esgotou em apenas 3 minutos.

A procura pela corrida kids também foi intensa, como preenchimento das 200 vagas destinadas aos pequenos em apenas 4 minutos.

A modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas ocupadas em 1 hora e 7 minutos.

Ao todo, serão 4,2 mil pessoas participando da competição, que se consolida como uma das mais aguardadas do Estado.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, afirma que a Corrida dos Poderes é uma tradição no calendário do servidor público e representa um momento especial para o esporte e para as corridas de rua do Estado.

“Estamos muito animados para mais uma edição da Corrida dos Poderes. É um momento de encontro, especialmente por marcar o Dia do Servidor. É uma oportunidade para todos nós reforçarmos a importância do esporte, da saúde e também da integração”.

Horários

A largada está marcada para às 17h10, em frente à Assembleia Legislativa, situada na Av. Des. José Nunes da Cunha s/n, no Parque dos Poderes. Nesta edição, uma nova categoria foi incluída, a 60+, em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul).

O cronograma de largada será da seguinte forma:

15h00 - Abertura da Arena

16h00 - Corrida Kids

17h10 - Largada Pernas Solidária

17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 - Largada Caminhada

18h50 - Premiação

19h15 - Show Chicão Castro e Banda

A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).