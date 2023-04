Laboratório de MS vai realizar sequenciamento genômico para reduzir tuberculose em presos

O governo do Estado anunciou uma inovação cientifica para Mato Grosso do Sul. Ainda em 2023, participantes do Projeto Estratégia de Controle da Tuberculose nas Prisões passarão a realizar o sequenciamento genômico de microbactéria da tuberculose, para reduzir a propagação da doença no sistema prisional.

Três pesquisadores da Universidade de Stanford, da Califórnia, Estados Unidos, chegaram ao Estado para realizar o treinamento específico com a equipe do Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS), já nessa semana.

A inciativa visa a implementação do sequenciamento genômico para auxiliar no entendimento de aspectos ligados à doença e a sua transmissão. Segundo o governo, esse é um método de diagnóstico com potencial e diferentes possibilidades de uso na tuberculose, além de detectar as mutações de resistência da bactéria e também ser um instrumento de estudo da transmissão da doença.

O médico infectologista e professor da Universidade de Stanford Jason Andews informa que o “objetivo é desenvolver abordagens que sejam eficazes e possam ser um modelo global para lidar com as disparidades de tuberculose em populações privadas de liberdade”.

A parceria é realizada entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade de Stanford.