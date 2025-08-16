Ladrão de carro foge da PM, capota e acaba preso em Campo Grande

Carro ficou parcialmente destruído após capotar em alta velocidade próximo ao aterro sanitário de Campo Grande (Alison Silva)

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após perseguição policial que se estendeu por mais de dez quilômetros na região sul de Campo Grande, o motorista de um carro de passeio capotou o veículo no anel viário, sofreu ferimentos considerados leves e acabou sendo preso na manhã deste sábado (16).

A ocorrência mobilizou ao menos 11 viaturas da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, o condutor, identificado apenas como Rafael, de 35 anos, estava em um Voyage que havia sido furtado em Naviraí, no sul do Estado, e fugiu para tentar evitar a provável prisão em uma blitz no bairro Dom Antônio Barbosa.

Os PMs perceberam que ele fez uma manobra brusca e saíram em perseguição ao Voyage, que acessou o anel viário, nas imediações do aterro sanitário, e seguiu em direção à rotatória da saída para Sidrolândia.

Instantes depois, porém, os policiais perceberam que ele estava transitando no sentido contrário, sempre em alta velocidade. Por conta de manobras bruscas feitas durante ultrapassagens, acabou perdendo a direção e capotando em frente ao aterro sanitário.

Policiais estimam que eles estivesse a 140 quilômetros por hora quando perdeu o controle da direção, vindo a capotar várias vezes. A PM não informou a identificação completa do motorista, mas ele teria admitido que já cumpriu pena por tráfico de drogas.

O veículo estava com placas falsas e em seu interior foram encontradas outras duas placas. Os policiais não informaram, porém, se são as placas originais do carro.

Depois do capotamento ele ainda tentou fugir a pé, mas em decorrência de lesões, acabou sendo capturado instantes depois do acidente. Socorrido pelos bombeiros, foi levado para a Santa Casa, onde permanece internado.