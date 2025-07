Ladrão 'sem perna' pula muro para furtar colégio no interior de MS; vídeo

Afogamento

Criança estava desaparecida desde a manhã de ontem

Uma criança de 11 anos, identificada como Hélio Fullioto Neto, foi encontrada morta na noite de ontem em uma lagoa próxima ao Frigorífico Naturafrig, em Nova Andradina.

O menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com dificuldades na fala, fugiu de casa, no bairro São Vicente de Paula, por volta das 6h30 da manhã com o cachorro da família.

Após notar a ausência da criança, a família verificou as câmeras de segurança e constatou que a criança havia saído desacompanhada, vestindo uma blusa vermelha, short xadrez e descalça.

Conforme explica o delegado Caio Leonardo Bicalho, a polícia foi informada do desaparecimento da criança em torno das 17h, quando começaram as buscas.

Algumas horas depois voluntários que auxiliavam nas buscas encontraram as roupas que Hélio usava no momento do desaparecimento.

Uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) foi até o local e confirmou que as peças encontradas pertenciam à criança e encontrou, a poucos metros de onde estavam as roupas, o corpo de Hélio já sem vida em uma parte rasa da lagoa.

A perícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados para fazer a retirada do corpo e apontaram a inexistência de violência e um possível morte por afogamento. Caso ainda é investigado.

O Delegado reforça que a comunicação do desaparecimento de crianças e adolescentes deve ser sempre comunicada imediatamente à polícia, não sendo necessário esperar 24h.

Veja:

