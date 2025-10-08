LATAM amplia voos para Campo Grande na alta temporada

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A companhia aérea Latam vai reforçar sua operação em Campo Grande (MS) durante a alta temporada de verão 2025-2026, ampliando a oferta de voos e assentos para atender ao crescimento da demanda.

Segundo informou a companhia aérea ao Correio do Estado, entre 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a companhia passará a operar três novos voos semanais entre São Paulo e a capital sul-mato-grossense, com potencial para transportar mais de 110 mil passageiros nesse período.

Na rota São Paulo/Guarulhos–Campo Grande, principal ligação da empresa com o Estado de Mato Grosso do Sul, o número de voos semanais sobe de 28 para 29.

Já na São Paulo/Congonhas–Campo Grande, a oferta passa de 8 para 10 voos semanais. O aumento reforça a conectividade da região com o hub de Guarulhos, que oferece conexões diretas para quase 60 destinos nacionais e 90 internacionais.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), de janeiro a agosto de 2025 a LATAM transportou mais de 400 mil passageiros nas rotas entre São Paulo e Campo Grande — um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2024.

As ampliações das frequências da Latam entre Campo Grande e a capital paulista, principal hub da aviação brasileira, ocorrem no período em que os voos noturnos estão proibidos no aeroporto, entre as 23h e 5h da manhã, até 25 de abril de 2026. O terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande passa por obras de ampliação.

Entre as novidades que a concessionária Aena pretende implantar no terminal está a implantação de pontes de embarque, conhecidas no Brasil como “fingers”.



Novas rotas impulsionam turismo e economia regional

A expansão da malha aérea da LATAM em Mato Grosso do Sul também vem acompanhada de novas rotas estratégicas. Em setembro, a companhia iniciou operações para Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do país, e inaugurou voos para Dourados, polo agroindustrial e acadêmico do Estado.

As passagens para os novos voos já estão disponíveis no site latam.com e nos demais canais oficiais de venda.

No total, os incrementos em Campo Grande fazem parte de um plano mais amplo de alta temporada que inclui mais de 2 mil voos domésticos extras e 42,7 mil operações em todo o Brasil, um crescimento de 6% na oferta de assentos-quilômetro (ASK) em relação ao planejado e de 9% sobre o mesmo período de 2024.

Crescimento recorde no Brasil

Em 2025, a LATAM atingiu recorde histórico de 59 aeroportos atendidos no Brasil, com a inauguração da base em Parnaíba (PI) em setembro. No primeiro semestre, a empresa ampliou em 8,5% sua oferta doméstica de assentos e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%.

Além das novas operações em Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas, Bonito e Dourados, a companhia também expande sua atuação internacional, com voos para 90 destinos no exterior e crescimento projetado de até 11% na oferta internacional.

Entre as rotas recém-inauguradas estão Fortaleza–Lisboa, Rio de Janeiro–Buenos Aires e Porto Alegre–Buenos Aires, além dos próximos lançamentos Florianópolis–Lima e Guarulhos–Córdoba.

Assine o Correio do Estado