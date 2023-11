Vem mais calor aí ...

Três Lagoas foi o município mais quente do Estado, registrando a temperatura de 42,5ºC

Porto Murtinho registrou na tarde de hoje (17), 43,1ºC, com sensação térmica de 49ºC. Na tarde de ontem, o município que fica na fronteira com Paraguai, marcou 43,4ºC, registrando pelo segundo dia consecutivo, a cidade mais quente do Estado.

O segundo colocado nesse ranking como a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul foi Três Lagoas, que registrou às 15h, a temperatura de 42,5ºC, com sensação térmica de 48ºC.

Conforme informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, mais seis cidades bateram temperaturas acima dos 40ºC. Elas são:



Bonito 40,1ºC

Bataguassu 40,8ºC

Corumbá 40,8ºC

Aquidauana 41,1ºC

Pedro Gomes 41,1ºC

Coxim 41,5ºC

Em Campo Grande, a temperatura foi de 37,5ºC, com sensação térmica de 43ºC. A umidade do ar na Capital foi de 27%, com ventos de 48.6 km/h.



Alerta de chuvas para 20 municípios de MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu uma nota hoje (17), para alerta de risco de tempestades em 20 municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo dados enviados à imprensa, o aviso é concentrado na região leste do estado.

Conforme informações do Inmet, o alerta é para chuvas de até 50 milímetros, com rajadas de ventos de 60 km/h e queda de granizo para as cidades de: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Nas outras regiões do Estado, a onda de calor deve ser extremamente quente, com possibilidade de temperaturas acima dos 44ºC, principalmente na região pantaneira.





Como fica o tempo para amanhã?



A previsão do tempo para amanhã (18), é de instabilidade com probabilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica que passará por cima do Estado.

São esperadas temperaturas mínimas entre 24/26°C e máximas que podem atingir os 40°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 29/31°C e máximas de até 42/44°C.

Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 26-28°C e máximas de até 38/40°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 29°C e máximas de até 38°C. No domingo, estão previstas temperaturas mínimas entre 22/24°C e máximas de até 32°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 26/28°C e máximas de até 37°C. Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 23/25°C e máximas de até 37°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 25°C e máximas de até 31°C.Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40/60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.