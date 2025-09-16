Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leilão

De lingeries a Macbook, leilão da SEFAZ tem itens a partir de R$100

A disputa vai até o dia 29 de setembro de forma online com mais de 300 lotes de produtos

Karina Varjão

Karina Varjão

16/09/2025 - 14h37
Continue lendo...

A Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS) promove até o dia 29 de setembro um leilão eletrônico para venda de bens e mercadorias apreendidos e abandonados. 

A disputa vai até às 10 horas da manhã do dia 29 e estão disponíveis mais de 300 lotes de produtos. O leilão acontece somente em formato digital, pela internet, em disputa aberta, onde vence o maior lance no produto disputado. 

Os itens estarão disponíveis para serem visitados nos dias 23 a 25 de setembro, das 8 horas às 11h30 e das 12h30 às 16h30, pelo horário de Mato Grosso do Sul, no Galpão da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT), que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n. Bloco 6 - SEFAZ/MS, Parque dos Poderes (ao lado do Fórum Eleitoral) em Campo Grande. 

Entre a lista de itens estão monitores, impressoras, computadores, kits de internet, robôs aspiradores, lotes de roupas, perfumes, caixas de som e fones de ouvido. 

O item de menor valor inicial anunciado é uma cadeira para escritório, com valor de R$100 e que já recebeu 8 lances e valor atual de R$310. 

Entre os aparelhos celulares disponíveis, estão na lista Smartphones Redmi 13C, com lances atuais de R$400 a R$430; smartphones Poco C65 com lance de R$530; Xiaomi Poco X7 Pro, com lance atual de R$900; três iPhones 13 no valor atual de R$1.430 cada, entre outros. 

O item mais disputado do leilão é um Macbook Air 13’’, com um valor inicial de R$1.500 e que, após 22 lances, já está no valor de R$5.150. Também estão na lista um videogame PS5, com valor atual de R$1.900; 45 unidades de robôs aspirador de diversos modelos e lances variando entre R$380 a R$2.500. 

A lista continua com smartwatches, churrasqueira móvel, mini caixas de som, aparelhos de pressão, cadeira gamer, artigos organizadores domésticos, produtos capilares femininos, cosméticos variados, suplementos alimentares, guloseimas, forno microondas, ar condicionado 12.000 BTUS, pneus, produtos para petshop, calçados, perfumes, lotes de roupas para revenda, semi jóias, relógios, entre outros. 

O edital completo com detalhes sobre todos os lotes e regras de participação está disponível nos sites oficiais da Sefaz e do leiloeiro responsável, o Reinaldo Perdomo.  

Confira alguns produtos na galeria.

O vídeo de um tamanduá-bandeira se refrescando em um banho, no dia em que o município de Água Clara alcançou a segunda maior temperatura registrada no país, evidenciou que estava “um sol para cada um”.

Com o calorão que atingiu 40,1 °C nesta segunda-feira (15), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no município, o tamanduá encontrou um verdadeiro oásis e, sem cerimônia, bebericou um pouco de água, deitou para molhar um lado do corpo e rolou para o outro.

No vídeo, capturado pelas torres de monitoramento da empresa na região, é possível ver o animal jogando água com a patinha dianteira contra o tronco, em busca do refresco merecido.

A captura das imagens só foi possível graças às câmeras de alta precisão e inteligência artificial, com alcance de até 30 quilômetros, instaladas na base da MS Florestal, que possui 12 torres equipadas com o sistema.

Curiosidades

Após mais de 266 horas de observações em campo, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) apresentou, em uma pesquisa inédita, 11 comportamentos do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) relacionados ao uso da cauda.

O estudo completo foi publicado na revista científica Journal of Ethology e traz análises comportamentais dos animais registradas entre agosto de 2021 e novembro de 2023, no Cerrado de Mato Grosso do Sul, em regiões impactadas por atividades humanas.

O animal, cujo nome em tupi antigo, “tamanduá", significa “caçador de formigas” (tama = formiga; nduá = caçador), é chamado de "bandeira" em referência à sua cauda longa, densa e peluda, que, erguida, lembra uma bandeira esvoaçante.

Apesar de chamar atenção, até então pouco se havia registrado sobre as funcionalidades da cauda do tamanduá-bandeira.

A pesquisa demonstrou que o animal silvestre utiliza a cauda em diversas situações, como:

  • cobertor térmico durante o sono;
  • abanador nos dias quentes;
  • sombra para os filhotes;
  • ferramenta de equilíbrio em posição bípede;
  • sinalizador de alerta;
  • meio de transporte e proteção dos filhotes.

Ameaças à espécie

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou o tamanduá-bandeira como “vulnerável”, devido a ameaças como atropelamentos, perda de habitat e mudanças climáticas.

Os novos dados são considerados essenciais para que pesquisadores possam traçar estratégias de conservação e manejo da espécie.

“Lesões na cauda podem comprometer seriamente a sobrevivência de um indivíduo, especialmente no caso das fêmeas com filhotes. Por isso, compreender a função desse apêndice é crucial para decidir, por exemplo, se um animal pode ou não ser reintroduzido na natureza”, destaca o coautor do estudo, Arnaud Desbiez.

Veja o vídeo

 

Tecnologia

A implementação das câmeras, que fazem parte da Central Integrada de Monitoramento Florestal da empresa e operam 24 horas por dia para identificar possíveis focos de incêndio, foi inaugurada em maio deste ano.

O uso da tecnologia protege não apenas as áreas de plantio de eucalipto, mas também a vegetação nativa e a fauna que vive nessas regiões.

“Nosso sistema permite uma resposta rápida contra incêndios, mas também ajuda a preservar a vida selvagem. Ver cenas como essa do tamanduá nos lembra o quanto essa tecnologia é essencial para o equilíbrio ambiental”, destaca Wellington Santos, coordenador da Brigada de Incêndio da MS Florestal.

Além das torres, a Central conta também com:

  • drones com tecnologia termal;
  • caminhões-pipa;
  • veículos com kits de combate rápido;
  • suporte aéreo com helicóptero.

Apesar do investimento em tecnologia, a empresa destaca que a população segue sendo parte essencial no auxílio ao monitoramento de queimadas. Denúncias de incêndios florestais podem ser feitas a qualquer hora pelo telefone 0800 709 1490 ou WhatsApp (67) 99928-5742.

Toda essa estrutura faz parte da campanha Amigos da Floresta, que busca envolver a comunidade na proteção do meio ambiente. Com o lema “Para grandes causas, contamos com os amigos”, a ação reforça o compromisso conjunto contra incêndios, caça ilegal e o furto de madeira nativa, especialmente nas regiões onde a MS Florestal e a Bracell atuam.

 

'FORASTEIROS'

Denar fecha entreposto e acha mais de 200 kg de droga em 'boca' de Campo Grande

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, contando com apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul

16/09/2025 12h54

Compartilhar
Delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa durante coletiva hoje (16) na sede da Denar-MS

Delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa durante coletiva hoje (16) na sede da Denar-MS Correio do Estado/Paulo Ribas

Continue Lendo...

Durante a manhã de hoje, o apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul (Denar-MS) à Operação Forasteiros, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás - como adiantado pelo Correio do Estado - terminou com um entreposto fechado e mais de 200 quilos de substâncias entorpecentes localizadas e apreendidas na manhã desta terça-feira (16).  

No fim da manhã de hoje (16) houve coletiva na sede da Denar-MS, onde o titular da Especializada, delegado Hoffman  D’Ávila Cândido e Sousa, repassou algumas informações a respeito da ação executada na Cidade Morena. 

Em Campo Grande houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e outro de prisão temporária, com outras duas pessoas "autuadas em flagrante pelo delito de tráfico e associação para o tráfico", expôs Hoffman. 

Ainda conforme o titular da Denar em Mato Grosso do Sul, tudo indica que o endereço em Campo Grande era usado como entreposto para carga e descarga das substâncias, que serviam para alimentar o tráfico interestadual. 

Entretanto, ainda que a maior parte da droga estivesse fracionada nos populares tabletes que mais se assemelham a tijolos - o que sustenta a tese do entreposto -, a apreensão ainda encontrou no endereço algumas porções menores. 

Ou seja, como bem afirma o delegado, os indícios apontam que essa casa em Campo Grande funcionaria como "um ponto de venda e também um entreposto". 

"Tivemos essa grande operação conjunta, coordenada pelo estado de Goiás… com o cumprimento de 45 mandados de busca e 16 mandados de prisão. E, aqui, foram apreendidos 243 quilos, aproximadamente, de maconha", diz ele em complemento.

Tráfico interestadual

Contanto ainda com a apreensão de alguns veículos e celulares, o delegado reforça que "o tráfico não tem fronteiras", o que demonstra a sofisticação dos esquemas criminosos e o empenhos das forças de segurança no combate a essa e outras modalidades de crimes. 

"Veja você aí que nós estamos cumprindo mandados em vários Estados ao mesmo tempo, demonstrando esse vínculo, essa troca de informações, essa sinergia entre as delegacias de combate ao narcotráfico em todo o país", afirma. 

Segundo divulgado pela Polícia Civil de Goiás, a operação desta terça-feira (16) foi batizada de "Forasteiros", contando com apoio das demais forças de segurança para cumprimento dos mandados nos seguintes municípios e Estados: 

  • Goiânia (GO),
  • Aparecida de Goiânia (GO),
  • Anápolis (GO),
  • Senador Canedo (GO),
  • Trindade (GO)
  • Águas Lindas de Goiás (GO);
  • Cuiabá (MT);
  • Campo Grande (MS);
  • Salvador (BA);
  • Camaçari (BA);
  • Lauro de Freitas (BA) e
  • Foz do Iguaçu/PR.

Dados repassados das investigações apontam o "modus operandi" da quadrilha, que transportava drogas para Goiás em compartimentos ocultos - os populares "mocós" - de caminhonetes e demais automóveis. 

Com diversas apreensões, das mais variadas forças de segurança, sendo vinculadas aos transportadores e também aos reais donos das substâncias ilícitas, o principal investigado foi encontrado na Bahia. Foragido de Goiás há quase uma década, o homem já acumulava dois mandados de prisão em aberto.

 

