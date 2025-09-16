De lingeries a Macbook, leilão da SEFAZ tem itens a partir de R$100

A Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS) promove até o dia 29 de setembro um leilão eletrônico para venda de bens e mercadorias apreendidos e abandonados.
A disputa vai até às 10 horas da manhã do dia 29 e estão disponíveis mais de 300 lotes de produtos. O leilão acontece somente em formato digital, pela internet, em disputa aberta, onde vence o maior lance no produto disputado.
Os itens estarão disponíveis para serem visitados nos dias 23 a 25 de setembro, das 8 horas às 11h30 e das 12h30 às 16h30, pelo horário de Mato Grosso do Sul, no Galpão da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT), que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n. Bloco 6 - SEFAZ/MS, Parque dos Poderes (ao lado do Fórum Eleitoral) em Campo Grande.
Entre a lista de itens estão monitores, impressoras, computadores, kits de internet, robôs aspiradores, lotes de roupas, perfumes, caixas de som e fones de ouvido.
O item de menor valor inicial anunciado é uma cadeira para escritório, com valor de R$100 e que já recebeu 8 lances e valor atual de R$310.
Entre os aparelhos celulares disponíveis, estão na lista Smartphones Redmi 13C, com lances atuais de R$400 a R$430; smartphones Poco C65 com lance de R$530; Xiaomi Poco X7 Pro, com lance atual de R$900; três iPhones 13 no valor atual de R$1.430 cada, entre outros.
O item mais disputado do leilão é um Macbook Air 13’’, com um valor inicial de R$1.500 e que, após 22 lances, já está no valor de R$5.150. Também estão na lista um videogame PS5, com valor atual de R$1.900; 45 unidades de robôs aspirador de diversos modelos e lances variando entre R$380 a R$2.500.
A lista continua com smartwatches, churrasqueira móvel, mini caixas de som, aparelhos de pressão, cadeira gamer, artigos organizadores domésticos, produtos capilares femininos, cosméticos variados, suplementos alimentares, guloseimas, forno microondas, ar condicionado 12.000 BTUS, pneus, produtos para petshop, calçados, perfumes, lotes de roupas para revenda, semi jóias, relógios, entre outros.
O edital completo com detalhes sobre todos os lotes e regras de participação está disponível nos sites oficiais da Sefaz e do leiloeiro responsável, o Reinaldo Perdomo.
Confira alguns produtos na galeria.