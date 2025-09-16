De lingeries a Macbook, leilão da SEFAZ tem itens a partir de R$100

Sol de rachar coco

Flagrante inusitado mostra o tamanduá-bandeira buscando alívio do calor nesta segunda-feira (15); veja vídeo

O vídeo de um tamanduá-bandeira se refrescando em um banho, no dia em que o município de Água Clara alcançou a segunda maior temperatura registrada no país, evidenciou que estava “um sol para cada um”.

Com o calorão que atingiu 40,1 °C nesta segunda-feira (15), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no município, o tamanduá encontrou um verdadeiro oásis e, sem cerimônia, bebericou um pouco de água, deitou para molhar um lado do corpo e rolou para o outro.

No vídeo, capturado pelas torres de monitoramento da empresa na região, é possível ver o animal jogando água com a patinha dianteira contra o tronco, em busca do refresco merecido.

A captura das imagens só foi possível graças às câmeras de alta precisão e inteligência artificial, com alcance de até 30 quilômetros, instaladas na base da MS Florestal, que possui 12 torres equipadas com o sistema.

Curiosidades

Após mais de 266 horas de observações em campo, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) apresentou, em uma pesquisa inédita, 11 comportamentos do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) relacionados ao uso da cauda.

O estudo completo foi publicado na revista científica Journal of Ethology e traz análises comportamentais dos animais registradas entre agosto de 2021 e novembro de 2023, no Cerrado de Mato Grosso do Sul, em regiões impactadas por atividades humanas.

O animal, cujo nome em tupi antigo, “tamanduá", significa “caçador de formigas” (tama = formiga; nduá = caçador), é chamado de "bandeira" em referência à sua cauda longa, densa e peluda, que, erguida, lembra uma bandeira esvoaçante.

Apesar de chamar atenção, até então pouco se havia registrado sobre as funcionalidades da cauda do tamanduá-bandeira.

A pesquisa demonstrou que o animal silvestre utiliza a cauda em diversas situações, como:

cobertor térmico durante o sono;

abanador nos dias quentes;

sombra para os filhotes;

ferramenta de equilíbrio em posição bípede;

sinalizador de alerta;

meio de transporte e proteção dos filhotes.

Ameaças à espécie

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou o tamanduá-bandeira como “vulnerável”, devido a ameaças como atropelamentos, perda de habitat e mudanças climáticas.

Os novos dados são considerados essenciais para que pesquisadores possam traçar estratégias de conservação e manejo da espécie.

“Lesões na cauda podem comprometer seriamente a sobrevivência de um indivíduo, especialmente no caso das fêmeas com filhotes. Por isso, compreender a função desse apêndice é crucial para decidir, por exemplo, se um animal pode ou não ser reintroduzido na natureza”, destaca o coautor do estudo, Arnaud Desbiez.

Veja o vídeo

Tecnologia

A implementação das câmeras, que fazem parte da Central Integrada de Monitoramento Florestal da empresa e operam 24 horas por dia para identificar possíveis focos de incêndio, foi inaugurada em maio deste ano.

O uso da tecnologia protege não apenas as áreas de plantio de eucalipto, mas também a vegetação nativa e a fauna que vive nessas regiões.

“Nosso sistema permite uma resposta rápida contra incêndios, mas também ajuda a preservar a vida selvagem. Ver cenas como essa do tamanduá nos lembra o quanto essa tecnologia é essencial para o equilíbrio ambiental”, destaca Wellington Santos, coordenador da Brigada de Incêndio da MS Florestal.

Além das torres, a Central conta também com:

drones com tecnologia termal;

caminhões-pipa;

veículos com kits de combate rápido;

suporte aéreo com helicóptero.

Apesar do investimento em tecnologia, a empresa destaca que a população segue sendo parte essencial no auxílio ao monitoramento de queimadas. Denúncias de incêndios florestais podem ser feitas a qualquer hora pelo telefone 0800 709 1490 ou WhatsApp (67) 99928-5742.

Toda essa estrutura faz parte da campanha Amigos da Floresta, que busca envolver a comunidade na proteção do meio ambiente. Com o lema “Para grandes causas, contamos com os amigos”, a ação reforça o compromisso conjunto contra incêndios, caça ilegal e o furto de madeira nativa, especialmente nas regiões onde a MS Florestal e a Bracell atuam.

