Nesta quinta-feira (23) o Departamento Estadual de Trânsito (Detran0MS) deu início a mais um leilão online de veículos para circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis.

De responsabilidade da leiloeira Conceição Maria Fixer, o leilão segue até o dia 7 de dezembro, às 9h (horário de MS), e pode ser acessado pelo site www.mariafixerleiloes.com.br.

A visitação dos lotes acontece no pátio da Autotran que fica localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza nº 16 no bairro Rita Vieira nos dias 5 e 6 de dezembro das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para veículos de circulação, são ofertados 152 lotes, sendo 124 motocicletas e 28 automóveis, com destaque para o Hyundai / HB20 1.0M Comfor 2015/2016 na cor branca com lance inicial no valor de R$ 11.170,00 e entre as motocicletas o destaque é para Honda/CG 160 Fan de cor vermelha com lance inicial de R$ 4.106,00.

Já para sucatas aproveitáveis, está sendo ofertado 95 lotes, sendo 62 de motocicletas e 83 automóveis e de sucatas inservíveis, em lote único, a oferta de 24 motocicletas e 30 automóveis, o que dá aproximadamente 29.160 Kg de material ferroso.

Os veículos foram apreendidos nos municípios de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bonito, Corumbá, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Miranda, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia.

