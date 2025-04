Liberada para a população, vacina contra a gripe terá ponto de vacinação no domingo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A partir deste domingo (27), a vacina contra a gripe estará liberada para todos os públicos, e até agora, o ponto de vacinação confirmado é a Igreja Universal, localizada na Avenida Mato Grosso, 921 - Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a partir de segunda-feira (28), as vacinas estarão disponíveis para todos os públicos em todas as unidades de saúde.

A liberação foi decidida na manhã deste sábado (26), durante uma reunião do Centro de Operações de Emergência (COE) para Doenças Respiratórias e Arboviroses, realizada na Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a presença da prefeita Adriane Lopes, da secretaria municipal de saúde, Rosana Leite, do chefe de imunização da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul – (SES/MS), Frederico de Moraes, da vice-prefeita, Camila Nascimento e demais entidades envolvidas no comitê.

Conforme a secretaria municipal de saúde, Rosana Leite, a medida visa diminuir o número de casos de síndromes respiratórias em Mato Grosso do Sul, que tem lotado os hospitais e fez com que Campo Grande decretasse estado de emergência na saúde pública.

“Conforme o boletim da Fiocruz, o Infogripe, Mato Grosso do Sul, tem sustentado esse aumento de casos e a tendência é que continue assim pelo menos nas próximas quatro a seis semanas. Ou seja, essa circulação do vírus é muito grande, e diante disso, nós vamos decretar uma situação de emergência por conta do aumento dos casos, da situação epidemiológica e da falta de leitos disponíveis", disse.

Ainda conforme Rosana, a situação atual da saúde na Capital é crítica, e a liberação da vacina para todos os público é uma medida emergencial. “Os casos de Influenza A e do Vírus Sincicial Respiratório estão aumentando significativamente e os leitos já estão lotados. A maioria dos casos são graves, o tempo de internação é grande, o que dificulta a rotatividade de leitos, correndo o risco de faltar leitos nas próximas 4 ou 6 semanas”, afirmou.

Durante a reunião realizada nesta manhã, Rosana ainda cogitou a possibilidade de cancelamento das aulas presenciais nas escolas púbicas, mas ressaltou que, no momento, o município e o Estado estão adotando outras medidas de prevenção e imunização para que isso não seja necessário, como a vacinação das crianças e adolescentes diretamente nas escolas.

"O Programa Aluno Imunizado, que pretende levar doses da vacina até os alunos nas escolas, mas depende da autorização dos pais que recebem um pedido no caderno das crianças, e precisam assinar para que a vacina seja aplicada. O pedido de autorização é feito por uma questão de respeito aos pais ou responsáveis, mas felizmente, todos os pais estão autorizando e essa também é uma maneira de conter o avanço das doenças”, afirmou.

O Programa é uma parceria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria Estadual de Educação (SED/MS).

PREVENÇÃO

Para a imprensa, Rosana ressaltou que a imunização é a melhor maneira de diminuir os casos graves de síndromes respiratórias, mas alertou para outras maneiras de prevenção, principalmente para bebês menores de 6 meses, levando em consideração a baixa imunidade e o número de óbitos registrados em Mato Grosso do Sul desde janeiro.

“Nós já temos mais de 70 óbitos de síndrome respiratória grave desde janeiro até agora, e nos últimos meses, nós tivemos óbitos de quatro crianças abaixo de quatro anos, sendo duas com idade abaixo de um mês e uma com um mês. Diante disso, no momento, nossa maior recomendação é evitar sair de casa, principalmente com bebês abaixo de seis meses, evitar visitas e aglomerações, tendo em vista que, o sistema imunológico desses bebês ainda é muito frágil”, alertou.

