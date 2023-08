Licenciamento de veículos com placas de final 7 e 8 deve ser pago em agosto

Prova de médicos

Dividida em duas etapas, a parte discursiva teve início às 14h30

Está sendo realizado neste domingo (6), em Campo Grande o exame do Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira). Prova é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Distrito Federal e em outras sete capitais brasileiras.



Estão entre as cidades: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).



Divida em duas etapas, o exame iniciou-se no período da manhã, onde os médicos com diplomas de instituições estrangeiras realizaram a parte objetiva, que contou com um total de 100 questões de múltipla e escolha. O tempo para execução foi de cinco horas.



Agora no período da tarde, acontece a segunda fase, desde as 14h30 está sendo feita a parte discursiva, que conta com cinco perguntas e deverão ser respondidas em 4 horas. Exame termina às 18h30, no horário de Mato Grosso do Sul.



Revalida



Executado pelo Inep desde 201, a prova do Revalida contribui para a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame é composto por duas etapas (teórica e prática) e tem como referência os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular, Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.