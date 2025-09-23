Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÊS LAGOAS

Licitação de R$ 286 milhões para coleta de lixo atrai pelo menos quatro empresas

Em 2019, a Financial Ambiental venceu licitação por R$8,8 milhões, após uma série de contratações emergenciais, e conseguiu se manter à frente da coleta de lixo em Três Lagoas

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

23/09/2025 - 12h45
Com abertura marcada para a próxima sexta-feira (26), às 09h pelo horário de Mato Grosso do Sul, a licitação de R$286 milhões para coleta de lixo no interior de Mato Grosso do Sul têm pelo menos quatro empresas interessadas em assumir a gestão de resíduos no município distante cerca de 326,5 quilômetros de Campo Grande. 

Cabe relembrar que, em Três Lagoas, o serviço de coleta de lixo há quase duas décadas esteve sob o comando da empresa Financial Ambiental, que atua no município desde 2005 e chegou a reassumir o serviço após vencer uma segunda licitação em setembro de 2019. 

Aqui também vale apontar que,  a empresa Financial Ambiental têm como sócio-administrador Antônio Fernando de Araújo Garcia, que também aparece como o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande. 

Em 2019, a Financial Ambiental venceu a licitação por R$8,8 milhões - após uma série de contratações emergenciais antes do fim desse processo - e conseguiu se manter à frente da coleta de lixo em Três Lagoas, em um certame que envolveu empresas de sete Estados brasileiros. 

Agora, com a licitação prestes a ser aberta, com o processo marcado para a manhã de sexta-feira (26), há pelo menos quatro empresas interessadas, entre outros representantes, que chegaram a apresentar impugnação e/ou pedido de esclarecimento ao município de Três Lagoas, sendo: 

  • Kurica Ambiental S/A;
  • EcoBrooks Soluções Ambientais Sustentáveis Ltda.;
  • Líder Gestão Ambiental e Serviços e 
  • Revita Engenharia S/A. 

Licitação milionária

Município sul-mato-grossense conhecido como "Cidade das Águas” e “Capital Mundial da Celulose", Três Lagoas estima o empenho máximo de 28.650.700,96 pelo período de doze meses que, considerando a possibilidade de prorrogação decenal (por dez anos), pode somar até 286.507.009,60 na próxima década.

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, a contratação prevê os seguintes serviços, com as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

"A título de exemplo, com 7 caminhões diurnos, cada um teria de coletar ~10,3 t e percorrer ~32,8 km, o que extrapola o tempo de jornada. Por outro lado, adicionar mais veículos tornaria cada roteiro menor que o ideal (subutilizando as equipes), elevando custos desnecessariamente", cita trecho do edital.

No final das contas, seriam necessários oito veículos para atender a demanda por coleta no município, com um caminhão adicional na frota como reserva técnica, que não rodaria diariamente, mas apenas para substituição em caso de quebra/manutenção de algum titular ou em atendimento à situações excepcionais (picos de geração, operações especiais).

Pelo documento elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas (Semea), o município precisará de equipes compostas por: oito motoristas e 24 coletores de resíduos durante o dia, além de sete condutores e 21 outros funcionários para coleta no período noturno. 

Importante frisar que o edital pode ser localizado através da plataforma integrada ComprasBR, do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou Portal da Transparência de Três Lagoas.

Escândalo do lixo em Três Lagoas

Recentemente, por decisão de 1ª instância proferida pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos do município, o ex-prefeito de Três Lagoas foi condenado por improbidade administrativa, como abordado pelo Correio do Estado, em contratos firmados justamente com a empresa de coleta de lixo do município. 

Em sentença assinada pela Juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, os condenados foram obrigados a devolver de forma solidária R$7,3 milhões pelos contratos considerados ilegais e superfaturados,  firmados entre 2017 e 2019. 

Para a magistrada, a emergência alegada para justificar os contratos teria sido artificialmente criada, para esconder a omissão do poder público em promover licitação regular. 

Inclusive, os valores praticados pela empresa contratada seriam superiores aos de mercado, como exposto em laudo pericial, e até mesmo maiores do que os apresentados pela própria companhia em licitações posteriores.
**(Colaborou: Mariana Piell)

 

Compartilhar
Após mais de seis anos vivendo sem escolta policial, o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, de Mato Grosso do Sul, e com a repercussão da morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, morto a tiros no último dia 15 de setembro, o magistrado foi a público reforçar pedido que já fez ao Conselho Nacional de Justiça - (CNJ), solicitando retorno de escolta policial pelo menos três vezes na semana.

Na manhã desta terça-feira (23), Odilon concedeu uma entrevista ao programa de alcance nacional Encontro com Patrícia Poeta, na qual afirmou com certeza que Ruy foi morto por integrantes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, com atuação principalmente no estado de São Paulo, mas também em todo o território brasileiro.

Assim como Ruy, Odilon também é conhecido pela atuação contra o crime organizado na fronteira do Brasil com o Paraguai, e foi responsável por prisões de chefes do tráfico, entre eles Fernandinho Beira-Mar.

Na entrevista, Odilon afirmou que o nome de Ruy estava em uma lista do PCC que continha nomes de autoridades que seriam assassinadas, na qual o nome dele também estava. "Quando eu era escoltado, os policiais andavam armados com fuzis, e hoje, depois de anos combatendo o crime organizado, o único preso sou eu, que vivo dentro da minha casa com a minha esposa por medo de sair para a rua", disse ele.

O magistrado já foi jurado de morte por facções criminosas e viveu sob segurança permanente desde 1998, devido a ameaças que sofria em função de sua atuação no combate ao narcotráfico na região de Mato Grosso do Sul.

No entanto, em 2018, um ano depois da aposentadoria, o CNJ decidiu retirar a segurança do juiz, afirmando que, segundo órgãos técnicos de segurança pública, naquele momento, as supostas ameaças a sua integridade física não se sustentavam a ponto de justificar a proteção constante de agentes de Polícia Federal.

Na ocasião, por unanimidade, os conselheiros julgaram desnecessária a manutenção da segurança 24 horas, baseados em laudos da própria Polícia Federal e do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário (DSIPJ) do CNJ. “Os órgãos técnicos analisaram a situação atual do magistrado e concluíram que: ou não há substâncias nas suspeitas de ameaças ou os episódios relatados não têm relação com risco para o magistrado”, afirmou o conselheiro relator Márcio Shciefler Fontes.

Agora, com a repercussão do caso do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, Odilon se viu em risco novamente, e veio a público solicitar o retorno da escolta. No pedido, ele solicita a segurança ao menos três vezes na semana para cumprir compromissos como ir ao médico e ao cabeleireiro 

Em 2010, Reinaldo Azambuja e Juiz Odilon foram ao segundo turno no Mato Grosso do Sul na eleição para o Governo do Estado. Após 99% das urnas apuradas, Azambuja havia obtido 571.337 votos (44,61% dos votos válidos). Já o seu adversário, Juiz Odilon, havia recebido 405.606 votos (31,67% dos votos válidos). Na ocasião, Azambuja venceu. Em 2022, o ex-juiz federal Odilon de Oliveira (PSD) sofreu sua segunda derrota. O magistrado ficou em quarto lugar na disputa pelo Senado, com 146.261 votos (10,73%).

Um dos argumentos usados para justificar a ‘descontinuidade’ da proteção foi a candidatura do juiz ao governo do Mato Grosso do Sul, anunciada no final de julho. “O fato de se lançar candidato ao cargo de governador representa um agravamento do risco – promovido por ele mesmo , tendo em vista a rotina de uma campanha política. Envolve encontros com lideranças políticas, correligionários, o que não raro ocorre em rincões remotos, além da ampla divulgação da agenda. Apenas os candidatos à Presidência da República têm direito a escolta da Polícia Federal”, disse Schiefler.

Compartilhar
Dois anos e um mês depois da solenidade de lançamento da pedra fundamental  do parque turístico da Cachoeira do Ceuzinho, ocorrida em 28 de agosto de 2023, a prefeitura de Campo Grande anunciou nesta terça-feira (23) a abertura de licitação para contratação de empresa que fará as obras, orçadas em, no máximo, R$ 8.643.966,02. 

O lançamento desta pedra fundamental, quando se projetava investimentos de R$ 9,5 milhões, fez parte das comemorações relativas aos 124 anos de Campo Grande e a promessa foi de que as obras teriam início no ano seguinte, em 2024. Porém, um dos primeiros passos para tirar a promessa do papel foi a publicação do edital de licitação, prevendo que  a abertura das propostas ocorra 8 de outubro. 

Conforme projeto, o parque terá 28 hectares e contará com com receptivo e  uma infraestrutura aliada à preservação. Estão previstos quiosques, redários, playgrounds, museus, restaurantes, apoio para trilhas e uma série de atrativos.

Previsão é de que parque seja criado em uma área com quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, na região da saída para RochegoPedra fundamental da obra foi lançada em 28 de agosto de 2023, mas até agora ela segue só no papel

Com quatro cachoeiras, a área está localizada às margens da parte norte do anel viário de Campo Grande, entre as saídas para Rochedo e Cuiabá, próximo à sede do Detran. 

De acorco com o projeto, o maior investimento, da ordem de R$ 2,7 milhões, será destinada à implantação de estacionamento. Além disso, o pórtico e guarita de entrada consumirão em tonro de R$ 600 mil. Em playgroud e o chamado waterplay estão estimados em pouco mais de R$ 500 mil. 

A região onde será construído o parque está inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula e foi permutada pela Energisa com a Prefeitura, a fim de receber o projeto de construção do parque para visitação pública. Duas construções antigas, que pertenciam à Energisa, serão reformadas. 

Em agosto de 2023, no lançamento da pedra fundamental, a prefeita Adriane Lopes previu que criação de infraestrutura de visitação às cachoeira projetaria Campo Grande para o mundo e faria concorrência com o Pantanal e Bonito, por exemplo.

“Esse sonho hoje se torna realidade. Sai do coração e da imaginação e transforma-se em passo concreto. Os turistas não irão mais chegar em Campo Grande, pegar uma van e partir para outras localidades. Com este parque eles irão sim, permanecer por um período em nossa cidade. Estamos projetando nossa Capital para o mundo”.

Previsão é de que parque seja criado em uma área com quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, na região da saída para RochegoProjeto apresentado há dois anos pela prefeitura de Campo Grande prevê a construção de mirant próximo a uma das cachoeiras

 

