Cidades

CENTRO

Loja da 14 de Julho é furtada a luz do dia

Após quebrar o vidro, suspeito está solto e insegurança na região central preocupa comerciantes

Noysle Carvalho

07/10/2025 - 12h30
Na manhã desta terça-feira, por volta das 5h, uma loja da 14 de Julho foi furtada e teve sua porta de vidro quebrada. Apesar de deixarem o vidro estilhaçado, apenas um celular foi levado. 

Localizada na esquina da Rua 14 de Julho, com a Rua Professor Severino Ramos de Queirós, a loja de mobília ‘Realme Móveis para Escritório’ foi alvo de furto e o suspeito é que teria sido um usuário de drogas que circula pela região.

O homem avistado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, não foi identificado, porque estava de casaco e capuz. Porém a suspeita é que ele já havia feito ronda algumas vezes no local para entender como funcionava os horários.

Gerente da loja, Vanessa Miyazato, trabalha há 16 anos no mesmo comércio. Em entrevista concedida ao Correio do Estado, a funcionária disse que fazia um tempo que não aconteciam furtos desse tipo na loja.

O último, presenciado pela própria funcionária, ocorreu no mesmo local há 7 anos atrás e levaram uma impressora. No furto ocorrido hoje, faltavam 3h para o funcionamento da loja começar.

Em filmagem da câmera do estabelecimento enviada à reportagem, é possível ver que o furtante passa em frente, observando o local e ao redor para ver se tinha alguém por perto. O homem vira a esquina e depois de 25 segundo retorna a frente da porta de entrada e atira contra ela algo que quebra o vidro. Após quase 30 segundos, o suspeito deixa o local correndo.

De acordo com a gerente, a segurança das redondezas é o que a preocupa. “Infelizmente está muito precária, é o dia inteiro eles passando nas ruas cuidando tudo para agirem mais tarde”.

 

SEGURANÇA NO CENTRO

Segundo levantamento feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), o número de furtos em comércios em julho de 2025 comparado à mesma época no ano passado, teve redução de 7,1%, de 42 para 39 casos.

Apesar disso, a região ainda é motivo de insegurança, daqueles que a frequentam. Recentemente ocorreu uma audiência pública sobre a revitalização do Centro, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Proposta pelo vereador Professor Riverton, que em entrevista já concedida à reportagem feita pelo Correio do Estado, afirmou que a região é uma das poucas que não cresce a densidade de pessoas

Na audiência, a pauta de segurança foi levantada pelo diretor da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Paulo Matos. Ele ainda apontou que a segurança é o principal  motivo de moradores, comerciantes e consumidores não aderirem ao comércio e a irem à região.

O diretor ainda recordou outros problemas que levaram às dificuldades que hoje são enfrentadas no centro, como a rodoviária velha, os impactos do Reviva Centro, o corredor de ônibus na Rui Barbosa, entre outros fatores. “Precisamos de segurança, assistência social e saúde. Temos que unir esses três”, ressaltou.

Adote!

Feira de adoção tem cães adultos à espera de um lar neste domingo (12)

Desta vez, apenas adultos, resgatados em situação de maus-tratos, estarão disponíveis para adoção

07/10/2025 11h45

Animal adulto disponível para adoção

Animal adulto disponível para adoção Foto: Subea-CG

Feira de adoção de animais ocorre neste domingo (12), das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na esquina das ruas Dias Ferreira com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande.

São cães adultos, entre machos e fêmeas, disponíveis para adoção.

A novidade é que, desta vez, apenas animais adultos estarão disponíveis para adoção. A iniciativa visa acabar com o mito de que animais adultos não se adaptam a uma nova casa.

A vantagem de adotar um animal adulto é que o tutor já sabe o tamanho do animal, não causando surpresa no futuro.

Os animais disponíveis para adoção passaram por avaliação veterinária e receberam todos os cuidados necessários, incluindo vacinação, vermifugação e castração.

Interessados em adotar um animal devem ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira ou caixa de transporte.

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

A realização é da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A adoção também ocorre de maneira permanente, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na avenida Senador Filinto Muller, número 1.601, vila Ipiranga, em Campo Grande.

O CCZ funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 19h30min e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2025, domingo
Horário: 9h às 12h
Local: Praça da Bolívia - rua Aníbal de Mendonça com Rua Dias Ferreira, bairro Coophafé

SRD

Os cachorros vira-latas, também conhecidos como SRD (sem raça definida), são os pets mais comuns entre os adotados pelos brasileiros.

Espertos, agitados, cheios de amor, carinhosos e fiéis aos seus tutores, estão presentes na maioria dos lares do país. O dia do cachorro vira-lata é celebrado, anualmente, em 31 de julho.

Porém, ainda estão entre os que mais sofrem abandono e maus-tratos.

Segundo censo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.

Dê uma chance a um animal de rua. Não compre, adote! 

PONTA PORÃ

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

A carga total foi avaliada em R$ 1,4 milhão

07/10/2025 11h00

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira FOTO: Divulgação DOF

Na segunda-feira (6), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 17 veículos carregados com materiais de contrabando e descaminho, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande.

A ação começou quando policiais estavam em patrulhamento na MS-164, zona rural do município, e receberam informações de que diversos veículos estariam escondidos nas proximidades de uma chácara no assentamento.

Os militares foram até o local, onde encontraram diversas pessoas que tentaram fugir a pé e com os veículos em meio à vegetação. No primeiro ponto, foram apreendidos dez automóveis e nove pessoas foram presas.

Com o apoio de uma segunda equipe do Departamento, do helicóptero Harpia do DOF e policiais da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo - (CGPA), outros sete veículos foram encontrados em um canavial próximo, onde cinco pessoas também foram detidas. Durante a ação, 14 pessoas foram presas.

Ao serem questionados, os presos disseram trabalhar como “freteiros”, e informaram que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande.

Ao todo, foram apreendidos 11.550 pacotes de cigarros, 137 pneus de diversos tamanhos, 160 cigarros eletrônicos, 175 essências de narguilé, além de perfumes e eletrônicos. A carga total foi avaliada em R$ 1,4 milhão.

Os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

