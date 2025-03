Longe da folia, retiros espirituais são alternativas tranquilas no Carnaval

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Enquanto muitos foliões aproveitam o Carnaval para se divertir em festas e blocos de rua, grupos de comunidades cristãs encontram alternativas para aproveitar final de semana em retiros espirituais.

Em todo o país, vem se tornando uma tradição a organização de retiros espirituais feitas por diversas religiões durante a semana do carnaval, onde através de acampamentos, famílias e amigos da comunidade se reunem em chácaras e sítios proporcionando ambientes de descanso, reflexão e renovação da fé.

No Mato Grosso do Sul, essa tem sido uma opção adotada por muitas pessoas que veem nos retiros uma oportunidade de renovar a espiritualidade e recarregar as energias.

De acordo com o pastor Evaldo Oliveira, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no estado, esses encontros oferecem mais do que um simples refúgio do Carnaval. “Os retiros são momentos especiais para quem busca uma experiência mais profunda, longe das distrações do dia a dia. É uma ocasião para fortalecer laços, refletir sobre a vida e encontrar paz em um ambiente acolhedor”, afirma.

Para o Correio do Estado a estudante Isabella Santos Pinto Bureman, 25 anos, que participa de retiros espirituais nesta época, este momento é um dos mais aguardados pelos cristãos.

"É o momento de deixar o barulho da cidade e se aproximar de Cristo. passamos o ano preparando as programações para o acampamento. Ver que muitos dos nossos acampantes são adolescentes e jovens nos dá um sentimento de dever sendo cumprido. Eu acampo desde criança e ficar próximo da natureza me faz me sentir mais perto de Deus", disse Isabella.

Os encontros reúnem famílias, jovens e pessoas de todas as idades que preferem se afastar do tumulto das festividades e buscar momentos de conexão espiritual.

Durante os dias de retiro, a programação costuma incluir palestras, atividades recreativas, momentos de oração e estudos bíblicos, além de uma forte ênfase no convívio social e no fortalecimento de valores positivos.

"Tenho dois momentos preferidos, um é as dinâmicas, onde somos desafiados a mostrar tudo que sabemos sobre a bíblia e sobre outras diversidades do nosso mundo. Outro momento são as festas temáticas, onde dentro de uma local conseguimos trazer e conhecer uma cultura de outro país e é muito divertido viver isso", acrescentou a estudante.

RETIROS EM MS

Em Mato Grosso do Sul diversos retiros foram organizados nesta semana. Neste sábado (1) e domingo (2) a Renovação Carismática Católica realiza o retiro de carnaval das 8h às 17h na Associação Paulo Apóstolo (APA) com a realização da Santa Missa como encerramento.

Já a Igreja Batista realiza o retiro 2025 com o tema "Reverso" que é organizado pela Juventude Batista do Mato Grosso do Sul.

O retiro ocorre de 1 à 4 de março no Acampamento Batista em Piraputanga (ACAMBAPI).