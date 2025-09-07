Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lula acompanha 07 de setembro com ministros; público entoa "sem anistia"

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o público estimado foi de 45 mil pessoas em toda a Esplanada

Da redação (com informações da Agência Brasil)

Da redação (com informações da Agência Brasil)

07/09/2025 - 11h30
Aos gritos de "sem anistia" e "soberania não se negocia", por parte do público, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu neste domingo (7) o desfile cívico-militar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O evento começou por volta das 9h20. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o público estimado foi de 45 mil pessoas em toda a Esplanada.

Lula e a primeira-dama Janja da Silva chegaram à Esplanada em carro aberto, o Rolls-Royce presidencial tradicionalmente usado em cerimônias oficiais, após passar em revista as tropas próximo ao Palácio do Planalto.

Ao desembarcar na tribuna das autoridades, o presidente e a primeira-dama foram recebidos pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e pelos comandantes das três Forças Armadas.

Este ano, o desfile ocorre em meio à crise bilateral entre Brasil e Estados Unidos, provocada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que impôs tarifas comerciais aos produtos brasileiros para pressionar o país a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. 

O julgamento deve ser concluído esta semana. 

Aliados bolsonaristas e partidos de oposição tentam, a todo custo, pautar um projeto de lei de anistia no Congresso Nacional para livrar o ex-presidente, aliados e participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023 de qualquer responsabilização pela trama golpista.  

Por causa desse contexto, o principal tema do desfile deste ano é justamente a soberania do país. Outros três eixos temáticos compõem outras alas da parada, dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro.

Um terceiro eixo trata da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro, e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A organização do evento distribuiu bonés com a frase Brasil Soberano, e a decoração das tribunas também trazia a mesma mensagem.  

A segurança na Esplanada e na Praça dos Três Poderes também foi reforçada, tanto para o desfile quanto para garantir o andamento do julgamento da trama golpista no STF.

Sábado (6), véspera do Dia da Independência, o presidente Lula destacou, em pronunciamento à nação, a importância da soberania nacional e da união dos brasileiros na defesa da democracia, do meio ambiente e das instituições do país. O pronunciamento foi transmitido em rede nacional de rádio e televisão.

O desfile na Esplanada dos Ministérios, encerrado com a tradicional exibição da Esquadrilha da Fumaça, durou cerca de 2 horas. Além de diversas alas militares, desfile aéreo, a apresentação contou com estudantes de escolas públicas e forças de segurança do Distrito Federal.

Presenças

Ao lado de Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin e o presidente da Câmara, Hugo Motta, marcaram presença. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, não compareceu este ano, porque está em viagem oficial à França.

Outra ausência é a do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está no Amapá, seu estado de origem. Nenhum outro ministro do STF marcou presença neste ano, em meio ao julgamento de Bolsonaro.

Dos ministros do governo federal, a maioria participou do desfile:

  • Rui Costa (Casa Civil),
  • Simone Tebet (Planejamento),
  • Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública),
  • Camilo Santana (Educação),
  • Alexandre Padilha (Saúde),
  • Frederico Siqueira (Comunicações),
  • Celso Sabino (Turismo),
  • André Fufuca (Esporte),
  • Renan Filho (Transportes),
  • Waldez Góes (Desenvolvimento Regional),
  • Anielle Franco (Igualdade Racial),
  • Sônia Guajajara (Povos Indígenas),
  • Luciana Santos (Ciência e Tecnologia),
  • Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais),
  • Marina Silva (Meio Ambiente),
  • Vinicius Marques de Carvalho (Controladoria Geral da União),
  • Sidônio Palmeira (Comunicação Social),
  • Jorge Messias (Advocacia Geral da União (AGU),
  • Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência),
  • Alexandre Silveira (Minas e Energia),
  • André de Paula (Pesca e Aquicultura),
  • Jader Filho (Cidades),
  • Macaé Evaristo (Direitos Humanos),
  • Márcia Lopes (Mulheres),
  • Márcio França (Micro e Pequenas Empresas),
  • Margareth Menezes (Cultura),
  • Mauro Vieira (Relações Exteriores),
  • Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário),
  • Wellington Dias (Desenvolvimento Social),
  • Wolney Queiroz (Previdência) e
  • Marcos Amaro do Santos (Gabinete de Segurança Institucional). 

Os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho) não compareceram na edição deste ano, segundo divulgou a Presidência.

 

Cidades

Canonização de Acutis atrai os olhos do mundo para Campo Grande, diz padre

Expectativa é de que evento na Capital reúna ao menos 3 mil fieis neste domingo

07/09/2025 09h45

Padre Marcelo Tenório

Padre Marcelo Tenório Foto:Gerson Oliveira / Correio do Estado

“A canonização de Carlo Acutis atrai os olhos do mundo para Campo Grande. Estamos no cenário nacional e os olhos do mundo estão em Roma e aqui. Estamos muito esperançosos de que as pessoas venham visitar a relíquia ao longo do dia em torno de orações.” A afirmação é do padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, local onde ocorreu o milagre atribuído ao beato, canonizado pela católica nerste domingo (7). 

Desde 2011, quando conheceu a história de Carlo e se encontrou com sua mãe, Antônia Salzano, o padre tem trabalhado para divulgar o legado do jovem italiano. “Toda a divulgação atinge Campo Grande, o Brasil inteiro. Estamos na felicidade do dever cumprido. Hoje o Carlo é um grande ícone para o mundo inteiro, não há dúvida disso”, afirmou.

Tenório destacou ainda o impacto da figura de Acutis entre os jovens: “O Carlo atrai sobretudo os jovens, pessoas de todas as idades, mas é possível ver muitos jovens aqui. Temos certeza de que os jovens irão corresponder com a presença de Acutis, de algum modo em suas vidas.”

A devoção ao jovem beato tem mobilizado fiéis de todas as idades, mas é entre os jovens que sua história mais encontra eco. Hiuri Rodrigues, de 29 anos, enfatiza a importância da canonização como um marco geracional. “Menino de fé, jovem que revolucionou tudo. Exemplo de fé, exemplo aos jovens de que é possível viver da fé hoje. Tínhamos muitos jovens na igreja, mas teremos cada vez mais”, destacou.

Para Abadia Barbosa, de 70 anos, a canonização terá um papel transformador. “Vai trazer mais os jovens para a igreja, muitos jovens, estudante por aqui. Sempre li, assisti, achei maravilhoso.”

Já a jovem campo-grandense Maria Vitória Araújo, de 17 anos, conta que teve sua vida transformada pela fé em Acutis. “Eu me converti por conta do Carlo Acutis. Minha família foi sempre católica, eu era evangélica por volta de 2022. A vida de um jovem como eu, tendo uma grande proximidade com Deus, me surpreendeu já que a maneira como eu estava vivendo não estava coerente com aquilo que eu acredito hoje.”

Padre Marcelo Tenório

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado 

Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV neste domingo, tornando-se o primeiro santo que nasceu na era dos millennials (entre 1981 e 1996), e tudo começou em Campo Grande, antes mesmo do primeiro milagre a ele atribuído. A adoração ao “santo da internet” teve início em 2011, quando o padre Marcelo Tenório conheceu sua história, pouco conhecida até mesmo na Itália.

O milagre

O jovem italiano foi responsável por curar Matheus Lins Vianna, que na época tinha apenas 3 anos de idade e havia sido diagnosticado com uma doença rara no pâncreas. Em 2013, Matheus, muito debilitado, foi levado à Paróquia São Sebastião pelo avô Elias Verão Luiz Vianna.

“Vomitava muito, tratava-se como suposta intolerância à lactose, era desnutrido e, após ultrassom, foi diagnosticado o pâncreas anular, que dificultava sua digestão, provocando vômitos diários”, relatou Solange Lins Vianna, avó do menino.

Na missa do dia 12 de outubro, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, uma relíquia de Carlo Acutis foi exposta por padre Marcelo. O menino tocou a relíquia e fez um pedido: parar de vomitar.

A partir daquele momento, o milagre aconteceu. Matheus chegou em casa e pediu comida. Comeu arroz com caldo de feijão e banana de sobremesa. Não vomitou.

Após novo ultrassom, constatou-se a cura da condição. Desde então, nunca mais apresentou sintomas da doença.

“Se não há mais anomalias no pâncreas nem Matheus apresentou mais os vômitos constantes, não tenho motivos para me preocupar. A vida segue normal. Se adoece, procuro atendimento médico. Não temos nenhum temor dessa patologia voltar, mesmo porque já era uma anomalia antes do milagre ocorrer”, completou Solange.

Hoje com 15 anos, Matheus cursa a oitava série e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Acompanhado pela avó e pelo irmão Angelo, após a morte da mãe e do avô em 2024, ele segue em acompanhamento terapêutico. “Para nós é uma grande satisfação vê-lo canonizado. É gratificante e justo que seja reconhecida a sua santidade. Torna-se exemplo a ser seguido por todos e também nos traz confiança de podermos contar com sua intercessão. Nossa família permanece eternamente grata”, disse Solange.

A história de Carlo

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, mas foi criado em Milão. Desde cedo demonstrou intensa devoção à Virgem Maria. Apaixonado por computadores, Carlo usou sua habilidade para evangelizar. Criou um site que catalogava milagres e conteúdos católicos, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

Em 8 de outubro de 2006, Carlo foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda. Morreu apenas quatro dias depois, em 12 de outubro, data de Nossa Senhora Aparecida.

Em 10 de outubro de 2020, foi beatificado pelo papa Francisco, que o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis.”

Além do milagre ocorrido em Campo Grande, Carlo também foi responsável pela cura de uma jovem costarriquenha em 2022. Segundo o Vatican News, a garota sofreu um grave acidente de bicicleta e foi curada após sua mãe rezar junto à tumba do beato, na Itália.

Com sua canonização confirmada, Carlo Acutis se torna símbolo de fé moderna e conexão espiritual entre juventude, tecnologia e santidade — com Campo Grande como marco inicial dessa devoção mundial.

Saiba*
Confira a programação acerca da canonização de Carlo Acutis em Campo Grande.
Padre Marcelo Tenório

"SAIIUU!!"

Apostador de Campo Grande (MS) acerta 15 números na lotofácil

Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, "sortudo" teve que dividir o valor com outras 54 apostas vencedoras

07/09/2025 07h22

Jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480 da Lotofácil

Jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480 da Lotofácil Gerson Oliveira/Correio do Estado

Na conhecida "Cidade Morena", Capital do Mato Grosso do Sul, um apostador saiu contemplado com 15 acertos no concurso 3480 da Lotofácil deste último sábado (06), sorteio que tinha o prêmio estimado em R$ 220 milhões, mas que o "sortudo" não conseguiu faturar sozinho. 

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil deste sábado (06) sorteou os seguintes números: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22

Em Campo Grande, a aposta que acertou 15 números no sorteio da Lotofácil de ontem (06) foi feita na Lotérica da Fortuna, que fica localizada na galeria do Sams Club, avenida Mato Grosso, número 1959.

Nesse local, o jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480  ontem (06).

Entretanto, outras 54 apostas tiveram a mesma sorte no concurso 3480 da Lotofácil de ontem, o que ainda assim rendeu a boa quantia de R$ 4.293.824,84 para cada. 

Próximo sorteio: 3481

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 08 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3481. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

A estimativa para o sorteio de amanhã (08) é que a Lotofácil premie a aposta vencedora com R$ 1.800.000,00, sendo que para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

 

